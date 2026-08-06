Højtryksrenser HD 9/20-4 S/ S Plus
Koldtvandsrenseren HD 9/20-4 S Classic leverer et højt tryk og Super Class-kvalitet – og dens ergonomiske design gør den ideel til daglig brug.
Koldtvandsrenseren HD 9/20-4 S er ideel til daglig brug under barske forhold. De bedste materiale garanterer førsteklasses kvalitet – og du kan regne med begge dele fra Kärcher. Indeni maskinen sørger en holdbar wobble-pumpe med rustfri stål-stempler og et cylinderhoved i messing for at levere en kraftfuld ydeevne sammen med luft/vand-køling 4-polet langsomtgåendemotor. Den integrerede aluminiumsramme gør maskinens chassis led, men robust. For at holde designet kompakt og bevægeligheden maksimal er motoren og pumpeenheden monteret vertikalt i en opretstående model. Derudover har maskinen opbevaring af tilbehør i form af et rum til ekstra oppakning samt justerbare hægter. HD 9/20-4 S sætter et helt nyt niveau for ergonomisk arbejde. Takket være EASY!Force Advanced trigger-pistolen kan den betjenes nemt, helt uden at bruge mange kræfter, godt hjulpet af en roterende 1050-milimeter lanse i rustfrit stål. Servo Control-kontrolenheden placeret mellem trigger-pistolen og lansen kan bruges til at justere tryk og vandvolumen.
Funktioner og fordele
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhedLille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messingLangt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedetDrejeligt pumpehoved. Display til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet. Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Flere muligheder for opbevaring af tilbehør i selve maskinen
- Opbevaringsrum.
- Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
- Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 900
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|50 - 200
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Tilsluttet effekt (kW)
|7
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|62,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|70,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Pistolhåndtag med softgrip
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Servo Control
Udstyr
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg