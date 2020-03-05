Højtrykstrailer – bliv uafhængig
Vore konfigurerbare højtrykstrailere kombinerer ekstraordinær mobilitet og maksimal brugervenlighed i et innovativt koncept. HD-trailere og HDS-trailere – den perfekte løsning til kommuner, byggebranchen, udlejningsselskaber og industri.
Mobil højtryksrensning
Et gennemtænkt koncept i stedet for lappeløsninger. Du går lige så lidt på kompromis, som vi gør. Vore trailere er baseret på et gennemtænkt, integreret koncept med fastlagte egenskaber og evner – kompromisløs ydelse, stor mobilitet, nem betjening og maksimal uafhængighed. Til det formål har vi primært anvendt komponenter fra vores godt gennemprøvede højtryksrensere og kun få nye elementer. Dermed har vi udover teknikkens kendte fordele også gøre servicemedarbejdernes indsats og reservedelslogistikken nem.
Brugervenlighed
Betjeningen med en enkelt knap er lige så let og ukompliceret som ved alle andre Kärcher-HD/HDS baseret på EASY-drift. Samtidigt reduceres risikoen for forkert betjening til et absolut minimum.
- Slangetromler forkorter tiden til tilrigning og sikrer beskyttelse og ryddelighed.
- Tilbehør, værktøj, rengøringsmidler og alt, hvad der er brug for til rengøringen, kan opbevares i de store reolfag.
Nem service
HDS-trailerens store motorhjelm, hvorunder alle vigtige komponenter kan opbevares let tilgængeligt, og den nemme adgang til HD-traileren samt brugen af gennemprøvede komponenter letter arbejdet for vore Kärcher serviceteknikere.
- Gennemtænkt servicemenu til hurtig diagnosticering
Individuelle servicepakker, der er tilpasset til lige netop dit behov
Pålidelighed
HD- og HDS-trailere er konstrueret, så de har en lang levetid, selv ved daglig brug. Der er anvendt mange komponenter, der har vist deres værd i praksis, især brændere, pumper og styreelektronik.
I tilfælde af fejl beskytter et utal af sikkerhedsfunktioner mod beskadigelser, bl.a. forhindrer HDS-trailerens sikring mod vandmangel, at pumpen løber tør. Og blødgøring af vandet beskytter varmeslangen mod skadelige kalkaflejringer.
Alle HD-/HDS-trailere er udstyret med et frostbeskyttelsessystem, der sikrer enheden ved lave udendørstemperaturer.
Vore HD-trailere – med køligt tryk
Højtryksrensning og Kärcher er en uløselig kombination. I årtier har vi sikret fremdriften inden for højtryksrensning ved hjælp af innovationer. Nu gør vi teknikken mere mobil end nogensinde før.
Selvstændig, mobil og endnu længere arbejdsintervaller
Uafhængighed: En effektiv og pålidelig Yanmar-diesel- og Honda-benzinmotor (alle EU Stage V) betyder arbejde uden tilslutning til strømforsyningen. Alt, du har brug for til rengøringsopgaven, er altid med på traileren: Vand, rengøringsmidler, tilbehør.
Den store indbyggede vandtank i HD-traileren sikrer uafhængig rengøring ved maksimal ydelse i op til en time, ved nedsat vandgennemstrømning i op til to timer. Den store brændstoftank sikrer lange rengøringsintervaller uden afbrydelser. Til vores HD-trailere kan du desuden tilvælge en ekstra 20 liters brændstofdunk.
Effektivitet: En HD-trailer tænker selv. Når højtrykspistolen ikke er i brug, sikrer den automatiske omdrejningstalsregulator for at mindske støjniveauet og brændstofforbruget.
Individualitet: Du kan selv konfigurere din HD-trailer. Det betyder også, at du kan vælge en platform, der kan læsses med truck, i stedet for en trailer.
Det er anvendelsesformålet og den eksisterende køretøjsflåde, der afgør, om dit HD-modul leveres med eller uden aksel. Som alternativ til traileren kan du også vælge platformsversionen Cab, som du kan læsse på ladet eller anvende stationært på stedet. Den maksimale støttelast på 75 kg gør dig uafhængig og fleksibel. Du kan trække HD-traileren med stort set alle personbiler.
Med vore HDS-trailere går det hedt for sig
Der findes rengøringsopgaver, hvor højtryksrensning med koldt vand ikke giver de ønskede resultater. Eller ikke kan udføres hurtigt nok. Det er her, vore varmtvands-højtryksrensere kommer i brug. Med dem kan du også let og hurtigt fjerne graffiti, tyggegummi, olie og fedt.
Maksimal fleksibilitet takket være konfiguration
Uafhængighed: Effektive og pålidelige Yanmar-dieselmotorer (alle EU Stage V) betyder arbejde uden tilslutning til strømforsyningen. Alt, du har brug for til rengøringsopgaven, er altid med på traileren: Vand, rengøringsmidler, tilbehør.
Den store indbyggede vandtank i HDS-traileren sikrer uafhængig rengøring ved maksimal ydelse i op til 30 minutter, ved nedsat vandgennemstrømning i op til en time. Den store brændstoftank sikrer lange rengøringsintervaller uden afbrydelser.
Individualitet: Du kan selv konfigurere din HDS-trailer. Det betyder også, at du kan vælge en platform, der kan læsses med truck, i stedet for en trailer.
Det er anvendelsesformålet og den eksisterende køretøjsflåde, der afgør, om dit HD-modul leveres med eller uden aksel. Som alternativ til traileren kan du også vælge platformsversionerne Skid eller Cab, som du kan læsse på ladet eller anvende stationært på stedet.
Effektivitet: Kombinationen af effektive Kärcher-brændere, effektive varmevekslere og eco!efficiency-modus giver mærkbare brændstofbesparelser og reducerer emissioner til et minimum. Efter senest 45 minutter slukker HDS-traileren automatisk for at spare brændstof. Når højtrykspistolen ikke er i brug, sikrer den automatiske omdrejningstalsregulator for at mindske støjniveauet og brændstofforbruget.
- Varmevekslere, der forvarmer vandet ved hjælp af den overskydende varme fra motoren, sparer op til 14% brændstof.
- I Kärcher eco!efficiency-modus begrænses vandtemperaturen til 60°C, hvilket er nok til de fleste anvendelsesformål, og man kan måle, hvor meget brændstofforbruget reduceres.
HD-/HDS-trailer i brug
Et logisk koncept tager altid højde for alle væsentlige aspekter: Opgaverne, betjeningen, tilrigning og afmontering, økonomi og miljøbeskyttelse.
På grund af de korte tilrigningstider er vore trailere meget mobile; elektrisk start og nem betjening gør dem meget komfortable, og den store vandbeholder og slangetromlen gør dem selvstændige og fleksible. Med vore trailere kommer du let frem til ethvert anvendelsessted og kan gøre rent helt uden tilslutning til hverken vand- eller strømforsyning. Sparsommelige og rene motorer i henhold til EU Stage V sikrer en overlegen ydelse ved meget lavt forbrug og lave emissioner.