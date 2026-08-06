Takket være den integrerede slangetromle kunne håndtering af højtryksslangen på denne kraftige mobile HD 7/17 MX højtryksrenser simpelthen ikke være lettere. Og det er lige så let at få adgang til de service-relaterede komponenter, mens tilbehør som rotationsdyse, overfladrenser og valgfri skumlance kan opbevares hurtigt og direkte på maskinen til sikker transport. Den trefasede motor med trykaflastningsstyring og den nyudviklede pumpeteknologi giver især op til 20% højere energieffektivitet og rengøringsydelse. Den automatiske trykaflastningsfunktion, som leveres som standard, sikrer beskyttelse af højtrykskomponenterne mod belastninger i standby-drift. Andet udstyr, der er standardudstyr, inkluderer EASY!Force højtrykspistol, der udnytter højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock-hurtigkoblinger, der muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid. HD 7/17 MX er designet til både lodret og vandret brug.