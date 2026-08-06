Højtryksrenser HD 7/17 MXA Plus
Med et arbejdstryk på 170 bar, en 3-stempel aksialpumpe og en standard slangespole imponerer den mobile HD 7/17 MX Plus i daglig brug.
Takket være den integrerede slangetromle kunne håndtering af højtryksslangen på denne kraftige mobile HD 7/17 MX højtryksrenser simpelthen ikke være lettere. Og det er lige så let at få adgang til de service-relaterede komponenter, mens tilbehør som rotationsdyse, overfladrenser og valgfri skumlance kan opbevares hurtigt og direkte på maskinen til sikker transport. Den trefasede motor med trykaflastningsstyring og den nyudviklede pumpeteknologi giver især op til 20% højere energieffektivitet og rengøringsydelse. Den automatiske trykaflastningsfunktion, som leveres som standard, sikrer beskyttelse af højtrykskomponenterne mod belastninger i standby-drift. Andet udstyr, der er standardudstyr, inkluderer EASY!Force højtrykspistol, der udnytter højtryksstrålens rekylkraft til at reducere holdekraften til nul, og EASY!Lock-hurtigkoblinger, der muliggør håndtering, der er fem gange hurtigere end konventionelle skrueforbindelser uden at gå på kompromis med robusthed eller levetid. HD 7/17 MX er designet til både lodret og vandret brug.
Funktioner og fordele
Fjedermonteret automatisk slangetromle
- Maksimal komfort ved håndtering af højtryksslangen.
- Gør korte opsætningstider muligt takket være hurtig opsætning og afvikling.
- Mindsker riskoen for at snuple over ledningen, hvilket øger driftssikkerheden.
Ekstra stativ
- Forstørrer maskinens stativ.
- Øger vippestabiliteten, når den betjenes lodret.
Højkvalitets udstyr.
- Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid.
- Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor.
- Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
- Praktisk dyseopbevaring til rotordyse.
Enestående mobilitet
- Skubbehåndtag kan pakkes væk ved tryk af en knap, derved øges størelse af maskinen og opbevaringspladsen mindskes.
- Nem opbevaring i servicekøretøjer.
- Integreret opbevaringsmuligheder reducerer opsætningstiden.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
- Maksimum stabilitet i horisontalt drift da hjulene i rører jorden.
Nem service
- Nem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben.
- Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover.
- Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,2
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|37,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|41
|Mål (L x B x H) (mm)
|400 x 455 x 966
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
- Rotor jet
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 15 m
- Type højtryksslange: Flex
- Integreret HD-slangetromle
- ANTI!Twist
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.