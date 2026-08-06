Koldtvandsrenseren HD 9/20-4 S Plus er den ideelle maskine til nemt og ergonomisk arbejde. Kärchers EASY!Force Advanced trigger-pistol gør maskinen behagelig at bruge helt uden at bruge mange kræfter. Servo Control-kontrolenheden regulerer tryk og vandvolumen. Den roterende Vibrasoft-dyse reducerer vibrationer på spraylansen med op til 30 %. Nøje udvalgte materialer og førsteklasses kvalitet kendetegner HD 10/21-4 S Plus. En holdbar wobble-pumpe, stempler af rustfrit stål og cylinderhoved i messing samarbejder med en 4-polet lavhastighedsmotor med luft/vand-køling. Integreret ramme af aluminium gør chassiset let, men robust, og muliggør kranlæsning. For maksimal bevægelighed og kompakte proportioner er motoren og pumpeenheden monteret vertikalt i en opretstående model. Maskinen har også opbevaring af tilbehør i form af et rum til oppakning samt justerbare hægter.