Højtryksrenser HD 6/15 M *EU
Op til 700 liter vand i timen giver optimale rengøringsresultater med den kraftfulde højtryksrenser HD 7/17 M Cage med rørramme i stål og automatisk trykudligning.
HD 7/17 M Cage ST med trefaset motor er en mobil og utroligt robust højtryksrenser udstyret med en rørramme i pulverlakeret stål, som er designet til vertikal eller horisontal brug ved krævende arbejdsforhold. Den nye trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing er designet til at være nem at servicere og har en 20 % bedre rengøringsevne og energieffektivitet. Den har et ekstra vandfinfilter, som beskytter pumpen, og automatisk trykudligning, som forhindrer belastning af pumpen og andre højtrykskomponenter i standbytilstand. Vores innovative EASY!Force-højtrykspistol udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden.
Funktioner og fordele
Holdbart og robustRobust stålramme beskytter alle komponenter. Stålrammen kan også benyttes at fastmontere maskinen på servicekøretøjet Robust plastik karosseri
Højkvalitets udstyr.Automatisk trykaflastning beskytter komponenter for længere levetid. Kraftfuld 2-polet luftkølet elektrisk motor. Høj kvalitets messing cylinderhovedet
Nem serviceNem adgang til cylinderhoved, når bunden af maskinen er åben. Hurtig adgang til den elektriske boks bag plastik cover. Stort, let tilgængeligt vandfinfilter beskytter pumpen mod smudspartikler i vandet.
Øget energieffektivitet
- Nyudviklet 3-stempel aksial pumpe med mærkbart reducret vandmænde- og tryktab.
- 20 % større rengøringsresultat og energieffektivitet.
Effektiv og tidsbesparende løsninger.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Fleksibel drift
- Designet til opstående eller horisontalt drift.
Smart tilbehørsopbevaring
- Beslag til fastgørelse af lansen.
- EASY!Lock TR20 gør det muligt at opbevare en powerdyse eller gulvrenser direkte ved maskinen.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|700
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar/MPa)
|170 / 17
|Maksimalt tryk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Tilsluttet effekt (kW)
|4,2
|Strømkabel (m)
|5
|Vandindløb
|3/4″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|36,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|40,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|420 x 460 x 970
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force
- Sprøjtelanse: 840 mm
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Knap til styring af tryk
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af køretøjer i konstruktions-/transportsektoren.