Støvsugerserie

En ansvarlig tilgang til materialer Et rent bord:

Den nye Kärcher T-Range er et stærkt eksempel på bæredygtighed ved at kombinere miljøvenlige materialer med innovativ produktionsteknologi. Maskinerne er fremstillet af 45 procent genbrugsmateriale - en genanvendt, postindustriel plast. Det sparer op til 2,0 kg ren plast pr. maskine under produktionen. Postindustrielt genbrugsmateriale er et værdifuldt materiale, der genvindes fra produktionsaffald som f.eks. afslag, afskæringer og overskud og føres tilbage i cyklussen. Mængden af affald, der sendes til deponi, reduceres, naturressourcer spares, og miljøet beskyttes. Det miljøvenlige materiale sænker energiforbruget i produktionen og reducerer behovet for nye råmaterialer betydeligt.



Ydre værdier er også vigtige: Maskinerne i T-serien er ikke kun bæredygtigt produceret, men også pakket på en miljøvenlig måde. Vi gør ikke tingene halvt. Derfor er vores emballage fremstillet af 80 procent genbrugspap - uden plastbelægning. Det betyder, at pappet med god samvittighed kan sendes tilbage i kredsløbet til yderligere papirgenbrug. Med T-serien viser vi, hvordan teknologisk innovation og økologisk ansvarlighed kan gå hånd i hånd gennem hele produktions- og anvendelsescyklussen - bæredygtigt, innovativt og med nye måder at tænke på.