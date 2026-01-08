Højtryksrenser HDS-E 8/16-4 M 24 kW
HDS-E 8/16-4M med elektrisk kedel er perfekt på steder, hvor udstødningsgasser er uønskede. Den er effektiv og miljøvenlig takket være den innovative kedelisolering og eco!efficiency-funktionen
Den innovative HDS E 8/16-4M hedvandsvarmer opvarmes elektrisk og er specielt udviklet til at sikre fremragende energieffektivitet og en særdeles høj driftstemperatur. Takket være den innovative, meget effektive kedelisolering fremstillet af specialskum reduceres maskinens strømforbrug markant i kontinuerlig standby-funktion. Det sparer op til 40% energi. eco!efficiency-funktionen skifter automatisk over på den meget effektive 60°C-funktion, hvilket sparer værdifulde ressourcer. Den særdeles høje driftstemperatur på maks. 85°C er især en fordel mod fedt- og oliepletter, hvor en temperatur på op til 80°C kan opretholdes under kontinuerlig drift takket være Servo Control. Et high-speed opvarmningskammer sikrer meget kortere forvarmning. Hedvandsrenseren kan anvendes overalt, hvor udstødningsgas er uønsket eller forbudt, f.eks. i fødevareforarbejdende virksomheder, hospitaler, storkøkkenerog industrianlæg.
Funktioner og fordele
Særdeles energieffektiv, sikrer store omkostningsbesparelser
- Særdeles effektivt isoleringsmateriale sparer op til 40% energi i standby-mode.
- Enestående eco!efficiency-funktion.
Særlig høj driftstemperatur
- Stor vandbeholder (maks. 85 °C).
- Op til 45 °C ved uafbrudt drift (spidsbelastning) eller 70 °C med Servo Control.
Spar energi og tid: EASY!Force højtrykspistol og EASY!Lock Quick Release lukninger
- Endelig - arbejde uden at blive træt: Med EASY!Force højtrykspistolen.
- EASY!Lock Quick Release lukninger - holdbare og robuste - og fem gange hurtigere end skruer.
Servo Control
- Leverer markant højere vandtemperatur til tilbehøret.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|300 - 760
|Driftstryk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Temperatur (indløb 12°C) (°C)
|min. 45 - max. 85
|Tilsluttet effekt (kW)
|29,5
|El ledning (m)
|5
|Varmeeffekt (kW)
|24
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|122,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|133,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Specifikation for højtryksslange: DN 6, 250 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
Udstyr
- Emissionsfri elektrisk opvarmning (12/24 kW)
- Kontrolpanel med indikatorlampe
- Pressostatkontrol
- 2 rengøringsmiddelbeholdere
- Servo Control
Anvendelsesområder
- Elektrisk opvarmet højtryksrenser til varmt vand til udstødningsfri drift i indendørs områder