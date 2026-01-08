Højtryksrenser HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Med en enorm opvarmningseffekt på 36 kW er vores elektrisk opvarmede HDS E 8 / 16-4 M varmtvand højtryksrenser den mest kraftfulde model i sin klasse. Med LETT! Tving højtrykspistol.
Hvor udstødningsgasser er uønskede eller endda forbudt, er vores elektrisk opvarmede højtryksrensere med varmt vand de valgte maskiner. Med en varmeeffekt på 36 kW er HDS E 8/16-4 M den mest kraftfulde maskine i sin klasse og alligevel ekstremt energieffektiv på samme tid. Denne effektivitet er muliggjort blandt andet af vores patenterede miljøeffektivitetstilstand, der reducerer arbejdstemperaturen fra maksimum 85° C til 60° C samt den nye kedelisolering, der reducerer maskinens strømforbrug med 40% i standby-tilstand. Den høje arbejdstemperatur på op til 85° C er især fordelagtig for fedtet og fedtet snavs, hvor en temperatur på op til 80° C kan opretholdes i kontinuerlig drift takket være Servo Control. Yderligere innovationer fra Kärcher, såsom EASY!Force-højtrykspistol og EASY!Lock gør arbejdet let for operatører og brugere: Mens EASY!Force-højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtrykstråle for at reducere holdekraften til nul, EASY!Lock hurtig-skrueforbindelse muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end ved konventionelle skrueforbindelser, uden at miste robusthed eller levetid.
Funktioner og fordele
Særdeles energieffektiv, sikrer store omkostningsbesparelser
- Særdeles effektivt isoleringsmateriale sparer op til 40% energi i standby-mode.
- Enestående eco!efficiency-funktion.
Særlig høj driftstemperatur
- Stor vandbeholder (maks. 85 °C).
- Op til 58 °C under kontinuerlig drift eller 80 °C ved spidsbelastning takket være Servo Control.
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Servo Control
- Leverer markant højere vandtemperatur til tilbehøret.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|300 - 760
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 58 - max. 85
|Tilsluttet effekt (kW)
|41,5
|El ledning (m)
|5
|Varmeeffekt (kW)
|36
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|123,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|134,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- Emissionsfri elektrisk opvarmning (12/24 kW)
- Kontrolpanel med indikatorlampe
- Pressostatkontrol
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Servo Control
Anvendelsesområder
- Elektrisk opvarmet højtryksrenser til varmt vand til udstødningsfri drift i indendørs områder