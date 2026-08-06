Vores mobile koldtvandsrenser højtryksrenser HD 6/15 M har mange innovative udstyrsfunktioner til sikkert og behageligt arbejde. Den automatiske trykaflastning beskytter f.eks. højtrykskomponenter mod skader i standby, mens den innovative EASY!Force højtrykspistol gør brug af højtryksstråleens tilbageslagskraft for at reducere holdekraft til lig nul, og EASY!Lock giver mulighed for op til 5 gange hurtigere håndtering end konventionelle skruetilslutninger uden nogen indvirkning på robustheden og holdbarheden. Enheden er velegnet til oprejst og stationær drift, hvilket giver masser af fleksibilitet i brug. Den robuste 3-stempel aksiale pumpe med messing cylinderhoved øger rengøringseffekten og energieffektiviteten med omkring 20 procent. Talrige muligheder for opbevaring af tilbehør, også under transport, samt et eftertænk maskinlayout for nem service.