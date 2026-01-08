kompakt gulvvaskemaskine B 200 R BP PACK
B 200 R BP PACK er en stor maskine med kæmpe kapacitet til en meget økonomisk pris. Kan konfigureres til alle rengøringsopgaver.
B 200 R BP PACK er en stor maskine med kæmpe kapacitet til en meget økonomisk pris. Kan konfigureres til alle rengøringsopgaver. Kan fås enten med Disc eller Radialbørster. Forhjul med "Super grip". Farvekodning for nem brug.Komfortsæde.Stort display.
Funktioner og fordele
Robust sugehoved lavet af trykstøbt aluminium
- Med tårebestandige, langvarige Linatex® sugelæber for fremragende støvsugningsresultater.
- Hurtig og enkel udskiftning af sugelæber.
- Swerves ved vægkontakt, og undgår dermed skader.
Børstehoved med disc-system
- Let skift mellem disc-børste og paddrev
- Disc-børster fås i forskellige hårdhedsgrader: Blød, medium eller hård.
- Diskrensningsmodeller, især til brug på glatte overflader.
Innovativt KIK-system
- Større sikkerhed mod forkert drift.
- Reducerede vedligeholdelsesomkostninger.
- Nem tilpasning til individuelle rengøringsopgaver, uden at det kræver en større indsats af brugeren.
Energibesparende eco!efficiency mode
- Reduceret strømforbrug
- 40% længere arbejdsinterval for hver opladning af batterierne.
- Endnu mere støjsvag og derfor ideel til støjfølsomme områder (rengøring i dagtimerne, hospitaler, hoteller m.m.).
Konfigurerbar maskine
- Oplysninger om udstyr kan vælges frit.
- Perfekt tilpasning af maskinen til rengøringsbehovet.
- Effektiv, fornuftig løsning.
Auto-Fill (valgfrit)
- Automatisk påfyldning af rentvandsbeholderen.
- Tilslut en vandslange. Vandet stopper automatisk, når tanken er fuld.
Vælg mellem fire batterityper
- Vedligeholdelsesfri og lav vedligeholdelse med batterier 36 V/180 Ah og 240 Ah er tilgængelige.
Stort farvedisplay
- Overskuelig visning af det aktuelle program.
- Hurtig og nem ændring af indstillinger.
Indbygget oplader
- Separat oplader er ikke nødvendig.
- Nem og bekvem håndtering.
- Kan indstilles til forskellige batterityper.
DOSE kemidoseringssystem (valgfrit)
- Sparer rengøringsmiddel.
- Præcis dosering (Kan justeres fra 0 - 3 %).
- Rengøringsmidlet kan udskiftes, uden at rentvandsbeholderen skal tømmes.
Specifikationer
Teknisk data
|Brændstoftype
|Batteri
|Friktionskørsel
|Slæbemotor
|Arbejdsbredde, børste (mm)
|750
|Arbejdsbredde, støvsuger (mm)
|950
|Vandtank rent/snavset vand (l)
|200 / 200
|Batteri (V)
|36
|Batteri køretid (h)
|max. 5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Klatreevne. (%)
|10
|Rotationshastighed (rpm)
|180
|Rulletryk (g/cm²)
|46
|Vandforbrug (l/min)
|max. 7
|Motorydelse (W)
|2200
|Tilladt totalvægt (kg)
|994
|Mål (L x B x H) (mm)
|1860 x 910 x 1410
Scope of supply
- Disc-børste: 2 Stk.
- Batteri og oplader medfølger
Udstyr
- Selvkørende
- Automatisk vandstop
- DOSE
- Elektromagnetisk ventil
- 2-tank system
Anvendelsesområder
- Til brug i produktionsområder, såsom fabriksgulve.
- Også velegnet til logistikdrift, for eksempel til rengøringslagre.
- Til hurtig og effektiv basis- og vedligeholdelsesrensning i indkøbscentre.
- Multifunktionelle parkeringsanlæg