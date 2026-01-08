Højtryksrenser HDS 8/18-4 C
HDS 8/18-4 C, den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen med eco!efficiency og damptrin, 3-stempel aksialpumpe og EASY!Force Advanced højtrykspistol
Den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen: HDS 8/18-4 C med eco!efficiency og damptrin imponerer med sin ergonomi og brugervenlighed. Den kraftige 4-polede motor er vandkølet. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med servostyring til nem justering af tryk og vandgennemstrømning, patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd gør arbejdet ergonomisk. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 8/18-4 C er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.
Funktioner og fordele
Særdeles effektiv
- eco!efficiency-funktion - økonomisk og miljøvenlig, selv ved længere tids brug.
- Sænker brændstofforbruget og CO2-emission med 20%.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Driftssikkerhed
- Lettilgængeligt vandfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
- Sikkerhedsventiler, vandmangel og brændstofbeskyttelse sikrer maskinens tilgængelighed.
Pålidelighed
- Vandblødgøringssystem til at beskytte varmespiralen mod tilkalkning
- Soft Damping Systemet (SDS) udligner vibrationer og for højt tryk i højtrykssystemet.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
- Opbevaringskroge til elledninger og højtryksslange.
- Integreret dyseopbevaring.
- Integreret lansebeslag til nem transport.
Rengøringsmiddel dosering
- Præcis dosering af rengøringsmiddel med klarskylningsfunktion.
- Stor tankåbning med påfyldningsstuds.
Mobilitetskoncept
- Jogger-princip med store gummihjul og et drejeligt hjul.
- Indbygget vippehjælp, så man kommer nemt rundt om forhindringer som trapper og kantsten.
- Skubbehåndtag for nem håndtering
Nem at kontrollere
- Intuitiv drift med stor énknaps-vælgerkontakt.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|300 - 800
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar)
|220
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Tilsluttet effekt (kW)
|6
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,2
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|4,2
|El ledning (m)
|5
|Dysestørrelse
|025
|Brændstoftank (l)
|15
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|119,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|131,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- SDS-system
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer