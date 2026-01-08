Højtryksrenser HDS 8/20 De
Den nye HDS 8/20 De varmtvandsrenser imponerer med sin kraftfulde dieselmotor og robuste Kärcher pumpe – selv når der ikke er adgang til et strømstik.
HDS 8/20 De varmtvandsrenser har en kraftfuld dieselmotor med elektrisk start, en robust og holdbar pumpe og sidst men ikke mindst, meget effektiv fyrteknologi. Dette giver enestående rengøringsresultater, selv under mere udfordrende arbejdsforhold, som f.eks. områder uden strømtilførsel. Ideel til brug i byggebranchen, i kommunal henseende, eller til entreprenører. Maskinen har en timelig vandvolumen på 800 liter og et arbejdstryk på 200 bar. Den integrerede 20 liters tank tillader maskinen at blive benyttet i lang perioder ad gang. Gennemtestet teknologi bestående af termo- og sikkerhedsventil, vandfilter, temperaturovervågning, og Soft Damping System (SDS), beskytter pålideligt alle vigtige komponenter, mens den robust stålramme beskytter maskinen med stød. Punkteringsresistente dæk, parkeringsbremse, ergonomisk skubbehåndtag og en brugervenlig 1-knaps interface er også inkluderet som standardtilbehør. Tilbehør, som højtryksslange og sprøjtelanse kan nemt opbevares på maskinen.
Funktioner og fordele
Ergonomisk, dieseldrevet motorTillader at arbejde uden strøm Overholder kravene til udledningsstandarden EU STAGE V Med bekvemmelig elektrisk start
Enestående mobilitetStore, punkteringsfri dæk og styring med parkeringsbremse Skubbehåndtag for nem håndtering Kan hejses med kran grundet holdbar stålramme
Robust design til de hårdeste jobsRobust stålramme beskytter maskinen mod stød Prøvet teknologi som f.eks. Termo- og sikkerhedsventil og vandfilter Beregnet til kran pålæsning i byggebranchen
Tilbehørskoncept
- Opbevaring muligheder for alle tilbehørsdele direkte på maskinen.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- Ergonomisk håndtag og slangeopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|800
|Driftstryk (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilløbstemperatur (°C)
|30
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,9
|Brændstoftank (l)
|30
|Brændstoffer
|Diesel / Let olie
|Brændstoftype
|Diesel
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Vogn
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|243
|Vægt inkl. emballage (kg)
|248
|Mål (L x B x H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Stødramme
- Elektrisk starter
- Robust rørramme af stål til håndtering med kran
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af maskiner og køretøjer i konstruktion- eller transportsektoren
- Til brug af professionelle og kommunale myndigheder til at fjerne det stædigste snavs