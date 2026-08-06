Den vekselstrømsdrevne, mobile højtryksrenser HD 6/15 MX Plus har en knap til indstilling af tryk, integreret slangetrolley til praktisk håndtering af højtryksslangen og adskillige fastgørelses- og opbevaringsmuligheder til tilbehør. En nyudviklet og robust trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing sikrer, at den manøvredygtige og opbevaringsvenlige maskine har en lang levetid, samtidig med at både energieffektiviteten og rengøringsevnen forbedres med omkring 20 %. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid, når du skifter tilbehør. Den automatiske trykudligningsfunktion beskytter effektivt og pålideligt højtrykskomponenterne mod belastninger i standbytilstand. Den vedligeholdelsesvenlige udformning af maskinen gør det nemt at få adgang til højtrykspumpen og de elektroniske komponenter.