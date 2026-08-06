Vores kompakte, mobile, uopvarmede HD 8/18 MXA Plus højtryksrenser med 4-polet langsomtkørende 3-faset motor imponerer med et stort udvalg af udstyr, service-venligt design, og høj fleksibilitet til brugeren. Integreret slangetromle gør håndtering af højtryksslangen uendeligt lettere og den nyligt udviklede 3-stemplede aksialpumpe med messing cylinderhoved øger rengøringsydeevne og energieffektivitet med imponerende 20%, og sikrer samtidig lang levetid. Højkvalitetskomponenterne er beskyttet af automatisk trykaflastning og stor vandfilter. Innovative løsninger sikrer at du kan arbejde med mindre udmattelse og reducere opsættelsestid: EASY!Force-højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtryksstrålen for at reducere holdekraften til nul, mens EASY!Lock hurtigkoblinger muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid. Takket være smarte løsninger kan tilbehør helt op til den valgfrie skumlanse opbevares direkte på maskinen for sikker transport.