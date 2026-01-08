Med en vandmængde på 800 liter i timen og et arbejdstryk på 200 bar yder HDS 8/20 G varmtvands-højtryksrenseren sig imponerende, selv når den står over for de mest krævende rengøringsopgaver i eksempelvis byggesektoren, i kommuner m.v. Drevet af en kraftig benzinmotor, som gør en ekstern strømforsyning unødvendig, fjerner maskinen endda genstridig forurening forårsaget af for eksempel graffiti eller smøremidler. Dette sikres af den højeffektive og holdbare brænderteknologi, samt en robust krumtapakselpumpe. En integreret 30-liters brændstoftank giver lange køretider. For at beskytte alle dets vigtige komponenter er HDS 8/20 G udstyret med en række sikkerhedsteknologier, såsom en thermo- og sikkerhedsventil, et stort vandfilter, udstødningstemperaturovervågning og Soft Damping System (SDS). Høj ergonomi, mobilitet, robusthed og brugervenlighed sikres af blandt andet punkteringssikre dæk, en styrerulle/hjul med parkeringsbremse, skubbehåndtag, en enkelt-knaps vælgerkontakt og en robust stålrørsramme. Tilbehør, såsom højtryksslange og lanse, kan nemt opbevares direkte på maskinen.