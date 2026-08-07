iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t
iSolar 400 vanddrevet børste, 700-1000 l/t. Denne vanddrevne diskbørste med en bredde på 400 mm renser små til mellemstore fotovoltaiske systemer. Kan også bruges selv ved forhøjede systemer.
iSolar 400 vanddrevet diskbørste er designet til højtryksrensere med en vandmængde mellem 700 til 1.000 l/t. Børsten har en arbejdsbredde på 400 mm og er især velegnet til rengøring af mindre til mellemstore solceller. Takket være den lette vægt og nem håndtering kan selv hævede systemer rengøres bekvemt.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|700 / 1000
|Tilløbstemperatur (°C)
|max. 40
|Tilslutningsgevind
|M 18
|Diameter (mm)
|400
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,6
Kompatible maskiner
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S/ S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 6/15 M *EU
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agro
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further *EU
- HD 8/18-4 PU
- HD 8/18-4M Cage Farmer *EU
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S/ S Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/21-4 Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Steamer
Anvendelsesområder
- Rengøring af solpanelsystemer