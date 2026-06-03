T 15/1 Adv Kärcher støvsuger er kendt for sin bæredygtighed, holdbarhed, enestående sugeevne og ultrastille drift. Den har også en imponerende robusthed, et omfattende udvalg af tilbehør og et fremragende forhold mellem pris og ydelse. De 45 procent genbrugsmateriale¹⁾, der bruges i produktionen, sparer ressourcer og reducerer energibehovet. Den kraftfulde T 15/1 Adv er kendetegnet ved sin støjsvage drift (52 dB[A]) og er faktisk så støjsvag, at den til enhver tid kan bruges til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme steder. Støvsugeren er manøvredygtig og vippesikker og har en beholderkapacitet på 15 liter. Den har et bærehåndtag med foldefunktion til ergonomisk transport tæt på kroppen. Den er også ekstremt holdbar og robust - ligesom chassiset, huset, kofangeren og de store hjul. Et sprækkemundstykke og et polstermundstykke er inkluderet i leveringsomfanget og kan opbevares sammen med støvsugeren, så man altid har nem adgang til dem. Leveringsomfanget for T 15/1 Adv omfatter et bredt udvalg af tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let og højdejusterbart teleskopisk rør (aluminium), omskifteligt gulvmundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og polstermundstykke.