Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H

NT 30/1 Ap Te H sikkerhedsstøvsuger med garanteret filtreringseffektivitet på 99,995 %. Ideel til støvsugning af meget farligt og kræftfremkaldende støv (støvklasse H).

Sikkerhedsstøvsugeren NT 30/1 Ap Te H fra Kärcher imponerer med sit HEPA-H 13 fladfilter lavet af glasfibermateriale. Det gør det muligt at bruge den til opsugning af meget farlige og kræftfremkaldende støvtyper i støvklasse H, som f.eks. asbest, bly og skimmelsvamp, som genereres i værksteder og i endnu højere grad på byggepladser under renoveringsarbejde. Støvsugeren garanterer en filtreringseffektivitet på 99,995 % og fjerner let det fine støv ved hjælp af sin kraftige turbine. Takket være den integrerede stikkontakt med automatisk tænd/sluk funktion, antistatisk system (med antistatisk tilbehør) er den ideel til udsugning direkte fra støvgenererende elværktøj. Støvsugeren kan bruges til en lang række opgaver takket være dens høje sugeevne: slibe- og renoveringsarbejde, montage- og installationsarbejde, fjernelse af væsker eller udsugning fra maskiner og systemer. Da støvsugeren har et slidstærkt gummibelagt strømkabel, er den ideel til brug i forbindelse med konstruktionsarbejde og på renoveringssteder.

Funktioner og fordele
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H: Støvklasse H sikkerhedsstøvsuger
Støvklasse H sikkerhedsstøvsuger
Filtreringseffektivitet på 99,995 %. Elektronisk flowmåling Sikrer rene og sikre arbejdspladser.
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H: Godkendt til asbestsanering
Godkendt til asbestsanering
Sikkerhedsstøvsuger i støvklasse H. Bestået yderligere asbesttest med succes. Testet i henhold til TRGS 519 (teknisk regel for farlige stoffer) for Tyskland.
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H: Antistatisk system.
Antistatisk system.
Øget brugersikkerhed. Bortledning af elektrostatisk ladning. Beskyttelse mod elektrostatisk afladning.
HEPA-13 fladfilter lavet af glasfibermateriale
  • Fjerner farligt støv, groft snavs og væsker.
  • Filteret er testet i overensstemmelse med EN 60335-2-69 og EN 1822.
  • Støvtyper i støvklasse H: Brug sikkerhedsfiltersæt.
Semiautomatisk filterrengøring Ap
  • Optimal filterrensning med et tryk på en knap.
  • Muliggør konstant høj filterydelse og sugeevne.
  • Fører til tidsbesparelser og længere filterlevetid.
Strømudtag med automatisk tænd/sluk
  • Elværktøjet er nemt at tilslutte til støvsugeren.
  • Problemfri betjening takket være den automatiske tænd/sluk-funktion.
  • Energibesparende: automatisk slukning af støvsugeren.
Fleksibel slange og strømkabel opbevaring
  • Strømkabel og slange kan fastgøres sikkert til transport.
  • Til sugeslanger i forskellige længder og diametre.
  • Tidsbesparende design og forlænget levetid for strømkablet.
Aftagelig filterhus
  • Fladfilter: hurtigere og nemmere rengøring.
  • Regelmæssig rengøring: forlænger filterets levetid.
  • Forhindrer forkert indsættelse af det fladfilter.
Integreret tilbehørsholder
  • Anti-tab opbevaring til transport.
  • Tidsbesparende design: tilbehør er hurtigt ved hånden.
  • Pladsbesparende design: kræver ikke ekstra opbevaringsplads.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftgennemstrømning (l/s) 74
Støvsugning (mbar/kPa) 273 / 27,3
Beholdervolumen (l) 30
Motorydelse (W) max. 1380
Standardbredde ( ) ID 35
Ledningslængde (m) 7,5
Kabelmateriale Gummi
Lydniveau (dB(A)) 70
Farve Antracit
Vægt uden tilbehør (kg) 12,8
Vægt inkl. emballage (kg) 17
Mål (L x B x H) (mm) 525 x 370 x 560

Scope of supply

  • Sikkerhedsfiltertaske: 1 Stk.
  • Sugeslangens længde: 2.5 m
  • Type sugeslange: elektrisk ledende
  • Antal sugeslanger: 2 Stk.
  • Længde på støvsugerrør: 550 mm
  • Materiale, støvsugerrør: Stål, krom
  • Bøjning: elektrisk ledende
  • Bredde på mundstykke til vådt/tørt gulv: 300 mm
  • Fugemundstykke
  • Tilslutning til elværktøj
  • Fladfilter: HEPA-13 (H13)

Udstyr

  • Automatisk on/off kontakt til elværktøj
  • Forberedt til antistatisk tilbehør
  • Sikkerhedsklasse: I
  • Hjul med bremse
  • Rengøring af filter: Semiautomatisk filterrengøring Ap
  • Støvklasse: H
  • Beholdermateriale: Plastik
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H
Våd- og tørstøvsuger NT 30/1 Ap Te H
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Anvendelsesområder
  • Sikkerhedsstøvsuger til støvklasse H. Sikker fjernelse af støv og skidt som er skadelige for helbredet.
  • Til udsugning af støv fra mindre elværktøj
  • Til opsugning af fint støv og groft snavs
  • Til opsugning af væsker og vådt snavs
  • Til montage- og installationsarbejde
  • Til udtrækning fra maskiner og systemer
  • Brug på byggepladser og i værksteder
  • Til fjernelse af asbest, bly, skimmelsvamp, bakterier osv.
  • Til anvendelse i byggebranchen, sundhedssektoren, laboratorier eller industrien
Tilbehør