Højtryksrenser HD 7/17 M
Den mobile højtryksrenser HD 7/17 M har en robust, trestemplet aksialpumpe med stempler i hærdet stål, automatisk trykudligning og en driftssikker, trefaset motor.
Driftssikker og kraftfuld, kompakt og mobil: Vores koldtvandsrenser HD 7/17 M med trefaset motor leverer en kombination af lang levetid, superenkel servicering, maksimal fleksibilitet og behageligt arbejde i én utroligt effektiv maskine, som kan bruges både vertikalt og horisontalt. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid, når du skifter tilbehør. Takket være ny pumpeteknologi er energieffektiviteten og rengøringsevnen forbedret med omkring 20 %. En effektiv, integreret trykudligningsfunktion forhindrer, at højtrykskomponenterne bliver belastet i standbytilstand. Smarte opbevaringsløsninger til forskelligt tilbehør er også inkluderet som standard – fra en krog, som du kan hænge strålerøret på ved kortere pauser i arbejdet, til et opbevaringsrum til rotationsdysen og en holder til skumlansen, der kan købes som tilbehør.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.
- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Enestående mobilitet
- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,2
|El ledning (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|31,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|35,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.