Højtryksrenser HDS 9/17-4 CXA
Kraftfuld HDS 9/17-4 CXA 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency-tilstand, damptrin og en automatisk rulle med 15 m Ultra Guard-højtryksslange.
The most powerful 3-phase hot water high-pressure cleaner in the compact class, including automatic hose reel: the HDS 9/17-4 CXA with eco!efficiency mode and steam stage. Its powerful 4-pole motor is water-cooled. A robust axial pump with three ceramic pistons builds up high pressure. The automatic reel for winding and unwinding the 15-metre long Ultra Guard high-pressure hose with Teflon® coating ensures flexibility and short set-up times, even under pressure. The EASY!Force Advanced high-pressure gun with servo control for adjustment of pressure and water flow, patented nozzle technology and EASY!Lock quick-release fasteners makes for ergonomic work. The Soft Damping System (SDS) reduces vibrations. The hot water technology effectively breaks up even lubricants and reduces the use of detergents, which are precisely dosed from a 15.5-litre tank. The maintenance-friendly HDS 9/17-4 CXA is designed for daily use under tough conditions. The descaling option, a water filter and a safety valve protect the technology. A robust chassis protects against impacts, while large wheels and a steering roller offer excellent manoeuvrability.
Funktioner og fordele
Automatisk slangespole
Særdeles effektiv
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
Driftssikkerhed
Pålidelighed
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
Rengøringsmiddel dosering
Mobilitetskoncept
Nem at kontrollere
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|340 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 170 / 3 - 17
|Maksimalt tryk (bar)
|220
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|6,5
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,8
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|4,6
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|123,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|135,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Ultra Guard
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- SDS-system
- Integreret automatisk slangetromle
- Knap til styring af tryk
- Højtrykslanse
- Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer