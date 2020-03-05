Højtrykstrailer – bliv uafhængig

Selvstændig, mobil og endnu længere arbejdsintervaller

Uafhængighed: En effektiv og pålidelig Yanmar-diesel- og Honda-benzinmotor (alle EU Stage V) betyder arbejde uden tilslutning til strømforsyningen. Alt, du har brug for til rengøringsopgaven, er altid med på traileren: Vand, rengøringsmidler, tilbehør.

Den store indbyggede vandtank i HD-traileren sikrer uafhængig rengøring ved maksimal ydelse i op til en time, ved nedsat vandgennemstrømning i op til to timer. Den store brændstoftank sikrer lange rengøringsintervaller uden afbrydelser. Til vores HD-trailere kan du desuden tilvælge en ekstra 20 liters brændstofdunk.

Effektivitet: En HD-trailer tænker selv. Når højtrykspistolen ikke er i brug, sikrer den automatiske omdrejningstalsregulator for at mindske støjniveauet og brændstofforbruget.

Individualitet: Du kan selv konfigurere din HD-trailer. Det betyder også, at du kan vælge en platform, der kan læsses med truck, i stedet for en trailer.

Det er anvendelsesformålet og den eksisterende køretøjsflåde, der afgør, om dit HD-modul leveres med eller uden aksel. Som alternativ til traileren kan du også vælge platformsversionen Cab, som du kan læsse på ladet eller anvende stationært på stedet. Den maksimale støttelast på 75 kg gør dig uafhængig og fleksibel. Du kan trække HD-traileren med stort set alle personbiler.