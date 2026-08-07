Solrige udsigter! iSolar 800 vanddrevet børstehoved med en arbejdsbredde på 800 mm er velegnet til højtryksrensere med en vandstrømningshastighed mellem 1100 til 1300 l/t. iSolar 800 har to kontra-roterende skivebørster og bruges til rengøring af fotovoltaiske systemer. De kontra-roterende børster afbalancerer alle tværgående kræfter og sikrer optimal håndtering. Den fleksible vinkelforbindelse på børstehovedets forbindelse gør også arbejdet lettere, og sikrer at børsten ligger fladt, hvilket muliggør et ensartet rengøringsresultat. Børstehovedet er designet til særlig høj ydeevne - ideel til rengøring af store systemer, f.eks. på hustage.