Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus

Kompakt højtryksrenser HD 6/15 MX Plus med vekselstrømsmotor, slangetromle til praktisk håndtering af højtryksslangen, et driftstryk på 150 bar og automatisk trykudligning.

Den vekselstrømsdrevne, mobile højtryksrenser HD 6/15 MX Plus har en knap til indstilling af tryk, integreret slangetrolley til praktisk håndtering af højtryksslangen og adskillige fastgørelses- og opbevaringsmuligheder til tilbehør. En nyudviklet og robust trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing sikrer, at den manøvredygtige og opbevaringsvenlige maskine har en lang levetid, samtidig med at både energieffektiviteten og rengøringsevnen forbedres med omkring 20 %. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid, når du skifter tilbehør. Den automatiske trykudligningsfunktion beskytter effektivt og pålideligt højtrykskomponenterne mod belastninger i standbytilstand. Den vedligeholdelsesvenlige udformning af maskinen gør det nemt at få adgang til højtrykspumpen og de elektroniske komponenter.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus: Højkvalitets udstyr.
Højkvalitets udstyr.
Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus: Fleksibel drift
Fleksibel drift
Designet til opstående eller horisontalt drift. Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus: Enestående mobilitet
Enestående mobilitet
Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes. Nem opbevaring i servicekøretøjer. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
  • Beslag til fastgørelse af lansen.
  • EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
  • Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
  • Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
  • Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
  • Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
  • Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
  • EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
  • Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
  • 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 230
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 560
Tilløbstemperatur (°C) 60
Driftstryk (bar/MPa) 150 / 15
Maksimalt tryk (bar/MPa) 225 / 22,5
Tilsluttet effekt (kW) 3,1
Strømkabel (m) 5
Vandindløb 3/4″
Farve Antracit
Vægt (med tilbehør) (kg) 31,8
Vægt inkl. emballage (kg) 35,9
Mål (L x B x H) (mm) 400 x 455 x 966

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force
  • Sprøjtelanse: 840 mm
  • Dyse
  • Rotor jet

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 15 m
  • Type højtryksslange: Premium kvalitet
  • Integreret HD-slangetromle
  • Knap til styring af tryk
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus
Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus
Videoer
Anvendelsesområder
  • Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.
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