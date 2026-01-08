Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 SXA Plus er designet med den bedste kvalitet og ergonomi i tankerne. Højtrykspistolen EASY!Force Advanced gør, at man ikke skal bruge mange kræfter på arbejdet. Tryk og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen. Det betyder, at trykket kan justeres til at passe til sarte overflader – uden at du behøver at skifte dyse eller justere selve maskinen. Den roterende Vibrasoft-dyse dæmper lyd og vibrationer. Hjælpesystemer og LED status-display giver tydelig information. Super Class-maskinen skiller sig ud fra mængden på grund af sit uovertrufne håndværk og bedste kvalitetsmaterialer. I maskinens hjerte befinder sig en holdbar wobble-pumpe med rustfri stål-stempler og cylinderhoved i messing. Den 4-polede lavhastighedsmotor med luft/vand-køling er kraftfuld og bygget til at holde. Den integrerede aluminiumsramme gør, at chassiset er let og velegnet til kranlæsning. Den opretstående konstruktion med vertikal motor og pumpeenhed gør maskinen kompakt og nem at flytte. Den har også en Ultra Guard højtryksslange med en Teflon®-belægning og rigelig plads til tilbehør såvel som en automatisk slangespole tilat rulle ind og ud i en vinkel på op til 45 ° – selv under tryk.