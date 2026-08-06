Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic

Pålidelig, robust og mobil: Hedvandsrenser i superklassen med stålrørsramme og crankshaft pumpe imponerer ved daglig brug under de hårdeste forhold.

Den mobile hedvandsrenser HDS 13/20-4 S Classic er udviklet til brug under udfordrende forhold, f.eks. på byggepladser, i landbruget eller i bil- og transportindustrien, og skiller sig ud med sin topydelse, ukomplicerede betjening og et meget godt forhold mellem pris og ydelse. Takket være det åbne design med robust stålramme er alle relevante komponenter altid tilgængelige og meget nemme at vedligeholde. Kernen i superklassemaskinen er den kraftige crankshaft pumpe med messingcylinderhoved og stempel med keramiske ærmer, mens den 4-polede elmotor med lav hastighed sørger for sikker og langvarig drift. Det ønskede arbejdstryk og vandflow kan også nemt justeres direkte på pumpen, som er beskyttet af gennemprøvet sikkerhedsteknologi. Selv meget lange rengøringsopgaver kan udføres uden problemer takket være den 30 liter store brændstoftank, mens den klassiske højtrykspistol som standard sikrer de bedste rengøringsresultater. Den omskiftelige eco!efficiency-tilstand gør det også muligt at arbejde i det meget økonomiske temperaturområde på 60 °C med fuld vandgennemstrømning.

Funktioner og fordele
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic: Robust og holdbar
Robust og holdbar
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic: Pålidelighed
Pålidelighed
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic: Effektiv brænderteknik
Effektiv brænderteknik
Enestående mobilitet
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Pumpehastighed (l/h) 600 - 1300
Driftstryk (bar/MPa) 30 - 200 / 3 - 20
Temperatur (indløb 12°C) (°C) max. 80
Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h) 8,9
Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h) 7,2
Tilsluttet effekt (kW) 9,5
Strømkabel (m) 5
Brændstoftank (l) 30
Vægt (med tilbehør) (kg) 157
Vægt inkl. emballage (kg) 167
Mål (L x B x H) (mm) 1075 x 722 x 915

Scope of supply

  • Pistolhåndtag: Standard
  • Højtryksslangens længde: 10 m
  • Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
  • Sprøjtelanse: 1050 mm
  • Dyse

Udstyr

  • Knap til styring af tryk
  • Polomskifter (trefaset)
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic
Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic
Videoer
Anvendelsesområder
  • Rengøring af køretøjer
  • Rengøring af udstyr og maskiner
  • Rengøring af værksted
  • Rengør udendørsarealer
  • Rengøring på servicestationer
  • Rengøring af facader
  • Rengøring af swimmingpools
  • Rengøring af idrætsfaciliteter
  • Rengøring i produktionsprocesser
  • Rengøring af produktionssystemer
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