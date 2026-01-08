Højtryksrenser HD 10/25-4 S/ S Plus
Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S leverer førsteklasses kvalitet, har en høj ydeevne og nyttige hjælpesystemer. Designet til ergonomisk arbejde og maksimal bevægelighed .
Koldtvandsrenseren HD 10/25-4 S tager ergonomisk arbejde til et helt nyt niveau. Den praktisk designede EASY!Force Advanced trigger-pistol gør det nemt at bruge maskinen uden at bruge mange kræfter. En roterende 1050-milimeter lanse i rustfrit stål giver maksimal effektivitet. Servo Control-kontrolenheden gør det muligt for brugere at kontrollere tryk og vandvolumen direkte fra trigger-pistolen/lansen. Hjælpesystemer og et LED status-display øger også brugervenligheden. Du kan trygt stole på, at Kärcher bruger de bedste materialer, hvilket garanterer den højeste og mest holdbare kvalitet. Indeni maskinen arbejder en holdbar wobble-pumpe med rustfri stål-stempler og et cylinderhoved i messing. HD 10/25-4 S drives af en 4-polet lavhastighedsmotor med luft/vand-køling. Den integrerede aluminiumsramme reducerer vægten og giver et chassis, der er let, men robust, og muliggør kranlæsning. Den opretstående struktur, hvor motoren og pumpen er installeret vertikalt, giver maksimal bevægelse. Det kompakte design indeholder også smart opbevaring af tilbehør, som f.eks. et rum til oppakning og justerbare hægter.
Funktioner og fordele
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhedLille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messingLangt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedetDisplay til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet. Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Hjælpesystemer og LED-statusdisplay
- Indbygget elektroniksystem til overvågning af maskinen.
- Slukker i tilfælde af for høj eller for lav spænding.
- Slukker i tilfælde af utætheder eller fasesvigt.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Omfattende sortiment af tilbehør og fastgørelsessæt
- Opbevaringsrum.
- Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
- Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 / 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|80 - 250
|Maksimalt tryk (bar)
|280
|Tilsluttet effekt (kW)
|8,8
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|69,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|78,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Pressostatkontrol
- Integreret finmaske vandfilter
- Elektrisk motorbeskyttelse med LED-display
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg