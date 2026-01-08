Hvor udstødningsgasser er uønskede eller endda forbudt, er vores elektrisk opvarmede højtryksrensere med varmt vand de valgte maskiner. Med en varmeeffekt på 36 kW er HDS E 8/16-4 M den mest kraftfulde maskine i sin klasse og alligevel ekstremt energieffektiv på samme tid. Denne effektivitet er muliggjort blandt andet af vores patenterede miljøeffektivitetstilstand, der reducerer arbejdstemperaturen fra maksimum 85° C til 60° C samt den nye kedelisolering, der reducerer maskinens strømforbrug med 40% i standby-tilstand. Den høje arbejdstemperatur på op til 85° C er især fordelagtig for fedtet og fedtet snavs, hvor en temperatur på op til 80° C kan opretholdes i kontinuerlig drift takket være Servo Control. Yderligere innovationer fra Kärcher, såsom EASY!Force-højtrykspistol og EASY!Lock gør arbejdet let for operatører og brugere: Mens EASY!Force-højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtrykstråle for at reducere holdekraften til nul, EASY!Lock hurtig-skrueforbindelse muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end ved konventionelle skrueforbindelser, uden at miste robusthed eller levetid.