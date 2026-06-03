Vores T 10/1 Adv støvsuger er kendetegnet ved bæredygtighed, førsteklasses sugeevne, holdbarhed, et omfattende udvalg af tilbehør og et imponerende forhold mellem pris og ydelse. Takket være 45 procent genbrugsmaterialer¹⁾ spares der på ressourcerne, og energibehovet reduceres lige fra starten. Da T 10/1 Adv er meget støjsvag med kun 52 dB(A) og høj sugeevne, er den særdeles velegnet til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme steder. Den er kompakt, vippesikker og manøvredygtig og har en beholdervolumen på 10 liter. Støvsugeren kan transporteres ergonomisk takket være det praktiske, sammenklappelige bærehåndtag. Desuden er den holdbar og robust, ligesom chassiset, huset, kofangeren og de store hjul. Fugemundstykke og polstermundstykke medfølger og kan altid opbevares inden for rækkevidde på selve T 10/1 Adv. Særligt omfattende tilbehør er inkluderet i leveringsomfanget for T 10/1 Adv: sugeslange, antistatisk bøjning, let, højdejusterbart teleskopisk rør af aluminium, omskifteligt gulvmundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og polstermundstykke.