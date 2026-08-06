Højtryksrenser HD 6/15 MX Plus
Kompakt højtryksrenser HD 6/15 MX Plus med vekselstrømsmotor, slangetromle til praktisk håndtering af højtryksslangen, et driftstryk på 150 bar og automatisk trykudligning.
Den vekselstrømsdrevne, mobile højtryksrenser HD 6/15 MX Plus har en knap til indstilling af tryk, integreret slangetrolley til praktisk håndtering af højtryksslangen og adskillige fastgørelses- og opbevaringsmuligheder til tilbehør. En nyudviklet og robust trestemplet aksialpumpe med cylinderhoved i messing sikrer, at den manøvredygtige og opbevaringsvenlige maskine har en lang levetid, samtidig med at både energieffektiviteten og rengøringsevnen forbedres med omkring 20 %. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid, når du skifter tilbehør. Den automatiske trykudligningsfunktion beskytter effektivt og pålideligt højtrykskomponenterne mod belastninger i standbytilstand. Den vedligeholdelsesvenlige udformning af maskinen gør det nemt at få adgang til højtrykspumpen og de elektroniske komponenter.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift. Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Enestående mobilitetSkubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes. Nem opbevaring i servicekøretøjer. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|560
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|31,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|35,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Integreret HD-slangetromle
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.