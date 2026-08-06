Koldtvandsrenseren HD 9/20-4 S er ideel til daglig brug under barske forhold. De bedste materiale garanterer førsteklasses kvalitet – og du kan regne med begge dele fra Kärcher. Indeni maskinen sørger en holdbar wobble-pumpe med rustfri stål-stempler og et cylinderhoved i messing for at levere en kraftfuld ydeevne sammen med luft/vand-køling 4-polet langsomtgåendemotor. Den integrerede aluminiumsramme gør maskinens chassis led, men robust. For at holde designet kompakt og bevægeligheden maksimal er motoren og pumpeenheden monteret vertikalt i en opretstående model. Derudover har maskinen opbevaring af tilbehør i form af et rum til ekstra oppakning samt justerbare hægter. HD 9/20-4 S sætter et helt nyt niveau for ergonomisk arbejde. Takket være EASY!Force Advanced trigger-pistolen kan den betjenes nemt, helt uden at bruge mange kræfter, godt hjulpet af en roterende 1050-milimeter lanse i rustfrit stål. Servo Control-kontrolenheden placeret mellem trigger-pistolen og lansen kan bruges til at justere tryk og vandvolumen.