Højtryksrenser HD 8/18-4 PU
HD 8/18-4 M PU middelklasse pumpeenhed med robust 3-stempel aksial pumpe med messing cylinderhoved og 4-polet langsomtgående trefaset motor. Velegnet til vandret og lodret betjening.
Vores kraftfulde HD 8/18-4 M PU motor-/pumpeenhed med robust 3-stempel aksial pumpe og messing cylinderhoved, 4-polet langsomtgående 3-faset motor og trykreguleringskontrol imponerer med op til 20% højere energieffektivitet og rengøringsydelse. Den stationære middelklasse-maskine er designet både til lodret og vandret brug. 3-punkts støtte på bagsiden af maskinen gør det muligt at montere lodret såvel som vandret. Nem adgang til højtrykspumpen, som er beskyttet af et stort vandfilter og til de elektroniske komponenter, er et bevis på det ekstremt vedligeholdelsesvenligt maskindesign. Ved hjælp af Servo Control-funktionen kan vandvolumen og arbejdstryk varieres ved at vælge de tilsvarende dyser. Alle højtryks-komponenter er beskyttet mod belastninger i standby-drift ved hjælp af den pålidelige automatiske trykaflastningsfunktion.
Funktioner og fordele
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Fleksibel driftDesignet til opstående eller horisontalt drift.
Konfigureret til stationær brug.Simpelt og robust 3-punkts ophæng for vægmontering på bagsiden af maskinen. Pladsbesparende kompakt design. Robust plastik karosseri
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|760
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,6
|El ledning (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|31,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|34
|Mål (L x B x H) (mm)
|290 x 300 x 565
Scope of supply
- Servo Control
Udstyr
- Pressostatkontrol
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.