Ideel, hvor vanskelige ydre forhold og krævende rengøringsopgaver mødes: HD 9/23 De dieseldrevne koldtvandshøjtryksrenser med Yanmar dieselmotor genererer den elektricitet, den har brug for selv. Om nødvendigt kan det krævede vand også suges direkte fra vandmasser, så du kan arbejde i områder med dårlig infrastruktur. Med et vandtryk på 230 bar måler maskinen op til næsten enhver opgave. Dets ergonomiske rammekoncept og de punkteringssikre hjul garanterer maksimal mobilitet, mens den robuste grundramme kan modstå kraftig anvendelse. Med EASY!Force højtrykspistol, der bruger højtryksstrålens tilbagekoblingskraft for at reducere holdekraften for operatøren til nul samt EASY!Lock-hurtigkoblingen, der gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser, er maskinen meget praktisk at bruge. Et stort vandfilter og en termostatventil er indbygget for at beskytte pumpen. Nyttige ekstraudstyr, som den ekstra burramme med øje til kranbelastning, afrunder maskinen.