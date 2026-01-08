Højtryksrenser HD 9/23 De
Til uafhængig brug i områder med dårlig infrastruktur: HD 9/23 De dieseldrevne, mobile koldtvandshøjtryksrenser med 230 bar tryk for høj rengøringsydelse.
Ideel, hvor vanskelige ydre forhold og krævende rengøringsopgaver mødes: HD 9/23 De dieseldrevne koldtvandshøjtryksrenser med Yanmar dieselmotor genererer den elektricitet, den har brug for selv. Om nødvendigt kan det krævede vand også suges direkte fra vandmasser, så du kan arbejde i områder med dårlig infrastruktur. Med et vandtryk på 230 bar måler maskinen op til næsten enhver opgave. Dets ergonomiske rammekoncept og de punkteringssikre hjul garanterer maksimal mobilitet, mens den robuste grundramme kan modstå kraftig anvendelse. Med EASY!Force højtrykspistol, der bruger højtryksstrålens tilbagekoblingskraft for at reducere holdekraften for operatøren til nul samt EASY!Lock-hurtigkoblingen, der gør opsætning og demontering fem gange hurtigere end med konventionelle skrueforbindelser, er maskinen meget praktisk at bruge. Et stort vandfilter og en termostatventil er indbygget for at beskytte pumpen. Nyttige ekstraudstyr, som den ekstra burramme med øje til kranbelastning, afrunder maskinen.
Funktioner og fordele
Maksimal uafhængighedMonteret med pålidelige Honda eller Yanmar motorer til brug uden ekstern strømforsyning. Kan sugge op vand - f.eks. fra søer eller damme - og brug den til rengøring.
Meget let at brugeDet ergonomiske rammekoncept gør transport på ujævnt underlag lettere. Opbevaring muligheder for alle tilbehørsdele direkte på maskinen. Punkteringssikre hjul garanterer permanent høj mobilitet.
Meget alsidigValgfri burramm til kranbelastning beskytter maskinen på en forsvarlig måde. Slangehjulsfastgørelsessæt til kortere opsætning fås som ekstraudstyr. Bærbar version med robust rørformet ramme specielt designet til malere og pudsere (HD 728 B).
Til de hårdeste job
- Robust ramme til daglig brug under vanskelige forhold.
- Stort vandfilter til beskyttelse af pumpen.
- Termostatventil beskytter pumpen mod overophedning i recirkulations-mode.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|400 - 930
|Driftstryk (bar/MPa)
|40 - Op til 230 / 4 - Op til 23
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Vandindløb
|1″
|Brændstoftype
|Diesel
|Motorproducent
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Vogn
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|112,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|115,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Trinløst regulering af tryk og vandgennemstrømning
- Elektrisk starter
- Rengøringsmiddel funktion: Sug
Anvendelsesområder
- Byggeindustrien (facade rengøring, rengøring af byggekøretøjer og udstyr)
- Landbrug (rengøring af køretøjer og udstyr eller til brug i skovbrug)
- Industri (rengøring af udstyr)
- Tjenesteudbydere (rengøring af udvendige områder fx pladser og parkeringspladser)