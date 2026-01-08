Vores kraftfulde HD 8/18-4 M PU motor-/pumpeenhed med robust 3-stempel aksial pumpe og messing cylinderhoved, 4-polet langsomtgående 3-faset motor og trykreguleringskontrol imponerer med op til 20% højere energieffektivitet og rengøringsydelse. Den stationære middelklasse-maskine er designet både til lodret og vandret brug. 3-punkts støtte på bagsiden af maskinen gør det muligt at montere lodret såvel som vandret. Nem adgang til højtrykspumpen, som er beskyttet af et stort vandfilter og til de elektroniske komponenter, er et bevis på det ekstremt vedligeholdelsesvenligt maskindesign. Ved hjælp af Servo Control-funktionen kan vandvolumen og arbejdstryk varieres ved at vælge de tilsvarende dyser. Alle højtryks-komponenter er beskyttet mod belastninger i standby-drift ved hjælp af den pålidelige automatiske trykaflastningsfunktion.