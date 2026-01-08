Højtryksrenser HDS 7/16 C

Kraftfuld HDS 7/16 C 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency-tilstand, intuitiv betjening med én knap og EASY!Force Advanced-højtrykspistol.

Kraftfuld 3-faset varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen: HDS 7/16 C med en kraftig luftkølet motor med eco!efficiency-tilstand. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd giver ergonomisk arbejde. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Trykket og vandgennemstrømningen kan justeres afhængigt af opgaven. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 7/16 C er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.

Funktioner og fordele
Særdeles effektiv
  • eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
  • Sænker brændstofforbruget og CO2-emission med 20%.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
  • EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
  • Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
  • Kärchers patenterede power-dyse kan give op til 40 procent mere slagkraft end konventionelle dyser.
Driftssikkerhed
  • Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
  • Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
Pålidelighed
  • Vandblødgøringssystem til at beskytte varmespiralen mod tilkalkning
  • Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
  • Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.
  • Integreret dyseopbevaring.
  • Integreret lansebeslag til nem transport.
Rengøringsmiddel dosering
  • Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
  • Stor tankåbning med påfyldningsstuds.
Mobilitetskoncept
  • Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
  • Indbygget vippehjælp, så man kommer nemt rundt om forhindringer som trapper og kantsten.
  • Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
  • Intuitiv drift med stor énknaps-vælgerkontakt.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 310 - 660
Driftstryk (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Maksimalt tryk (bar) 220
Temperatur (indløb 12°C) (°C) max. 80
Tilsluttet effekt (kW) 4,4
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 3,6
Forbrug af olie eco!efficiency (g/h) 2,9
El ledning (m) 5
Dysestørrelse 025
Brændstoftank (l) 15
Vægt (med tilbehør) (kg) 111,4
Vægt inkl. emballage (kg) 120
Mål (L x B x H) (mm) 1066 x 650 x 920

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse

Udstyr

  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • SDS-system
  • Pressostatkontrol
  • Indbygget brændstoftank og rengøringsmiddelbeholder
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Højtryksrenser HDS 7/16 C
Videoer
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
Tilbehør
Rengøringsmidler