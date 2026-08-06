Vores kompakte, mobile, uopvarmede HD 8/18-4 MX højtryksrenser med 4-polet langsomtkørende trefaset motor imponerer med et stort udvalg af udstyr, servicevenligt design og stor fleksibilitet i brugen. En integreret slangespole gør håndtering af højtryksslangen uendeligt lettere, og den nyudviklede robuste 3-stempel aksiale pumpe med messingcylinderhoved øger rengøringsydelsen og energieffektiviteten med imponerende 20%, samtidig med at det sikrer en lang levetid. Komponenter af høj kvalitet er beskyttet af en automatisk trykaflastningsfunktion og et stort vandfilter. Innovative løsninger sikrer, at du kan arbejde uden at blive træt og spare på opsætning- og demonteringstiden: EASY!Force-højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtryksstrålen for at reducere holdekraften til nul, mens EASY!Lock hurtigkoblinger muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid. Takket være smarte løsninger kan tilbehør helt op til den valgfrie skumlanse opbevares direkte på maskinen for sikker transport.