Sikkerhedsstøvsugeren NT 30/1 Ap Te H fra Kärcher imponerer med sit HEPA-H 13 fladfilter lavet af glasfibermateriale. Det gør det muligt at bruge den til opsugning af meget farlige og kræftfremkaldende støvtyper i støvklasse H, som f.eks. asbest, bly og skimmelsvamp, som genereres i værksteder og i endnu højere grad på byggepladser under renoveringsarbejde. Støvsugeren garanterer en filtreringseffektivitet på 99,995 % og fjerner let det fine støv ved hjælp af sin kraftige turbine. Takket være den integrerede stikkontakt med automatisk tænd/sluk funktion, antistatisk system (med antistatisk tilbehør) er den ideel til udsugning direkte fra støvgenererende elværktøj. Støvsugeren kan bruges til en lang række opgaver takket være dens høje sugeevne: slibe- og renoveringsarbejde, montage- og installationsarbejde, fjernelse af væsker eller udsugning fra maskiner og systemer. Da støvsugeren har et slidstærkt gummibelagt strømkabel, er den ideel til brug i forbindelse med konstruktionsarbejde og på renoveringssteder.