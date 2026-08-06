Højtryksrenser HD 8/18-4 MXA Plus
Fremragende ydelsesdata (liter pr. time er 760 l ved 180 bar arbejdstryk) og en praktisk slangespole er hvad der får HD 8/18-4 MXA Plus til at skille sig ud i daglig kommerciel brug.
Vores kompakte, mobile, uopvarmede HD 8/18-4 MX højtryksrenser med 4-polet langsomtkørende trefaset motor imponerer med et stort udvalg af udstyr, servicevenligt design og stor fleksibilitet i brugen. En integreret slangespole gør håndtering af højtryksslangen uendeligt lettere, og den nyudviklede robuste 3-stempel aksiale pumpe med messingcylinderhoved øger rengøringsydelsen og energieffektiviteten med imponerende 20%, samtidig med at det sikrer en lang levetid. Komponenter af høj kvalitet er beskyttet af en automatisk trykaflastningsfunktion og et stort vandfilter. Innovative løsninger sikrer, at du kan arbejde uden at blive træt og spare på opsætning- og demonteringstiden: EASY!Force-højtrykspistolen bruger rekylkraften fra højtryksstrålen for at reducere holdekraften til nul, mens EASY!Lock hurtigkoblinger muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid. Takket være smarte løsninger kan tilbehør helt op til den valgfrie skumlanse opbevares direkte på maskinen for sikker transport.
Funktioner og fordele
Fjedermonteret automatisk slangetromleMaksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen. Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling. Mindsker riskoen for at snuple over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.
Ekstra stativForstørrer maskinens stativ. Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Enestående mobilitet
- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|380 - 760
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,6
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|45,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|49,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Flex
- Integreret HD-slangetromle
- ANTI!Twist
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.