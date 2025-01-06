Støvsugerserie

Bæredygtig, ergonomisk, ultra-støjsvag: den nye Kärcher støvsugerserie til professionelle krav

Støvsugerne i den nye Kärcher serie kombinerer ergonomisk design med ægte bæredygtighed. De arbejder næsten lydløst og leverer fremragende rengøringsresultater. Maskinerne er lavet af 45 procent genbrugsplast og er fremstillet på en måde, der sparer på ressourcerne. Med fremragende sugeevne, et omfattende udvalg af tilbehør og et attraktivt forhold mellem pris og ydelse opfylder de de højeste krav til effektivitet og omkostningseffektivitet. De modulopbyggede støvsugere er holdbare og robuste takket være deres stabile chassis, slidstærke hus, beskyttende kofangere og store hjul. De kraftige Kärcher Battery Power+ batterier med 36 volt sikrer lange driftstider for de batteridrevne modeller. Takket være et driftsstøjniveau på kun 52 dB(A) for versionerne med ledning er de ultrastille maskiner ideelle til brug alle steder.

Person støvsuger med støvsuger i Kärchers nye støvsugerserie

Person støvsuger fra Kärchers støvsugerserie med reduceret energiforbrug

Støvsuger fra Kärchers støvsugerserie med børsteløs motor

    Støvsugerserie fra Kärcher

    Kärcher støvsuger T 10/1 corded

    T 10/1

    • Beholderens volumen (l): 10
    • Beholdermateriale: plast (45% genbrugsmateriale)
    • Maks. effekt (W): 585
    • Luftgennemstrømning (l/s): 40
    • Vakuum (mbar): 185
    • Lydtryksniveau: (dB[A]) 52
    • Parkeringsposition: ja
    • Fugemundstykke: ja
    • Plug-in strømkabel: ja
    • Længde på strømkabel (m): 12
    • Ledningsoprulningssystem: ja
    • Vægt (kg): 6.6
    Se produktet
    Kärcher støvsuger T 15/1 corded fra støvsugerserie

    T 15/1

    • Beholderens volumen (l): 15
    • Beholdermateriale: plast (45% genbrugsmateriale)
    • Maks. effekt (W): 585
    • Luftgennemstrømning (l/s): 40
    • Vakuum (mbar): 185
    • Lydtryksniveau (dB[A]): 52
    • Parkeringsposition: ja
    • Fugemundstykke: ja
    • Plug-in strømkabel: ja
    • Længde på strømkabel (m): 12
    • Ledningsoprulningssystem: ja
    • Vægt (kg): 6.9
    Se produktet
    Kärcher støvsuger T 10/1 Bp

    T 10/1 Bp

    • Batteridrevet: 36 V
    • Beholderens volumen (l): 10
    • Beholdermateriale: plast (45 % genbrugsmateriale)
    • Maks. effekt (W): 500
    • Luftgennemstrømning (l/s): 40
    • Vakuum (mbar): 223
    • Lydtryksniveau (dB[A]): 57
    • Køretid med 7,5 Ah batteri: maks. 66 min
    • eco!efficiency-tilstand: ja
    • Parkeringsposition: ja
    • Fugemundstykke: ja
    • Vægt (kg): 6.8
    Se produktet
    Kärcher støvsuger T 15/1 Bp

    T 15/1 Bp

    • Batteridrevet: 36 V
    • Beholderens volumen (l): 15
    • Beholdermateriale: plast (45 % genbrugsmateriale)
    • Maks. effekt (W): 500
    • Luftgennemstrømning (l/s): 40
    • Vakuum (mbar): 223
    • Lydtryksniveau (dB[A]): 57
    • Køretid med 7,5 Ah batteri: maks. 66 min
    • eco!efficiency-tilstand: ja
    • Parkeringsposition: ja
    • Fugemundstykke: ja
    • Vægt (kg): 7.1
    Se produktet
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    Støvsuger T 10/1

    Støvsuger T 10/1 Bp

    Fordele ved Kärchers støvsugerserie

    Use of recycled plastic pictogram

    Brug af genanvendte materialer

    En god balance: fremstillet af 45 procent genbrugsmateriale. Maskinens energibehov reduceres betydeligt allerede under produktionen, og behovet for værdifulde råmaterialer minimeres. Brugen af bæredygtige genbrugsmaterialer sparer op til 2,0 kg ny plast pr. enhed.

