Designet for opstående eller horisontalt brug, sikrer vores kompakte, mobile og kraftfulde højtryksrenser HD 8/18-4 M maksimum brugsfleksibilitet. Praktiske funktioner som f.eks. servo kontrol, vores system for kontrol af vandmængde og arbejdstryk direkte i håndtaget. Drevet af en 4-polet langsomgående trefase motor med pressostatkontrol, sikrer den nyudviklede pumpe 20 % højere rengøringsydeevne og energieffektivitet. Den automatiske trykaflastning beskytter højtrykskomponenter fra skade i standby tilstand. Ubesværet arbejde og tidsbesparende montering og demontering er garanteret med EASY!Force højtrykspistolen, som gør brug af højtrykstrålens tilbageslagskraft for at minimere holdekraften til nul. EASY!Lock hurtig tilslutning for fem gange hurtigere håndtering end traditionel skruetilslutning uden forringelse af robusthed og holdbarhed. Adskillige muligheder er tilgængelige for sikkeropbevaring af tilbehør direkte i maskinen under transport.