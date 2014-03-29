Fordele ved varmtvands højtryksrenser
Effektiv højtryksrensning. Endnu mere effektiv når der bliver brugt en højtryksrenser med varmt vand. I forhold til rengøringsprocedurer uden anvendelse af højtryk byder Kärchers højtryksrensere på imponerende fordele, hvad angår økonomi, rengøringsresultater og miljøbelastning. HDS-varmtvands højtryksrensere forbedrer disse fordele betydeligt, når genstridigt snavs rengøres. Kärchers HDS-maskiner er normalt den bedste rengøringsløsning for olie, fedt og proteiner - især når disse har dannet skorpe.
Varmt vand gør forskellen
Varmtvandshøjtryksrensere kan hæve vandtemperaturen fra omkring 12 °C til op til 155 °C. Dette fører til en reduktion af arbejdstrykket, rengøringstiden og mængden af vaskemiddel, der anvendes. Rengøring med varmt vand byder således på mange muligheder for at optimere rengøringsprocessen samt på imponerende fordele.
Bedre rengøringsresultater med varmtvands højtryksrenser
Varmt vand blødgør størknet olie og fedt samt forbedrer emulgering, hvilket gør det meget nemt fjerne. I fødevareindustrien kan proteiner og fedt løsnes meget effektivt med varmt vand.
Reduceret rengøringsmiddelforbrug
Fedt, olie, harpiks osv. kan normalt fjernes ved blot at anvende varmt vand. Således anvendes betydeligt mindre vaskemiddel, eller også kan rengøringsmidler helt udelades. Ud over omkostningsbesparelser beskytter dette miljøet og er ressourcebesparende.
Kortere tørretider
Overflader, der rengøres med varmt vand, tørrer hurtigere takket være varmen og er således hurtigere klar til efterfølgende behandling eller videre brug.
Forbedret hygiejne
En betydelig reduktion af bakterier kan påvises efter rengøring med varmt vand. Denne kimreduceringsmetode uden anvendelse af desinfektionsmiddel er helt tilstrækkelig i forhold til mange hygiejnekrav.
Kortere arbejdstider
Varmt vand resulterer i hurtigere snavsløsning og dermed en betydelig tidsbesparelse på op til 35%. Det betyder, at en lang række rengøringsopgaver kan udføres effektivt og rentabelt.
En klar konklusion: omkostningssammenligning af HD og HDS
Udgifterne til indkøb og vedligeholdelse af en varmtvandshøjtryksrenser er indledningsvis noget højere som følge af det yderligere blus og det relaterede energiforbrug. At anvende varmt vand fører til en tidsbesparelse på op til 35% og forbedrede rengøringsresultater. Desuden eliminerer en HDS-maskine normalt udgifterne til rengøringsmidler. Find den rette varmtvands højtryksrenser på denne side, eller læs mere om vores andre professionelle højtryksrensere her.
Højere temperatur for bedre resultater
Varmeenergi er en vigtig faktor i renseprocessen. Varme accelererer kemiske processer. Hver temperaturstigning på 10 °C fordobler reaktionshastigheden. Ved at hæve temperaturen med 20 °C firedobles reaktionshastigheden. Olie, fedt og sod løsnes hurtigere og kan lettere fjernes. Emulsionen af olie og fedt i vand accelereres. En opvarmet overflade tørrer også hurtigere. I praksis kan højere vandtemperaturer reducere rengøringsgangene med op til 35% - med betydeligt forbedrede resultater. Ved at reducere vandmængden opnås der også en damptemperatur på hele 155 °C. Kombinationen af mineralfri damp og tryk kan løsne selv det mest fastsiddende snavs. Dette sikrer en høj renseevne, selv uden kemiske tilsætningsstoffer. Dampfasen er perfekt til at fjerne asfaltbelægninger, malingsbelægninger generelt, sodbelægninger, lav og alger.
Vælg den bedste varmtvands højtryksrenser efter dit behov
Effektivitet er hovedsagelig resultatet af en optimalt tilpassede ydeevne til en specifik opgave. Kärchers varmtvandshøjtryksrensere fås i forskellige ydeevneklasser og modeller, hvorved den rigtige maskine til næsten altid er til rådighed.
Kärcher HDS-U Upright Class højtryksrensere
Højtydende og robuste maskiner med maksimal mobilitet til lejlighedsvis brug: let at manøvrere og transportere.
Ideel til følgende brancher:
Kärcher HDS-C Compact Class højtryksrensere
Mobile højtryksrensere til hyppigt skiftende anvendelsessteder: lette at transportere og med stor effekt.
Ideel til følgende brancher:
Kärcher HDS-M Middle Class højtryksrensere
Til daglig rengøring af maskiner og overflader. Jogger-princippet tydeliggør, at høj mobilitet også er mulig i denne klasse.
Ideel til følgende brancher:
Kärcher HDS-S Super Class højtryksrensere
Den rette løsning til håndtering af tilbagevendende rengøringsopgaver, der involverer store mængder snavs eller fastsiddende snavs, for eksempel til kontinuerlig og krævende brug på byggepladser, i landbruget, kommunal service eller industri.
Ideel til følgende brancher:
Kärcher HDS-E Special Class højtryksrensere
Denne udstødningsfrie varmtvandshøjtryksrenser med elkedel er ideel, når udstødningsgasser er uønskede eller forbudte, for eksempel i forarbejdningen af fødevareplanter, i hospitalsbygninger, store køkkener eller industrianlæg.
Ideel til følgende brancher: