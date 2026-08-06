Højtryksrenser HDS 10/21-4 Classic
Pålidelig hedvandsrenser med fremragende pris/ydelsesforhold og udstyret med en crankshaft pumpe af høj kvalitet samt en robust stålrørsramme
Takket være de gennemprøvede og særligt kraftfulde og pålidelige komponenter brillerer HDS 10/21-4 M Classic hedvandsrenser fra Kärcher med den enkleste betjening, nem vedligeholdelse og de bedste rengøringsresultater. Den robuste crankshaft pumpe, der er beskyttet mod forurening af et vandfilter, og den 4-polede elmotor med lav hastighed sikrer høj ydeevne og langvarig drift. Takket være det åbne design er der nem adgang til alle vigtige komponenter, mens den robuste stålramme sikrer maksimal beskyttelse. Det gør HDS 10/21-4 M Classic velegnet til de mest udfordrende opgaver under barske forhold, f.eks. på byggepladser eller i landbruget. Integrerede krankroge og store, punkteringsresistente hjul letter transporten til og fra byggepladsen. Maskinen fra mellemklassen er også udstyret med den gennemprøvede Classic-højtrykspistol, en 30 liters brændstoftank til meget lange rengøringsopgaver og praktiske muligheder for opbevaring af tilbehør som standard.
Funktioner og fordele
Robust og holdbar
Effektiv brænderteknik
Tilbehør tilsluttes med EASY!Lock
Pålidelighed
Enestående mobilitet
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|350 - 1000
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Maksimalt tryk (bar)
|235
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|8
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|6,4
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|5,2
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|30
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|128
|Vægt inkl. emballage (kg)
|138
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Standard
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- ANTI!Twist
- Knap til styring af tryk
- Polomskifter (trefaset)
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer