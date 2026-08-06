HD 7/17 M Cage ST med trefaset motor er en mobil og utroligt robust højtryksrenser udstyret med en rørramme i pulverlakeret stål, som er designet til vertikal eller horisontal brug ved krævende arbejdsforhold. Den nye trestemplede aksialpumpe med cylinderhoved i messing er designet til at være nem at servicere og har en 20 % bedre rengøringsevne og energieffektivitet. Den har et ekstra vandfinfilter, som beskytter pumpen, og automatisk trykudligning, som forhindrer belastning af pumpen og andre højtrykskomponenter i standbytilstand. Vores innovative EASY!Force-højtrykspistol udnytter rekylen fra højtryksstrålen til at reducere fastholdelseskraften til nul, og EASY!Lock-hurtigtilslutningen gør håndteringen fem gange hurtigere end med konventionelle skruelukninger, uden at det går ud over robustheden eller levetiden.