Højtryksrenser HDS 9/20-4 Classic
Pålidelig hedvandsrenser med fremragende pris/ydelsesforhold og udstyret med en crankshaft pumpe af høj kvalitet samt en robust stålrørsramme.
Takket være de gennemprøvede og særligt kraftfulde og pålidelige komponenter brillerer HDS 9/20-4 M Classic hedvandsrenser fra Kärcher med den enkleste betjening, nem vedligeholdelse og de bedste rengøringsresultater. Den robuste crankshaft pumpe, der er beskyttet mod forurening af et vandfilter, og den 4-polede elmotor med lav hastighed sikrer høj ydeevne og langvarig drift. Takket være det åbne design er der nem adgang til alle vigtige komponenter, og den robuste stålramme sikrer maksimal beskyttelse. Det gør HDS 9/20-4 M Classic velegnet til de mest udfordrende opgaver under barske forhold, f.eks. på byggepladser eller i landbruget. Integrerede krankroge og store, punkteringsresistente hjul letter transporten til og fra byggepladsen. Maskinen fra mellemklassen er også udstyret med den gennemprøvede Classic-højtrykspistol, en 30 liters brændstoftank til meget lange rengøringsopgaver og praktiske muligheder for opbevaring af tilbehør som standard.
Funktioner og fordele
Robust og holdbarEn robust stålramme beskytter pålideligt maskinen mod skader. God tilgængelighed for nem service og vedligeholdelse.
PålidelighedRobust crankshaft pumpe i gennemprøvet Kärcher kvalitet. Prøvet teknologi som f.eks. Termo- og sikkerhedsventil og vandfilter
Effektiv brænderteknikHøj effektivitet med lave emissioner og lang levetid. Lange arbejdsopgaver takket være 30 liters brændstoftank. eco!efficiency-funktion arbejder maskinen med den mest økonomiske temperatur (60 °C) – ved fuld vandgennemstrømning.
Enestående mobilitet
- Lange arbejdsopgaver takket være 30 liters brændstoftank.
- Med krankrog til enkel transport.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|300 - 900
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilsluttet effekt (kW)
|7
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,8
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|4,7
|El ledning (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|30
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|124
|Vægt inkl. emballage (kg)
|134
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Standard
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- ANTI!Twist
- Pressostatkontrol
- Polomskifter (trefaset)
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer