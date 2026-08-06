Højtryksrenser HD 6/15 M Plus
Mobil højtryksrenser HD 6/15 M med AC-motor og en 3-stemplet aksialmotor. Kompakt, pålidelig maskine med stor ydeevne og høj energieffektivitet. Til daglig brug.
Vores mobile koldtvandsrenser højtryksrenser HD 6/15 M har mange innovative udstyrsfunktioner til sikkert og behageligt arbejde. Den automatiske trykaflastning beskytter f.eks. højtrykskomponenter mod skader i standby, mens den innovative EASY!Force højtrykspistol gør brug af højtryksstråleens tilbageslagskraft for at reducere holdekraft til lig nul, og EASY!Lock giver mulighed for op til 5 gange hurtigere håndtering end konventionelle skruetilslutninger uden nogen indvirkning på robustheden og holdbarheden. Enheden er velegnet til oprejst og stationær drift, hvilket giver masser af fleksibilitet i brug. Den robuste 3-stempel aksiale pumpe med messing cylinderhoved øger rengøringseffekten og energieffektiviteten med omkring 20 procent. Talrige muligheder for opbevaring af tilbehør, også under transport, samt et eftertænk maskinlayout for nem service.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift. Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Enestående mobilitetSkubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes. Nem opbevaring i servicekøretøjer. Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|230
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|560
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|150 / 15
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|3,1
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|30
|Vægt inkl. emballage (kg)
|33,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til bygningskonstruktører, håndværkere osv.