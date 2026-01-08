Højtryksrenser HD 7/14-4 M
Mobil, vekselstrømsdrevet højtryksrenser HD 7/14 M med trestemplet aksialpumpe. Kompakt og driftssikker maskine med høj rengøringsevne og et lavt energiforbrug til daglig brug.
Vores mobile koldtvandsrenser HD 7/14 M leveres som standard med masser af innovativt udstyr, der gør arbejdet sikkert og komfortabelt. Den automatiske trykudligningsfunktion beskytter fx komponenterne mod belastninger i standbytilstand, det innovative EASY!Force-højtrykspistolhåndtag udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end ved brug af konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over maskinens robusthed eller levetid. Maskinen kan anvendes horisontalt eller vertikalt, hvilket gør den utroligt fleksibel. Den robuste, trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing øger rengøringskraften og energieffektiviteten med cirka 20 %. Flere muligheder for fastgørelse og opbevaring af tilbehør, så det ikke forsvinder ved transport, og en udformning, der gør maskinen nem at servicere, er med til at gøre HD 7/14 M fuldendt.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift. Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Enestående mobilitetSkubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes. Nem opbevaring i servicekøretøjer. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|210 / 21
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,4
|El ledning (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|37
|Vægt inkl. emballage (kg)
|40,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.