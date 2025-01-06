Støvsugerserie
Bæredygtig, ergonomisk, ultra-støjsvag: den nye Kärcher støvsugerserie til professionelle krav
Støvsugerne i den nye Kärcher serie kombinerer ergonomisk design med ægte bæredygtighed. De arbejder næsten lydløst og leverer fremragende rengøringsresultater. Maskinerne er lavet af 45 procent genbrugsplast og er fremstillet på en måde, der sparer på ressourcerne. Med fremragende sugeevne, et omfattende udvalg af tilbehør og et attraktivt forhold mellem pris og ydelse opfylder de de højeste krav til effektivitet og omkostningseffektivitet. De modulopbyggede støvsugere er holdbare og robuste takket være deres stabile chassis, slidstærke hus, beskyttende kofangere og store hjul. De kraftige Kärcher Battery Power+ batterier med 36 volt sikrer lange driftstider for de batteridrevne modeller. Takket være et driftsstøjniveau på kun 52 dB(A) for versionerne med ledning er de ultrastille maskiner ideelle til brug alle steder.
Støvsugerserie fra Kärcher
T 10/1
- Beholderens volumen (l): 10
- Beholdermateriale: plast (45% genbrugsmateriale)
- Maks. effekt (W): 585
- Luftgennemstrømning (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 185
- Lydtryksniveau: (dB[A]) 52
- Parkeringsposition: ja
- Fugemundstykke: ja
- Plug-in strømkabel: ja
- Længde på strømkabel (m): 12
- Ledningsoprulningssystem: ja
- Vægt (kg): 6.6
T 15/1
- Beholderens volumen (l): 15
- Beholdermateriale: plast (45% genbrugsmateriale)
- Maks. effekt (W): 585
- Luftgennemstrømning (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 185
- Lydtryksniveau (dB[A]): 52
- Parkeringsposition: ja
- Fugemundstykke: ja
- Plug-in strømkabel: ja
- Længde på strømkabel (m): 12
- Ledningsoprulningssystem: ja
- Vægt (kg): 6.9
T 10/1 Bp
- Batteridrevet: 36 V
- Beholderens volumen (l): 10
- Beholdermateriale: plast (45 % genbrugsmateriale)
- Maks. effekt (W): 500
- Luftgennemstrømning (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 223
- Lydtryksniveau (dB[A]): 57
- Køretid med 7,5 Ah batteri: maks. 66 min
- eco!efficiency-tilstand: ja
- Parkeringsposition: ja
- Fugemundstykke: ja
- Vægt (kg): 6.8
T 15/1 Bp
- Batteridrevet: 36 V
- Beholderens volumen (l): 15
- Beholdermateriale: plast (45 % genbrugsmateriale)
- Maks. effekt (W): 500
- Luftgennemstrømning (l/s): 40
- Vakuum (mbar): 223
- Lydtryksniveau (dB[A]): 57
- Køretid med 7,5 Ah batteri: maks. 66 min
- eco!efficiency-tilstand: ja
- Parkeringsposition: ja
- Fugemundstykke: ja
- Vægt (kg): 7.1
Støvsuger T 10/1
Støvsuger T 10/1 Bp
Fordele ved Kärchers støvsugerserie
Brug af genanvendte materialer
En god balance: fremstillet af 45 procent genbrugsmateriale. Maskinens energibehov reduceres betydeligt allerede under produktionen, og behovet for værdifulde råmaterialer minimeres. Brugen af bæredygtige genbrugsmaterialer sparer op til 2,0 kg ny plast pr. enhed.
Ergonomisk design
Det ergonomiske, slanke design, det behagelige bærehåndtag og den lave vægt gør det muligt at bære maskinerne tæt på kroppen. Det kompakte design sikrer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, aflaster hænder og ryg og forebygger helbredsproblemer. Den ergonomiske bøjning gør støvsugningen lettere og ligger godt i hånden.
Reduceret energiforbrug
Som en del af den nye støvsugerserie introducerer vi maskiner med ledning og reduceret energiforbrug (500 W i stedet for 700 W). Med batteridrevne modeller forlænges driftstiden betydeligt i eco!efficiency-tilstand med et reduceret lydniveau.
Ultra-stille: næsten lydløs drift
De ledningsbaserede varianter af den nye støvsugerserie har et usædvanligt lavt støjniveau på kun 52 dB(A). Den lave lydemission sikrer ergonomisk arbejde og er ideel til rengøring i dagtimerne, selv i støjfølsomme områder.
EC-motor (Bp-varianter)
Takket være en brushless motor giver denne teknologi mange fordele, f.eks. højere effektivitet og ydeevne med lavere strømforbrug. Dette fører til en betydeligt længere levetid for støvsugeren.
