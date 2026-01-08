Takket være de gennemprøvede og særligt kraftfulde og pålidelige komponenter brillerer HDS 9/20-4 M Classic hedvandsrenser fra Kärcher med den enkleste betjening, nem vedligeholdelse og de bedste rengøringsresultater. Den robuste crankshaft pumpe, der er beskyttet mod forurening af et vandfilter, og den 4-polede elmotor med lav hastighed sikrer høj ydeevne og langvarig drift. Takket være det åbne design er der nem adgang til alle vigtige komponenter, og den robuste stålramme sikrer maksimal beskyttelse. Det gør HDS 9/20-4 M Classic velegnet til de mest udfordrende opgaver under barske forhold, f.eks. på byggepladser eller i landbruget. Integrerede krankroge og store, punkteringsresistente hjul letter transporten til og fra byggepladsen. Maskinen fra mellemklassen er også udstyret med den gennemprøvede Classic-højtrykspistol, en 30 liters brændstoftank til meget lange rengøringsopgaver og praktiske muligheder for opbevaring af tilbehør som standard.