Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H sikkerhedsstøvsuger med garanteret filtreringseffektivitet på 99,995 %. Ideel til støvsugning af meget farligt og kræftfremkaldende støv (støvklasse H).
Sikkerhedsstøvsugeren NT 30/1 Ap Te H fra Kärcher imponerer med sit HEPA-H 13 fladfilter lavet af glasfibermateriale. Det gør det muligt at bruge den til opsugning af meget farlige og kræftfremkaldende støvtyper i støvklasse H, som f.eks. asbest, bly og skimmelsvamp, som genereres i værksteder og i endnu højere grad på byggepladser under renoveringsarbejde. Støvsugeren garanterer en filtreringseffektivitet på 99,995 % og fjerner let det fine støv ved hjælp af sin kraftige turbine. Takket være den integrerede stikkontakt med automatisk tænd/sluk funktion, antistatisk system (med antistatisk tilbehør) er den ideel til udsugning direkte fra støvgenererende elværktøj. Støvsugeren kan bruges til en lang række opgaver takket være dens høje sugeevne: slibe- og renoveringsarbejde, montage- og installationsarbejde, fjernelse af væsker eller udsugning fra maskiner og systemer. Da støvsugeren har et slidstærkt gummibelagt strømkabel, er den ideel til brug i forbindelse med konstruktionsarbejde og på renoveringssteder.
Funktioner og fordele
Støvklasse H sikkerhedsstøvsugerFiltreringseffektivitet på 99,995 %. Elektronisk flowmåling Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Godkendt til asbestsaneringSikkerhedsstøvsuger i støvklasse H. Bestået yderligere asbesttest med succes. Testet i henhold til TRGS 519 (teknisk regel for farlige stoffer) for Tyskland.
Antistatisk system.Øget brugersikkerhed. Bortledning af elektrostatisk ladning. Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
HEPA-13 fladfilter lavet af glasfibermateriale
- Fjerner farligt støv, groft snavs og væsker.
- Filteret er testet i overensstemmelse med EN 60335-2-69 og EN 1822.
- Støvtyper i støvklasse H: Brug sikkerhedsfiltersæt.
Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Optimal filterrensning med et tryk på en knap.
- Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne.
- Fører til tidsbesparelser og længere filterlevetid.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
- Elværktøjet er nemt at tilslutte til støvsugeren.
- Problemfri betjening takket være den automatiske tænd/sluk-funktion.
- Energibesparende: automatisk slukning af støvsugeren.
Fleksibel slange og strømkabel opbevaring
- Strømkabel og slange kan fastgøres sikkert til transport.
- Til sugeslanger i forskellige længder og diametre.
- Tidsbesparende design og forlænget levetid for strømkablet.
Aftagelig filterhus
- Fladfilter: hurtigere og nemmere rengøring.
- Regelmæssig rengøring: forlænger filterets levetid.
- Forhindrer forkert indsættelse af det fladfilter.
Integreret tilbehørsholder
- Anti-tab opbevaring til transport.
- Tidsbesparende design: tilbehør er hurtigt ved hånden.
- Pladsbesparende design: kræver ikke ekstra opbevaringsplads.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|74
|Støvsugning (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Beholdervolumen (l)
|30
|Motorydelse (W)
|max. 1380
|Standardbredde ( )
|ID 35
|Ledningslængde (m)
|7,5
|Kabelmateriale
|Gummi
|Lydniveau (dB(A))
|70
|Farve
|Antracit
|Vægt uden tilbehør (kg)
|12,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|17
|Mål (L x B x H) (mm)
|525 x 370 x 560
Scope of supply
- Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
- Sugeslangens længde: 2.5 m
- Type sugeslange: elektrisk ledende
- Antal sugeslanger: 2 Stk.
- Længde på støvsugerrør: 550 mm
- Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
- Bøjning: elektrisk ledende
- Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
- Fugemundstykke
- Tilslutning til elværktøj
- Fladfilter: HEPA-13 (H13)
Udstyr
- Automatisk on/off kontakt til elværktøj
- Forberedt til antistatisk tilbehør
- Sikkerhedsklasse: I
- Hjul med bremse
- Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
- Støvklasse: H
- Beholdermateriale: Plastik
Videoer
Anvendelsesområder
- Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.
- Til udsugning af støv fra mindre elværktøj
- Til opsugning af fint støv og groft snavs
- Til opsugning af væsker og vådt snavs
- Til montage- og installationsarbejde
- Til udtrækning fra maskiner og systemer
- Brug på byggepladser og i værksteder
- Til fjernelse af asbest, bly, skimmelsvamp, bakterier osv.
- Til anvendelse i byggebranchen, sundhedssektoren, laboratorier eller industrien