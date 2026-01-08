Højtryksrenser HD 10/25-4 SXA Plus
Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 SXA Plus er fremstillet af de bedste kvalitetsmaterialer til maksimal ydeevne. Med hjælpesystemer, automatisk slangespole og roterende Vibrasoft-dyse.
Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 SXA Plus er designet med den bedste kvalitet og ergonomi i tankerne. Højtrykspistolen EASY!Force Advanced gør, at man ikke skal bruge mange kræfter på arbejdet. Tryk og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen. Det betyder, at trykket kan justeres til at passe til sarte overflader – uden at du behøver at skifte dyse eller justere selve maskinen. Den roterende Vibrasoft-dyse dæmper lyd og vibrationer. Hjælpesystemer og LED status-display giver tydelig information. Super Class-maskinen skiller sig ud fra mængden på grund af sit uovertrufne håndværk og bedste kvalitetsmaterialer. I maskinens hjerte befinder sig en holdbar wobble-pumpe med rustfri stål-stempler og cylinderhoved i messing. Den 4-polede lavhastighedsmotor med luft/vand-køling er kraftfuld og bygget til at holde. Den integrerede aluminiumsramme gør, at chassiset er let og velegnet til kranlæsning. Den opretstående konstruktion med vertikal motor og pumpeenhed gør maskinen kompakt og nem at flytte. Den har også en Ultra Guard højtryksslange med en Teflon®-belægning og rigelig plads til tilbehør såvel som en automatisk slangespole tilat rulle ind og ud i en vinkel på op til 45 ° – selv under tryk.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespoleAutomatisk ind- og udrulning op til en vinkel på 45 °, også under tryk. Ridsebestandig og glat Ultra Guard HD-slange med Teflon®-belægning. Op til dobbelt så hurtig opsætningstid.
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhedLille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messingLangt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft Dirt Blaster
- Reducerer vibrationer med op til 30 %.
- Reducerer volumen og støjniveau.
- Roterende dyse gør omfattende rengøringsopgaver nemme at udføre.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedet
- Drejeligt pumpehoved.
- Display til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet.
- Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Hjælpesystemer og LED-statusdisplay
- Indbygget elektroniksystem til overvågning af maskinen.
- Automatisk afbrydelse ved for høj eller for lav spænding.
- Slukker i tilfælde af utætheder eller fasesvigt.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
- Opbevaringsrum.
- Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
- Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|80 - 250
|Maksimalt tryk (bar)
|280
|Tilsluttet effekt (kW)
|8,8
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|81,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|90,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 20 m
- Type højtryksslange: Ultra Guard
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
Udstyr
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Pressostatkontrol
- Integreret finmaske vandfilter
- Elektrisk motorbeskyttelse med LED-display
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg