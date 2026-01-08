Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S tager ergonomisk arbejde til et helt nyt niveau. Den praktisk designede EASY!Force Advanced trigger-pistol gør det nemt at bruge maskinen uden at bruge mange kræfter. En roterende 1050-milimeter lanse i rustfrit stål giver maksimal effektivitet. Servo Control-kontrolenheden gør det muligt for brugere at kontrollere tryk og vandvolumen direkte fra trigger-pistolen/lansen. Hjælpesystemer og et LED status-display øger også brugervenligheden. Du kan trygt stole på, at Kärcher bruger de bedste materialer, hvilket garanterer den højeste og mest holdbare kvalitet. Indeni maskinen arbejder en holdbar wobble-pumpe med rustfri stål-stempler og et cylinderhoved i messing. HD 10/25-4 S drives af en 4-polet lavhastighedsmotor med luft/vand-køling. Den integrerede aluminiumsramme reducerer vægten og giver et chassis, der er let, men robust, og muliggør kranlæsning. Den opretstående struktur, hvor motoren og pumpen er installeret vertikalt, giver maksimal bevægelse. Det kompakte design indeholder også smart opbevaring af tilbehør, som f.eks. et rum til oppakning og justerbare hægter.