HDS 8/20 De varmtvandsrenser har en kraftfuld dieselmotor med elektrisk start, en robust og holdbar pumpe og sidst men ikke mindst, meget effektiv fyrteknologi. Dette giver enestående rengøringsresultater, selv under mere udfordrende arbejdsforhold, som f.eks. områder uden strømtilførsel. Ideel til brug i byggebranchen, i kommunal henseende, eller til entreprenører. Maskinen har en timelig vandvolumen på 800 liter og et arbejdstryk på 200 bar. Den integrerede 20 liters tank tillader maskinen at blive benyttet i lang perioder ad gang. Gennemtestet teknologi bestående af termo- og sikkerhedsventil, vandfilter, temperaturovervågning, og Soft Damping System (SDS), beskytter pålideligt alle vigtige komponenter, mens den robust stålramme beskytter maskinen med stød. Punkteringsresistente dæk, parkeringsbremse, ergonomisk skubbehåndtag og en brugervenlig 1-knaps interface er også inkluderet som standardtilbehør. Tilbehør, som højtryksslange og sprøjtelanse kan nemt opbevares på maskinen.