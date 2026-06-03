Støvsuger T 10/1 Adv
Den lydsvage og robuste T 10/1 Adv støvsuger er bæredygtigt fremstillet af 45 % genbrugsmateriale¹⁾ og har en enestående sugeevne, ergonomisk design og et omfattende udvalg af tilbehør.
Vores T 10/1 Adv støvsuger er kendetegnet ved bæredygtighed, førsteklasses sugeevne, holdbarhed, et omfattende udvalg af tilbehør og et imponerende forhold mellem pris og ydelse. Takket være 45 procent genbrugsmaterialer¹⁾ spares der på ressourcerne, og energibehovet reduceres lige fra starten. Da T 10/1 Adv er meget støjsvag med kun 52 dB(A) og høj sugeevne, er den særdeles velegnet til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme steder. Den er kompakt, vippesikker og manøvredygtig og har en beholdervolumen på 10 liter. Støvsugeren kan transporteres ergonomisk takket være det praktiske, sammenklappelige bærehåndtag. Desuden er den holdbar og robust, ligesom chassiset, huset, kofangeren og de store hjul. Fugemundstykke og polstermundstykke medfølger og kan altid opbevares inden for rækkevidde på selve T 10/1 Adv. Særligt omfattende tilbehør er inkluderet i leveringsomfanget for T 10/1 Adv: sugeslange, antistatisk bøjning, let, højdejusterbart teleskopisk rør af aluminium, omskifteligt gulvmundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og polstermundstykke.
Funktioner og fordele
45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Brug af genbrugsmaterialer sænker CO₂-udledningen.
Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)Perfekt til rengøring i dagtimerne. Reduceret støjforurening, selv om natten. Reducerer risici som stress eller høreskader.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt designErgonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen. Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag. Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Strøm kabel til tilslutning
- Enkel og hurtig udskiftning af netkabel, selv uden forudgående viden.
- Rengøringsprocessen kan fortsættes uden problemer.
- Undgår eller reducerer serviceomkostninger.
Manuel opbevaring af kabler
- Strømkablet kan opbevares på ingen tid.
- Tidsbesparende: kabelopbevaring på få sekunder.
- Strømkablet bliver ikke snoet og er altid rullet op.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Brugervenligt betjeningskoncept
- Stor tænd/sluk-knap.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til opbevaring.
Permanent hovedfilterkurv
- Holdbar, robust og bæredygtig.
- Fremstillet af fleece.
- Kan vaskes i hånden ved 30 °C og genbruges.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Kombimundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og møbelmundstykke.
- Filterkurv og filterpose af høj kvalitet lavet af fleece.
- Højdejusterbart, letvægts teleskoprør fremstillet af aluminium.
Integreret tilbehørsholder
- Fugemundstykke og polstermundstykke: opbevares i maskinens hoved.
- Pladsbesparende opbevaring, altid lige ved hånden.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|585
|Beholdervolumen (l)
|10
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|52
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,6
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 370
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskop støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
- Kombimundstykke
- Parketgulv mundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Smart system til tilbagetrækning af kabler
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Hårde gulve
- Gulvtæpper
- Rengøring i dagtimerne