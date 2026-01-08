Kraftfuld 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen: HDS 7/16 C med en kraftig luftkølet motor med eco!efficiency-tilstand. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 7/16 C er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.