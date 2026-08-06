Med en vandmængde på omkring 700 liter pr. time og et arbejdstryk på op til 170 bar, er vores kraftfulde HD 7/17 M PU motor-/pumpeenhed med 3-fase motor og højtrykskontrol prøvet under hverdagens hårde vilkår. Den nyligt udviklede pumpeteknologi med 3-cylindret aksialpumpe med hærdet rustfrie stålstempler, samt messingcyllinderhoved garanterer lang levetid og øger energieffektiviteten og rensningsevnen med mindst 20 %. Maskinen er tiltænkt stationær brug og kan monteres og anvendes horisontalt og vertikalt. Et 3-punkts ophæng på bagsiden muliggør både vertikalt og horisontalt montering. Tilgang til højtrykspumpen og de elektroniske komponenter er nemt og derfor servicevenligt - pumpen selv bliver effektivt beskyttet fra skidt i genbrugsvandet af et stort fint vandfilter.