    Ergonomic design pictogram

    Ergonomisk design

    Det ergonomiske, slanke design, det behagelige bærehåndtag og den lave vægt gør det muligt at bære maskinerne tæt på kroppen. Det kompakte design sikrer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, aflaster hænder og ryg og forebygger helbredsproblemer. Den ergonomiske bøjning gør støvsugningen lettere og ligger godt i hånden.

    eco!Booster for 50% higher water efficiency

    Reduceret energiforbrug

    Som en del af den nye støvsugerserie introducerer vi maskiner med ledning og reduceret energiforbrug (500 W i stedet for 700 W). Med batteridrevne modeller forlænges driftstiden betydeligt i eco!efficiency-tilstand med et reduceret lydniveau.

    Virtually silent operation pictogram

    Ultra-stille: næsten lydløs drift

    De ledningsbaserede varianter af den nye støvsugerserie har et usædvanligt lavt støjniveau på kun 52 dB(A). Den lave lydemission sikrer ergonomisk arbejde og er ideel til rengøring i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder.

    EC motor pictogram (Bp versions)

    EC-motor (Bp-varianter)

    Takket være en brushless motor giver denne teknologi mange fordele, f.eks. højere effektivitet og ydeevne med lavere strømforbrug. Dette fører til en betydeligt længere levetid for støvsugeren.

    HEPA-14 filter pictogram

    HEPA-14 filter

    HEPA-14-filteret (DIN EN 1822:2019) fjerner pålideligt partikler og vira som SARS-CoV-2 fra rumluften. Takket være den høje filtrerings- og udskillelsesgrad på 99,995 procent kan de højeste sikkerhedsstandarder garanteres.

    Støvsugerserie som også er bæredygtigt

    En ansvarlig tilgang til materialer Et rent bord:

    Den nye Kärcher T-Range er et stærkt eksempel på bæredygtighed ved at kombinere miljøvenlige materialer med innovativ produktionsteknologi. Maskinerne er fremstillet af 45 procent genbrugsmateriale - en genanvendt, postindustriel plast. Det sparer op til 2,0 kg ren plast pr. maskine under produktionen. Postindustrielt genbrugsmateriale er et værdifuldt materiale, der genvindes fra produktionsaffald som f.eks. afslag, afskæringer og overskud og føres tilbage i cyklussen. Mængden af affald, der sendes til deponi, reduceres, naturressourcer spares, og miljøet beskyttes. Det miljøvenlige materiale sænker energiforbruget i produktionen og reducerer behovet for nye råmaterialer betydeligt.

    Ydre værdier er også vigtige: Maskinerne i T-serien er ikke kun bæredygtigt produceret, men også pakket på en miljøvenlig måde. Vi gør ikke tingene halvt. Derfor er vores emballage fremstillet af 80 procent genbrugspap - uden plastbelægning. Det betyder, at pappet med god samvittighed kan sendes tilbage i kredsløbet til yderligere papirgenbrug. Med T-serien viser vi, hvordan teknologisk innovation og økologisk ansvarlighed kan gå hånd i hånd gennem hele produktions- og anvendelsescyklussen - bæredygtigt, innovativt og med nye måder at tænke på.

    Fuld fart fremad for miljøet Mindre CO₂ - mere kraft:

    Den nye Kärcher T-serie opfylder de højeste standarder med hensyn til bæredygtighed og innovation. Den kombinerer miljøvenlige materialer med energieffektiv rengøringsteknologi. Maskinerne sparer store mængder energi og CO2, især under brug - for økonomisk rengøring med god samvittighed. Derudover muliggør de batteridrevne Bp-modeller særligt energibesparende rengøring i eco!efficiency-tilstand: Dette sparer omkring 1,46 kWh elektricitet pr. 1000 kvadratmeter rengøringsflade - svarende til energiforbruget til 18 kopper friskbrygget kaffe i timen.* Samtidig reduceres udledningen af drivhusgasser med op til 53 procent.

