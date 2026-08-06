Højtryksrenser HD 8/18-4 M Plus
Kompakt, mobil koldtvandshøjtryksrenser HD 8/18-4 M med 4-polet langsomgående trefase motor og automatisk trykaflastning. Høj rengøringsevne og energieffektivitet.
Designet for opstående eller horisontalt brug, sikrer vores kompakte, mobile og kraftfulde højtryksrenser HD 8/18-4 M maksimum brugsfleksibilitet. Praktiske funktioner som f.eks. servo kontrol, vores system for kontrol af vandmængde og arbejdstryk direkte i håndtaget. Drevet af en 4-polet langsomgående trefase motor med pressostatkontrol, sikrer den nyudviklede pumpe 20 % højere rengøringsydeevne og energieffektivitet. Den automatiske trykaflastning beskytter højtrykskomponenter fra skade i standby tilstand. Ubesværet arbejde og tidsbesparende montering og demontering er garanteret med EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock hurtig tilslutning for fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning uden forringelse af robusthed og holdbarhed. Adskillige muligheder er tilgængelige for sikkeropbevaring af tilbehør direkte i maskinen under transport.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Enestående mobilitetSkubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes. Nem opbevaring i servicekøretøjer. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Nem serviceNem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben. Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|380 - 760
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,6
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|41
|Vægt inkl. emballage (kg)
|44,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.