Højtryksrenser HD 9/20-4 S Plus
Koldtvandsrenseren HD 9/20-4 S Plus leverer høj ydeevne og førsteklasses kvalitet. Ergonomisk at arbejde med takket være den roterende Vibrasoft-dyse og EASY!Force Advanced trigger-pistol.
Koldtvandsrenseren HD 9/20-4 S Plus er den ideelle maskine til nemt og ergonomisk arbejde. Kärchers EASY!Force Advanced trigger-pistol gør maskinen behagelig at bruge helt uden at bruge mange kræfter. Servo Control-kontrolenheden regulerer tryk og vandvolumen. Den roterende Vibrasoft-dyse reducerer vibrationer på spraylansen med op til 30 %. Nøje udvalgte materialer og førsteklasses kvalitet kendetegner HD 10/21-4 S Plus. En holdbar wobble-pumpe, stempler af rustfrit stål og cylinderhoved i messing samarbejder med en 4-polet lavhastighedsmotor med luft/vand-køling. Integreret ramme af aluminium gør chassiset let, men robust, og muliggør kranlæsning. For maksimal bevægelighed og kompakte proportioner er motoren og pumpeenheden monteret vertikalt i en opretstående model. Maskinen har også opbevaring af tilbehør i form af et rum til oppakning samt justerbare hægter.
Funktioner og fordele
Kompakt, opretstående design baseret på vertikal placering af motor og pumpeenhedLille fodaftryk og pladsbesparende proportioner. Nem at manøvrere og transportere. Maksimal stabilitet sikrer et stabilt grundlag for maskinen.
4-polet langsomtkørende motor med luft-/vandkøling, robust pumpe med stempler i rustfrit stål og cylinderhoved i messingLangt driftsliv og lave vedligeholdelsesomkostninger. Høj ydeevne og effektivitet. Med sugefunktion og en vandtemperatur på op til 60 °C.
Ergonomisk Vibrasoft Dirt BlasterReducerer vibrationer med op til 30 %. Reducerer volumen og støjniveau. Roterende dyse gør omfattende rengøringsopgaver nemme at udføre.
Intelligent designet servicekoncept, der faciliteter hurtig betjening på stedet
- Drejeligt pumpehoved.
- Display til praktisk aflæsning af olieniveau og integreret drænhul til olie i stellet.
- Modulopbygget konstruktion inkl. pumpe, motor og kontrolkabinet.
Omfattende sortiment af tilbehør med EASY!Lock
- Tryk- og vandvolumen kan justeres på Servo Control-kontrolenheden placeret mellem lansen og trigger-pistolen.
- EASY!Force Advanced til utrætteligt arbejde uden at bruge kræfter.
- Roterende 1050 mm lanse i rustfri stål.
Omfattende sortiment af tilbehør og fastgørelsessæt
- Opbevaringsrum.
- Justerbare hægter, f.eks. til opbevaring af ledning eller en ekstra lanse.
- Opbevaring til højtryksslange.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|376 - 424
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpehastighed (l/h)
|500 - 900
|Tilløbstemperatur (°C)
|60
|Driftstryk (bar)
|50 - 200
|Maksimalt tryk (bar)
|250
|Tilsluttet effekt (kW)
|7
|Strømkabel (m)
|5
|Dysestørrelse
|047
|Vandindløb
|1″
|Farve
|Antracit
|Vægt (med tilbehør) (kg)
|62,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|71,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Pistolhåndtag: EASY!Force Advanced
- Pistolhåndtag med softgrip
- Højtryksslangens længde: 10 m
- Type højtryksslange: Premium kvalitet
- Specifikation for højtryksslange: DN 8, 315 bar
- Sprøjtelanse: 1050 mm
- Dyse
- Rotor jet
- Servo Control
Udstyr
- Firepolet, trefaset motor med luft- og vandkøling
- 3-cylindret aksialpumpe: Med stempler af rustfrit stål
- Knap til styring af tryk
- Integreret finmaske vandfilter
- Olieskueglas
- Vandindløbsstuds af messing
Videoer
Anvendelsesområder
- Rengøring af traktorer, maskiner og redskaber i landbruget
- Rengøring af maskiner og udstyr på byggepladsen, som f.eks. Cementblandere, stilladser, trillebører, gravemaskiner eller betonpumper
- Rengøring af produktionsmaskiner i industrien, f.eks. i malerværksteder, fødevareindustrien eller i produktionssektoren
- Rengøring af køretøjer i transportsektoren, som f.eks. godstransporter, skibe, fly og busser
- Rengøring af fællesområder, som f.eks. offentlige pladser, indkørsler, springvand eller parkeringsanlæg