HEPA-14 filter
HEPA-14-filteret (DIN EN 1822:2019) fjerner pålideligt partikler og vira som SARS-CoV-2 fra rumluften. Takket være den høje filtrerings- og udskillelsesgrad på 99,995 procent kan de højeste sikkerhedsstandarder garanteres.
Støvsugerserie som også er bæredygtigt
En ansvarlig tilgang til materialer Et rent bord:
Den nye Kärcher T-Range er et stærkt eksempel på bæredygtighed ved at kombinere miljøvenlige materialer med innovativ produktionsteknologi. Maskinerne er fremstillet af 45 procent genbrugsmateriale - en genanvendt, postindustriel plast. Det sparer op til 2,0 kg ren plast pr. maskine under produktionen. Postindustrielt genbrugsmateriale er et værdifuldt materiale, der genvindes fra produktionsaffald som f.eks. afslag, afskæringer og overskud og føres tilbage i cyklussen. Mængden af affald, der sendes til deponi, reduceres, naturressourcer spares, og miljøet beskyttes. Det miljøvenlige materiale sænker energiforbruget i produktionen og reducerer behovet for nye råmaterialer betydeligt.
Ydre værdier er også vigtige: Maskinerne i T-serien er ikke kun bæredygtigt produceret, men også pakket på en miljøvenlig måde. Vi gør ikke tingene halvt. Derfor er vores emballage fremstillet af 80 procent genbrugspap - uden plastbelægning. Det betyder, at pappet med god samvittighed kan sendes tilbage i kredsløbet til yderligere papirgenbrug. Med T-serien viser vi, hvordan teknologisk innovation og økologisk ansvarlighed kan gå hånd i hånd gennem hele produktions- og anvendelsescyklussen - bæredygtigt, innovativt og med nye måder at tænke på.
Fuld fart fremad for miljøet Mindre CO₂ - mere kraft:
Den nye Kärcher T-serie opfylder de højeste standarder med hensyn til bæredygtighed og innovation. Den kombinerer miljøvenlige materialer med energieffektiv rengøringsteknologi. Maskinerne sparer store mængder energi og CO2, især under brug - for økonomisk rengøring med god samvittighed. Derudover muliggør de batteridrevne Bp-modeller særligt energibesparende rengøring i eco!efficiency-tilstand: Dette sparer omkring 1,46 kWh elektricitet pr. 1000 kvadratmeter rengøringsflade - svarende til energiforbruget til 18 kopper friskbrygget kaffe i timen.* Samtidig reduceres udledningen af drivhusgasser med op til 53 procent.
Mindre energiforbrug betyder lavere miljøpåvirkning og økonomiske besparelser i et enkelt trin. Med T-serien tilbyder Kärcher en miljøvenlig løsning til professionel brug, der aktivt bidrager til at reducere CO₂-udledningen og spare på ressourcerne - for en mere bæredygtig fremtid.
*eco!efficiency-tilstand sammenlignet med standard, energibesparelse pr. time på ca. 0,42 kWh. Værdierne kan variere afhængigt af anvendelse og batteritype. Emissioner beregnet på grundlag af energibehovet pr. kvadratmeter i brugsfasen (eco!efficiency vs. standard).
Funktioner og specifikationer for vores støvsugerserie
Innovativt modulært design
En for alle: Den nye støvsugerserie imponerer med sit innovative modulære design og sikrer maksimal fleksibilitet. Den består af to ledningsbaserede og to batteridrevne maskinvarianter med en beholdervolumen på 10 eller 15 liter - perfekt tilpasset de specifikke rengøringskrav hos professionelle brugere. Men det er ikke alt: støvsugerseriens modularitet går ud over de enkelte modeller. Hoveder og beholdere kan udskiftes fuldstændigt og fleksibelt og tilpasses til forskellige opgaver. Modulsystemet gør det også muligt at udskifte tilbehøret hurtigt og efter behov, så du altid har det rigtige udstyr ved hånden. Takket være dette sofistikerede modulære design kan et stort antal varianter implementeres på en enkelt platform.
I en god sags tjeneste
Bæredygtig og stærk: Den nye modulopbyggede støvsugerserie imponerer med et klart budskab - den er miljøvenlig og innovativ. Maskinerne er fremstillet af 45 procent genbrugsplast. Med denne serie fokuserer vi på ægte bæredygtighed, enestående sugeevne og holdbarhed. Ved at bruge genbrugsmateriale reducerer vi den energi, der kræves til produktionen, bevarer værdifulde råmaterialer og sparer op til 2,0 kg ny plast pr. maskine. Den anvendte genbrugsplast kommer fra produktionsaffald som f.eks. kassationer, afskæringer og overskud. På den måde undgår man spild og sparer på naturens ressourcer. Kvaliteten af den robuste støvsugerserie forbliver kompromisløs.
