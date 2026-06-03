Støvsuger T 15/1 Adv
T 15/1 Adv er meget robust og fremstillet af 45 % genbrugsmateriale¹⁾. Ud over den høje sugeevne har den en imponerende lydsvag drift og et ergonomisk design.
T 15/1 Adv Kärcher støvsuger er kendt for sin bæredygtighed, holdbarhed, enestående sugeevne og ultrastille drift. Den har også en imponerende robusthed, et omfattende udvalg af tilbehør og et fremragende forhold mellem pris og ydelse. De 45 procent genbrugsmateriale¹⁾, der bruges i produktionen, sparer ressourcer og reducerer energibehovet. Den kraftfulde T 15/1 Adv er kendetegnet ved sin støjsvage drift (52 dB[A]) og er faktisk så støjsvag, at den til enhver tid kan bruges til rengøring i dagtimerne og på støjfølsomme steder. Støvsugeren er manøvredygtig og vippesikker og har en beholderkapacitet på 15 liter. Den har et bærehåndtag med foldefunktion til ergonomisk transport tæt på kroppen. Den er også ekstremt holdbar og robust - ligesom chassiset, huset, kofangeren og de store hjul. Et sprækkemundstykke og et polstermundstykke er inkluderet i leveringsomfanget og kan opbevares sammen med støvsugeren, så man altid har nem adgang til dem. Leveringsomfanget for T 15/1 Adv omfatter et bredt udvalg af tilbehør: sugeslange, antistatisk bøjning, let og højdejusterbart teleskopisk rør (aluminium), omskifteligt gulvmundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og polstermundstykke.
Funktioner og fordele
45 % genbrugsmaterialeProduktion: reduceret brug af råmaterialer og energi. Brug af genbrugsmaterialer sænker CO₂-udledningen.
Ultra-støjsvag: næsten lydløs drift ved kun 52 dB(A)Perfekt til rengøring i dagtimerne. Reduceret støjforurening, selv om natten. Reducerer risici som stress eller høreskader.
Ergonomisk, kompakt og brugervenligt designErgonomisk transport: kan bæres tæt på kroppen. Ergonomisk bøjning og behageligt bærehåndtag. Pladsbesparende og smart: nem og hurtig opbevaring.
Strøm kabel til tilslutning
- Enkel og hurtig udskiftning af netkabel, selv uden forudgående viden.
- Rengøringsprocessen kan fortsættes uden problemer.
- Undgår eller reducerer serviceomkostninger.
Manuel opbevaring af kabler
- Strømkablet kan opbevares på ingen tid.
- Tidsbesparende: kabelopbevaring på få sekunder.
- Strømkablet bliver ikke snoet og er altid rullet op.
Lav vægt
- Ubesværet transport, selv med én hånd.
- Let at bære over trin og trapper.
Brugervenligt betjeningskoncept
- Stor tænd/sluk-knap.
- Hurtig og nem betjening med fod eller hånd.
- Praktisk parkeringsposition til opbevaring.
Permanent hovedfilterkurv
- Holdbar, robust og bæredygtig.
- Fremstillet af fleece.
- Kan vaskes i hånden ved 30 °C og genbruges.
Omfattende udvalg af tilbehør
- Kombimundstykke, parketmundstykke, fugemundstykke og møbelmundstykke.
- Filterkurv og filterpose af høj kvalitet lavet af fleece.
- Højdejusterbart, letvægts teleskoprør fremstillet af aluminium.
Integreret tilbehørsholder
- Fugemundstykke og polstermundstykke: opbevares i maskinens hoved.
- Pladsbesparende opbevaring, altid lige ved hånden.
- Sikker og bekvem transport af maskine og tilbehør.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Støvsugning (mbar/kPa)
|185 / 18
|Luftgennemstrømning (l/s)
|40
|Nominel ydelse (W)
|585
|Beholdervolumen (l)
|15
|Ledningslængde (m)
|12
|Lydniveau (dB(A))
|52
|Vægt uden tilbehør (kg)
|6,9
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10
|Mål (L x B x H) (mm)
|430 x 255 x 420
¹⁾ Alle plastdele, eksklusive tilbehør.
Scope of supply
- Sugeslangens længde: 2 m
- Bøjning: Antistatisk, med luftstrømsregulator
- Teleskop støvsugerrør: 615 mm, 1007 mm
- Teleskop støvsugerør, materiale: Aluminium
- Kombimundstykke
- Parketgulv mundstykke
- Møbelmundstykke
- Fugemundstykke
- Mængde af filterposer: 1 Stk.
- Materiale til filterposer: Fleece
- Motorværnsfilter
- Permanent filterkurv: Fleece
Udstyr
- Beholdermateriale: Genbrugsmateriale
- Smart system til tilbagetrækning af kabler
- Strøm kabel til tilslutning: Standard
- Sammenklappeligt ergonomisk bærehåndtag
- Integreret tilbehørsholder
Videoer
Anvendelsesområder
- Ideel til brug i hotelsektoren, cateringvirksomheder, detailhandel og kontorer
- Hårde gulve
- Gulvtæpper
- Rengøring i dagtimerne