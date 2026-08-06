Den mobile hedvandsrenser HDS 13/20-4 S Classic er udviklet til brug under udfordrende forhold, f.eks. på byggepladser, i landbruget eller i bil- og transportindustrien, og skiller sig ud med sin topydelse, ukomplicerede betjening og et meget godt forhold mellem pris og ydelse. Takket være det åbne design med robust stålramme er alle relevante komponenter altid tilgængelige og meget nemme at vedligeholde. Kernen i superklassemaskinen er den kraftige crankshaft pumpe med messingcylinderhoved og stempel med keramiske ærmer, mens den 4-polede elmotor med lav hastighed sørger for sikker og langvarig drift. Det ønskede arbejdstryk og vandflow kan også nemt justeres direkte på pumpen, som er beskyttet af gennemprøvet sikkerhedsteknologi. Selv meget lange rengøringsopgaver kan udføres uden problemer takket være den 30 liter store brændstoftank, mens den klassiske højtrykspistol som standard sikrer de bedste rengøringsresultater. Den omskiftelige eco!efficiency-tilstand gør det også muligt at arbejde i det meget økonomiske temperaturområde på 60 °C med fuld vandgennemstrømning.