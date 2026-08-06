Højtryksrenser HDS 13/20-4 Classic
Pålidelig, robust og mobil: Hedvandsrenser i superklassen med stålrørsramme og crankshaft pumpe imponerer ved daglig brug under de hårdeste forhold.
Den mobile hedvandsrenser HDS 13/20-4 S Classic er udviklet til brug under udfordrende forhold, f.eks. på byggepladser, i landbruget eller i bil- og transportindustrien, og skiller sig ud med sin topydelse, ukomplicerede betjening og et meget godt forhold mellem pris og ydelse. Takket være det åbne design med robust stålramme er alle relevante komponenter altid tilgængelige og meget nemme at vedligeholde. Kernen i superklassemaskinen er den kraftige crankshaft pumpe med messingcylinderhoved og stempel med keramiske ærmer, mens den 4-polede elmotor med lav hastighed sørger for sikker og langvarig drift. Det ønskede arbejdstryk og vandflow kan også nemt justeres direkte på pumpen, som er beskyttet af gennemprøvet sikkerhedsteknologi. Selv meget lange rengøringsopgaver kan udføres uden problemer takket være den 30 liter store brændstoftank, mens den klassiske højtrykspistol som standard sikrer de bedste rengøringsresultater. Den omskiftelige eco!efficiency-tilstand gør det også muligt at arbejde i det meget økonomiske temperaturområde på 60 °C med fuld vandgennemstrømning.
Funktioner og fordele
Robust og holdbar
Pålidelighed
Effektiv brænderteknik
Enestående mobilitet
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|600 - 1300
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 200 / 3 - 20
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|max. 80
|Opvarmning af olieforbrug, fuld belastning (kg/h)
|8,9
|Forbrug af olie eco!efficiency (kg/h)
|7,2
|Tilsluttet effekt (kW)
|9,5
|Strømkabel (m)
|5
|Brændstoftank (l)
|30
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|157
|Vægt inkl. emballage (kg)
|167
|Mål (L x B x H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Scope of supply
- Pistolhåndtag: Standard
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- Knap til styring af tryk
- Polomskifter (trefaset)
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af køretøjer
- Rengøring af udstyr og maskiner
- Rengøring af værksted
- Rengør udendørsarealer
- Rengøring på servicestationer
- Rengøring af facader
- Rengøring af swimmingpools
- Rengøring af idrætsfaciliteter
- Rengøring i produktionsprocesser
- Rengøring af produktionssystemer