Kompakt design, maksimal komfort
Ergonomi med lethed: Den nye modulære støvsugerserie imponerer med sit slanke og ergonomiske design, som giver mange fordele. Takket være det særligt kompakte design er maskinerne nemme at opbevare, og de er også ideelle til trange opbevaringsrum. Det ergonomiske design gør også transporten lettere, da maskinerne kan bæres komfortabelt og tæt på kroppen. Tilbehøret og alle funktioner er hurtigt og nemt tilgængelige takket være det sofistikerede design. Med serien har du altid alt, hvad du skal bruge til effektiv rengøring, lige ved hånden.
Ultra-stille rengøring
Hør godt efter: Den nye modulopbyggede støvsugererie imponerer med sine ultra lydsvage modeller med ledning på kun 52 dB(A), hvilket gør dem betydeligt mere lydsvage end alle tidligere maskiner. Maskinerne er særligt lydsvage takket være en effektiv motor samt en særlig indkapsling og fastgørelse. Det gør det muligt at rengøre i støjfølsomme miljøer i dagtimerne uden at forstyrre den igangværende drift. Støvsugerserien er ideel til brug i kontorer, offentlige bygninger, skoler og andre steder, hvor der er behov for et lavt lydniveau.
Masser af tilbehør, lidt pladsbehov
Alt er lige ved hånden: Det innovative design af den nye T-serie gør det muligt at opbevare tilbehørsdele, som f.eks. fugemundstykket eller polstermundstykket, på selve sugehovedet, afhængigt af modellen. Tilbehøret kan ikke blive væk under transport, fordi det er integreret i sugehovedet og altid er let tilgængeligt. Det sammenklappelige håndtag optimerer ikke kun opbevaringspladsen, men gør også transporten meget nemmere. Det slanke design gør det muligt at transportere maskinen ergonomisk og ubesværet. Med integreret tilbehør og et sammenklappeligt håndtag sætter T-serien nye standarder for nem håndtering og tilgængelighed i rengøringsmaskiner.
Hygiejnisk med et HEPA-14-filter
I trygge hænder: Afhængigt af modellen er vores nye støvsugerserie allerede udstyret med et kraftigt HEPA-14-filter eller kan eftermonteres til HEPA-14. Denne filterteknologi har bevist sit værd i årtier i medicinske og biovidenskabelige institutioner. HEPA-14-filtre reducerer effektivt spredningen af partikler og mikroorganismer som vira og bakterier i luften. HEPA-H14 er godkendt i henhold til DIN EN 1822:2019 og DIN EN 60335-2-69 og indfanger pålideligt selv de mindste partikler som f.eks. covid-19-vira. Serien spiller derfor en værdifuld rolle i at opretholde ren luft og beskytte helbredet - for et sikkert og hygiejnisk arbejdsmiljø for rengøringspersonale og kunder.
Den smarte kabeltromle
Effektivitet af spole: De ledningsbaserede modeller i den nye serie er udstyret med en praktisk, manuel ledningsopruller for større bekvemmelighed og effektivitet. Det 12 meter lange ledning kan rulles op på få sekunder, så du kan fortsætte med at arbejde effektivt uden forsinkelse og uden at spilde tid - kedelig optrævling hører fortiden til. Plug-in-el ledning kan udskiftes hurtigt og nemt, hvilket minimerer nedetiden og muliggør en uafbrudt rengøringsproces. Den smarte elledningsoprul sparer tid, øger produktiviteten og tilpasser sig ubesværet enhver rengøringsopgave.
eco!efficiency mode
Længere batteritid, støjsvag drift: eco!efficiency-tilstanden i den nye støvsugerserie muliggør en særligt energibesparende og støjsvag drift af batteridrevne modeller. Denne teknologi er specielt udviklet til at maksimere ydeevnen og samtidig minimere energiforbruget og dermed sikre en længere batteritid. Med vores genopladelige batteri Battery Power+ 36/75 er det muligt at rengøre i op til 68 minutter på en enkelt opladning - ideelt til lange perioder med uafbrudt brug. Derudover reducerer eco!efficiency-tilstanden driftsstøjen, så maskinerne også kan bruges om dagen uden forstyrrende lyde.
36 V batterikraft
Kraftig ydeevne: De batteridrevne modeller i den nye støvsugerserie bruger vores kraftige 36-volts batteriplatform, som sikrer maksimal effektivitet og lange driftstider. For at opnå optimal ydelse anbefaler vi at bruge vores genopladelige Battery Power+-batterier.
Battery Power+ 36/60 (2.042-022.0)
Battery Power+ 36/75 (2.445-043.0)
Batteriets driftstid (min)
50 (øko) / 22 (BP+36/60)
68 (øko) / 31 (BP+36/75)