Den mest kraftfulde 3-fasede varmtvandshøjtryksrenser i kompaktklassen: HDS 8/18-4 C med eco!efficiency og damptrin imponerer med sin ergonomi og brugervenlighed. Den kraftige 4-polede motor er vandkølet. En robust aksialpumpe med tre keramiske stempler opbygger et højt tryk. EASY!Force Advanced-højtrykspistolen med servostyring til nem justering af tryk og vandgennemstrømning, patenteret dyseteknologi og EASY!Lock-hurtigspændebånd gør arbejdet ergonomisk. Soft Damping System (SDS) reducerer vibrationer. Varmtvandsteknologien nedbryder effektivt selv smøremidler og reducerer brugen af rengøringsmidler, som doseres præcist fra en 15,5-liters tank. Den vedligeholdelsesvenlige HDS 8/18-4 C er designet til daglig brug under hårde forhold. Afkalkningsmuligheden, et vandfilter og en sikkerhedsventil beskytter teknologien. Et robust chassis beskytter mod stød, mens store hjul og en styrerulle/hjul giver høj manøvredygtighed. Der er integrerede opbevaringsmuligheder til tilbehør.