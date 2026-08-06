Den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen: HDS 9/17-4 C med eco!efficiency-tilstand og damptrin imponerer med sin ergonomi og brugervenlighed. Den kraftige 4-polede motor er vandkølet. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med servostyring til nem justering af tryk og vandgennemstrømning, patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd gør arbejdet ergonomisk. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 9/17-4 C er designet til daglig brug under barske forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.