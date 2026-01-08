Vores mobile koldtvandsrenser HD 7/14 M leveres som standard med masser af innovativt udstyr, der gør arbejdet sikkert og komfortabelt. Den automatiske trykudligningsfunktion beskytter fx komponenterne mod belastninger i standbytilstand, det innovative EASY!Force-højtrykspistolhåndtag udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end ved brug af konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over maskinens robusthed eller levetid. Maskinen kan anvendes horisontalt eller vertikalt, hvilket gør den utroligt fleksibel. Den robuste, trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing øger rengøringskraften og energieffektiviteten med cirka 20 %. Flere muligheder for fastgørelse og opbevaring af tilbehør, så det ikke forsvinder ved transport, og en udformning, der gør maskinen nem at servicere, er med til at gøre HD 7/14 M fuldendt.