Den mobile højtryksrenser HD 8/18-4 M Cage har et utroligt robust design med en rørramme i pulverlakeret stål, som beskytter ved krævende, mobil brug og ved hyppig transport. Den servicevenlige enhed er designet til horisontal og vertikal brug og giver brugeren maksimal fleksibilitet og stabilitet. Arbejd uden anstrengelser, og spar tid på opsætning og nedmontering takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Derudover kan vandgennemstrømning og driftstryk justeres direkte på pistolhåndtaget ved hjælp af Servo Control-funktionen. Den drives af en firepolet, trefaset, langsomtgående motor med knap til trykregulering, og den trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing reducerer energiforbruget med cirka 20 %. Automatisk trykudligning og et stort vandfinfilter er integreret som standard for at beskytte højtrykskomponenterne.