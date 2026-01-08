Driftssikker og kraftfuld, kompakt og mobil: Vores koldtvandsrenser HD 7/17 M med trefaset motor leverer en kombination af lang levetid, superenkel servicering, maksimal fleksibilitet og behageligt arbejde i én utroligt effektiv maskine, som kan bruges både vertikalt og horisontalt. EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden, sikrer, at du kan arbejde uden at anstrenge dig og spare tid, når du skifter tilbehør. Takket være ny pumpeteknologi er energieffektiviteten og rengøringsevnen forbedret med omkring 20 %. En effektiv, integreret trykudligningsfunktion forhindrer, at højtrykskomponenterne bliver belastet i standbytilstand. Smarte opbevaringsløsninger til forskelligt tilbehør er også inkluderet som standard – fra en krog, som du kan hænge strålerøret på ved kortere pauser i arbejdet, til et opbevaringsrum til rotationsdysen og en holder til skumlansen, der kan købes som tilbehør.