Højtryksrenser HDS 8/20 G *EU
HDS 8/20 G varmtvands højtryksrenser med benzinmotor, robust krumtapakselpumpe og effektiv brænderteknologi til vanskelige rengøringsopgaver – uden behov for strømforsyning.
Med en vandmængde på 800 liter i timen og et arbejdstryk på 200 bar yder HDS 8/20 G varmtvands-højtryksrenseren sig imponerende, selv når den står over for de mest krævende rengøringsopgaver i eksempelvis byggesektoren, i kommuner m.v. Drevet af en kraftig benzinmotor, som gør en ekstern strømforsyning unødvendig, fjerner maskinen endda genstridig forurening forårsaget af for eksempel graffiti eller smøremidler. Dette sikres af den højeffektive og holdbare brænderteknologi, samt en robust krumtapakselpumpe. En integreret 30-liters brændstoftank giver lange køretider. For at beskytte alle dets vigtige komponenter er HDS 8/20 G udstyret med en række sikkerhedsteknologier, såsom en thermo- og sikkerhedsventil, et stort vandfilter, udstødningstemperaturovervågning og Soft Damping System (SDS). Høj ergonomi, mobilitet, robusthed og brugervenlighed sikres af blandt andet punkteringssikre dæk, en styrerulle/hjul med parkeringsbremse, skubbehåndtag, en enkelt-knaps vælgerkontakt og en robust stålrørsramme. Tilbehør, såsom højtryksslange og lanse, kan nemt opbevares direkte på maskinen.
Funktioner og fordele
Kraftfuld benzinmotorTillader at arbejde uden strøm Overholder kravene til udledningsstandarden EU STAGE V Praktisk manuel start.
Enestående mobilitetStore, punkteringsfri dæk og styring med parkeringsbremse Skubbehåndtag for nem håndtering Kan hejses med kran grundet holdbar stålramme
Robust design til de hårdeste jobsRobust stålramme beskytter maskinen mod stød Prøvet teknologi som f.eks. Termo- og sikkerhedsventil og vandfilter Beregnet til kran pålæsning i byggebranchen
Tilbehørskoncept
- Opbevaring muligheder for alle tilbehørsdele direkte på maskinen.
- Ubesværet arbejde med EASY!Force højtrykspistol.
- Ergonomisk håndtag og slangeopbevaring.
Specifikationer
Teknisk data
|Pumpehastighed (l/h)
|800
|Driftstryk (bar/MPa)
|200 / 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Tilløbstemperatur (°C)
|30
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|5,9
|Brændstoftank (l)
|30
|Brændstoffer
|Diesel / Let olie
|Brændstoftype
|Benzin
|Antal samtidige brugere
|1
|Mobil
|Vogn
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|175
|Vægt inkl. emballage (kg)
|180
|Mål (L x B x H) (mm)
|1130 x 910 x 895
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Dyse
Udstyr
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Lang levetid
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Stødramme
- Robust rørramme af stål til håndtering med kran
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til rengøring af maskiner og køretøjer i konstruktion- eller transportsektoren
- Til brug af professionelle og kommunale myndigheder til at fjerne det stædigste snavs