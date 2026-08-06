Højtryksrenser HD 7/17 M St
HD 7/17 M PU pumpeenhed med en kraftfuld og robust 3-cylindret aksialpumpe med hærdet rustfrit stål stempler, trefase motor og vægmontering for stationær brug.
Med en vandmængde på omkring 700 liter pr. time og et arbejdstryk på op til 170 bar, er vores kraftfulde HD 7/17 M PU motor-/pumpeenhed med 3-fase motor og højtrykskontrol prøvet under hverdagens hårde vilkår. Den nyligt udviklede pumpeteknologi med 3-cylindret aksialpumpe med hærdet rustfrie stålstempler, samt messingcyllinderhoved garanterer lang levetid og øger energieffektiviteten og rensningsevnen med mindst 20 %. Maskinen er tiltænkt stationær brug og kan monteres og anvendes horisontalt og vertikalt. Et 3-punkts ophæng på bagsiden muliggør både vertikalt og horisontalt montering. Tilgang til højtrykspumpen og de elektroniske komponenter er nemt og derfor servicevenligt - pumpen selv bliver effektivt beskyttet fra skidt i genbrugsvandet af et stort fint vandfilter.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift.
Konfigureret til stationær brug.Simpelt og robust 3-punkts ophæng for vægmontering på bagsiden af maskinen. Pladsbesparende kompakt design. Robust plastik karosseri
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,2
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|23,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|25,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 300 x 565
Udstyr
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.