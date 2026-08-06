Højtryksrenser HDS 9/17-4 C
HDS 9/17-4 C, den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency mode og damptrin, 3-stempel aksialpumpe og EASY!Force Advanced højtrykspistol.
Den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen: HDS 9/17-4 C med eco!efficiency-tilstand og damptrin imponerer med sin ergonomi og brugervenlighed. Den kraftige 4-polede motor er vandkølet. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med servostyring til nem justering af tryk og vandgennemstrømning, patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd gør arbejdet ergonomisk. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 9/17-4 C er designet til daglig brug under barske forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|340 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Maksimalt tryk (bar)
|220
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|6,5
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,8
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|4,6
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|120,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|132
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- SDS-system
- Knap til styring af tryk
- Højtrykslanse
- Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer