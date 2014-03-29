Fordele ved varmtvands højtryksrenser

Højere temperatur for bedre resultater

Varmeenergi er en vigtig faktor i renseprocessen. Varme accelererer kemiske processer. Hver temperaturstigning på 10 °C fordobler reaktionshastigheden. Ved at hæve temperaturen med 20 °C firedobles reaktionshastigheden. Olie, fedt og sod løsnes hurtigere og kan lettere fjernes. Emulsionen af olie og fedt i vand accelereres. En opvarmet overflade tørrer også hurtigere. I praksis kan højere vandtemperaturer reducere rengøringsgangene med op til 35% - med betydeligt forbedrede resultater. Ved at reducere vandmængden opnås der også en damptemperatur på hele 155 °C. Kombinationen af mineralfri damp og tryk kan løsne selv det mest fastsiddende snavs. Dette sikrer en høj renseevne, selv uden kemiske tilsætningsstoffer. Dampfasen er perfekt til at fjerne asfaltbelægninger, malingsbelægninger generelt, sodbelægninger, lav og alger.