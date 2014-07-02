Ultra højtryksrensere
Ultra højtryksrenser I de tilfælde, hvor anslagskraften fra de traditionelle højtryksrensere ikke er tilstrækkelig til at løse opgaven, kommer Kärcher ultra højtryksrensere på banen. Med koldt eller hedvand, ved et tryk på mellem 600 og 2500 bar kan du regne med at disse fjerne selv det mest genstridige snavs og belægninger uden brug af rengøringsmidler.
UHP kompakt-klasse
Maskinerne i UHP-kompaktklassen er starten på UHP-klassen. Stor ydelse og kompakt design giver maksimal fleksibilitet til mange forskellige anvendelsesområder.