    Mindre energiforbrug betyder lavere miljøpåvirkning og økonomiske besparelser i et enkelt trin. Med T-serien tilbyder Kärcher en miljøvenlig løsning til professionel brug, der aktivt bidrager til at reducere CO₂-udledningen og spare på ressourcerne - for en mere bæredygtig fremtid.
    *eco!efficiency-tilstand sammenlignet med standard, energibesparelse pr. time på ca. 0,42 kWh. Værdierne kan variere afhængigt af anvendelse og batteritype. Emissioner beregnet på grundlag af energibehovet pr. kvadratmeter i brugsfasen (eco!efficiency vs. standard).

    Funktioner og specifikationer for vores støvsugerserie

    Innovativt modulært design

    En for alle: Den nye støvsugerserie imponerer med sit innovative modulære design og sikrer maksimal fleksibilitet. Den består af to ledningsbaserede og to batteridrevne maskinvarianter med en beholdervolumen på 10 eller 15 liter - perfekt tilpasset de specifikke rengøringskrav hos professionelle brugere. Men det er ikke alt: støvsugerseriens modularitet går ud over de enkelte modeller. Hoveder og beholdere kan udskiftes fuldstændigt og fleksibelt og tilpasses til forskellige opgaver. Modulsystemet gør det også muligt at udskifte tilbehøret hurtigt og efter behov, så du altid har det rigtige udstyr ved hånden. Takket være dette sofistikerede modulære design kan et stort antal varianter implementeres på en enkelt platform.

    Støvsugerserie med modulært design

    I en god sags tjeneste

    Bæredygtig og stærk: Den nye modulopbyggede støvsugerserie imponerer med et klart budskab - den er miljøvenlig og innovativ. Maskinerne er fremstillet af 45 procent genbrugsplast. Med denne serie fokuserer vi på ægte bæredygtighed, enestående sugeevne og holdbarhed. Ved at bruge genbrugsmateriale reducerer vi den energi, der kræves til produktionen, bevarer værdifulde råmaterialer og sparer op til 2,0 kg ny plast pr. maskine. Den anvendte genbrugsplast kommer fra produktionsaffald som f.eks. kassationer, afskæringer og overskud. På den måde undgår man spild og sparer på naturens ressourcer. Kvaliteten af den robuste støvsugerserie forbliver kompromisløs.

    Bæredygtig støvsugerserie fra Kärcher

    Kompakt design, maksimal komfort

    Ergonomi med lethed: Den nye modulære støvsugerserie imponerer med sit slanke og ergonomiske design, som giver mange fordele. Takket være det særligt kompakte design er maskinerne nemme at opbevare, og de er også ideelle til trange opbevaringsrum. Det ergonomiske design gør også transporten lettere, da maskinerne kan bæres komfortabelt og tæt på kroppen. Tilbehøret og alle funktioner er hurtigt og nemt tilgængelige takket være det sofistikerede design. Med serien har du altid alt, hvad du skal bruge til effektiv rengøring, lige ved hånden.

    Mand bærer støvsuger fra Kärchers støvsuger ned af trapper

    Ultra-stille rengøring

    Hør godt efter: Den nye modulopbyggede støvsugererie imponerer med sine ultra lydsvage modeller med ledning på kun 52 dB(A), hvilket gør dem betydeligt mere lydsvage end alle tidligere maskiner. Maskinerne er særligt lydsvage takket være en effektiv motor samt en særlig indkapsling og fastgørelse. Det gør det muligt at rengøre i støjfølsomme miljøer i dagtimerne uden at forstyrre den igangværende drift. Støvsugerserien er ideel til brug i kontorer, offentlige bygninger, skoler og andre steder, hvor der er behov for et lavt lydniveau.

