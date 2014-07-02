Ultra højtryksrensere

Ultra højtryksrenser I de tilfælde, hvor anslagskraften fra de traditionelle højtryksrensere ikke er tilstrækkelig til at løse opgaven, kommer Kärcher ultra højtryksrensere på banen. Med koldt eller hedvand, ved et tryk på mellem 600 og 2500 bar kan du regne med at disse fjerne selv det mest genstridige snavs og belægninger uden brug af rengøringsmidler.