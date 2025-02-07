Jubilæumsprodukter til professionelle
Kärcher 90 år. I 1935 grundlagde ingeniøren og den passionerede opfinder Alfred Kärcher en virksomhed ved navn Kärcher. Oplev jubilæumskollektionen, som kun er til salg i en begrænset periode. Du kan også finde din nærmeste forhandler på denne side.
Kampagneperiode: 1. februar - 31. december 2025 eller så længe lager haves.
KÄRCHER 90 ÅRS JUBILÆUM PRODUKTLISTE
Tag et kig på jubilæumsprodukterne, og vær med til at fejre 90 år med Kärcher!
Jubilæumsprodukterne er kendetegnet ved en sort farve og et større udvalg af ekstraudstyr end normalt. Men vær hurtig - der er kun et begrænset antal enheder til rådighed.
Kampagneprodukter
Læs mere om udvalgte kampagneprodukter
Koldtvandsrenser HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
- Flow 500 l/t
- Arbejdstryk 110 bar Høj
- tryksslange 8 m
- EASY!Force Advanced-håndtag
- Levering inkluderer tilbehør: eco!Booster-dyse, Classic-skummer og bruseslange 600 mm
Koldtvandsrenser HD 7/16 MX Plus FR Classic Anniversary Edition
- Flow 700 l/t
- Arbejdstryk 160 bar Høj
- tryksslange 15 m
- EASY!Force Avanceret vaskehåndtag
- Leveres med tilbehør: et Dirt Blaster-mundstykke, FR Classic-støvsuger og 840 mm bruseslange.
Støvsuger T 11/1 Classic Re!Plast Anniversary Edition
- Re!Plast-støvsugerens kompakte størrelse er fremstillet af et robust plasthus med mindst 60 % genbrugsplast
- Højtydende HEPA 14-filter
- Vakuum 235 mbar
- Luftgennemstrømning 40 l/s
- Tank 11l
- Netledning 7,5m
- Lydstyrke 61 dB(A)
- Leveringen omfatter 10 stk. støvposer i fleece
Våd-/tørstøvsuger NT 22/1 Ap L Anniversary Edition
- Halvautomatisk rengøring af filteret med et tryk på en knap
- Automatisk start/stop til elværktøj
- Vakuum 249 mbar
- Luftgennemstrømning 72 l/s
- Tank 22l
- Netledning 6m
- Støvklasse L
- Leveringen omfatter 10 stk. støvposer i fleece