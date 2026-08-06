Højtryksrenser HD 8/18-4 MXA Plus Agro
Fremragende præstation (vandmængde på 760 l pr. time ved 180 bar arbejdstryk) og en praktisk slangetromle gør, at HD 8/18-4 MXA Plus skiller sig ud i daglig kommerciel brug.
Vores kompakte, mobile, uopvarmede HD 8/18 MXA Plus højtryksrenser med 4-polet langsomtkørende 3-faset motor imponerer med et stort udvalg af udstyr, service-venligt design, og høj fleksibilitet til brugeren. Integreret slangetromle gør håndtering af højtryksslangen uendeligt lettere og den nyligt udviklede 3-stemplede aksialpumpe med messing cylinderhoved øger rengøringsydeevne og energieffektivitet med imponerende 20%, og sikrer samtidig lang levetid. Højkvalitetskomponenterne er beskyttet af automatisk trykaflastning og stor vandfilter. Innovative løsninger sikrer at du kan arbejde med mindre udmattelse og reducere opsættelsestid: EASY!Force-højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtryksstrålen for at reducere holdekraften til nul, mens EASY!Lock hurtigkoblinger muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid. Takket være smarte løsninger kan tilbehør helt op til den valgfrie skumlanse opbevares direkte på maskinen for sikker transport.
Funktioner og fordele
Fjedermonteret automatisk slangetromle
- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
- Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
- Mindsker riskoen for at snuple over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.
Ekstra stativ
- Forstørrer maskinens stativ.
- Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Enestående mobilitet
- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|380 - 760
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,6
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|46,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|50,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
- Hurtig tilslutning
- Skumlanse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Flex
- Integreret HD-slangetromle
- ANTI!Twist
- Knap til styring af tryk