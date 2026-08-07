Højtryksrenser HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
Den utroligt robuste koldtvandsrenser HD 8/18-4 M Cage med en rørramme i pulverlakeret stål beskytter pumpeenheden ved erhvervsbrug i krævende miljøer.
Den mobile højtryksrenser HD 8/18-4 M Cage har et utroligt robust design med en rørramme i pulverlakeret stål, som beskytter ved krævende, mobil brug og ved hyppig transport. Den servicevenlige enhed er designet til horisontal og vertikal brug og giver brugeren maksimal fleksibilitet og stabilitet. Arbejd uden anstrengelser, og spar tid på opsætning og nedmontering takket være EASY!Force-højtrykspistolen, som udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen, som gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden. Derudover kan vandgennemstrømning og driftstryk justeres direkte på pistolhåndtaget ved hjælp af Servo Control-funktionen. Den drives af en firepolet, trefaset, langsomtgående motor med knap til trykregulering, og den trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing reducerer energiforbruget med cirka 20 %. Automatisk trykudligning og et stort vandfinfilter er integreret som standard for at beskytte højtrykskomponenterne.
Funktioner og fordele
Holdbart og robust
- Robust stålramme beskytter alle komponenter.
- Stålrammen kan også benyttes at fastmontere maskinen på servicekøretøjet
- Robust plastik karosseri
Højkvalitets udstyr.
- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld, 4-polet langsomtomgående elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|760
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|270 / 27
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,6
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|46,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|51,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|460 x 420 x 970
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
- Skumlanse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- ANTI!Twist
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.