    Lydsvag modulopbygget støvsugererie

    Masser af tilbehør, lidt pladsbehov

    Alt er lige ved hånden: Det innovative design af den nye T-serie gør det muligt at opbevare tilbehørsdele, som f.eks. fugemundstykket eller polstermundstykket, på selve sugehovedet, afhængigt af modellen. Tilbehøret kan ikke blive væk under transport, fordi det er integreret i sugehovedet og altid er let tilgængeligt. Det sammenklappelige håndtag optimerer ikke kun opbevaringspladsen, men gør også transporten meget nemmere. Det slanke design gør det muligt at transportere maskinen ergonomisk og ubesværet. Med integreret tilbehør og et sammenklappeligt håndtag sætter T-serien nye standarder for nem håndtering og tilgængelighed i rengøringsmaskiner.

    Støvsugerserie fra Kärcher med innovativt design

    Hygiejnisk med et HEPA-14-filter

    I trygge hænder: Afhængigt af modellen er vores nye støvsugerserie allerede udstyret med et kraftigt HEPA-14-filter eller kan eftermonteres til HEPA-14. Denne filterteknologi har bevist sit værd i årtier i medicinske og biovidenskabelige institutioner. HEPA-14-filtre reducerer effektivt spredningen af partikler og mikroorganismer som vira og bakterier i luften. HEPA-H14 er godkendt i henhold til DIN EN 1822:2019 og DIN EN 60335-2-69 og indfanger pålideligt selv de mindste partikler som f.eks. covid-19-vira. Serien spiller derfor en værdifuld rolle i at opretholde ren luft og beskytte helbredet - for et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø for rengøringspersonale og kunder.

    Støvsugerserie med et HEPA-14-filter

    Den smarte kabeltromle

    Effektivitet af spole: De ledningsbaserede modeller i den nye serie er udstyret med en praktisk, manuel ledningsopruller for større bekvemmelighed og effektivitet. Det 12 meter lange ledning kan rulles op på få sekunder, så du kan fortsætte med at arbejde effektivt uden forsinkelse og uden at spilde tid - kedelig optrævling hører fortiden til. Plug-in-el ledning kan udskiftes hurtigt og nemt, hvilket minimerer nedetiden og muliggør en uafbrudt rengøringsproces. Den smarte elledningsoprul sparer tid, øger produktiviteten og tilpasser sig ubesværet enhver rengøringsopgave.

    Støvsugerserie med manuel ledningsopruller

    eco!efficiency mode

    Længere batteritid, støjsvag drift: eco!efficiency-tilstanden i den nye støvsugerserie muliggør en særligt energibesparende og støjsvag drift af batteridrevne modeller. Denne teknologi er specielt udviklet til at maksimere ydeevnen og samtidig minimere energiforbruget og dermed sikre en længere batteritid. Med vores genopladelige batteri Battery Power+ 36/75 er det muligt at rengøre i op til 68 minutter på en enkelt opladning - ideelt til lange perioder med uafbrudt brug. Derudover reducerer eco!efficiency-tilstanden driftsstøjen, så maskinerne også kan bruges om dagen uden forstyrrende lyde.

    Støvsugerserie med eco!efficiency mode

    36 V batterikraft

    Kraftig ydeevne: De batteridrevne modeller i den nye støvsugerserie bruger vores kraftige 36-volts batteriplatform, som sikrer maksimal effektivitet og lange driftstider. For at opnå optimal ydelse anbefaler vi at bruge vores genopladelige Battery Power+-batterier.
    Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
    Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
    Batteriets driftstid (min)
    50 (øko) / 22 (BP+36/60)
    68 (øko) / 31 (BP+36/75)

    Støvsugerserie med 36 V batterikraft

    Testimonals

    „Støvsugeren blev virkelig savnet, da den blev bragt tilbage til testlaboratoriet til et hurtigt tjek. Vi havde stadig en anden Kärcher batteridrevet støvsuger (T 9/1 Bp), men vores medarbejdere foretrækker den nye støvsuger. Den nye støvsuger er så stille, at jeg endda kan støvsuge i morgenmadslokalet, mens gæsterne stadig er der.“
    Kundeudtalelse
    Dame bruger støvsuger fra Kärchers støvsugerserie i kontor