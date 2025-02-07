Jubilæumsprodukter til professionelle

KÄRCHER 90 ÅRS JUBILÆUM PRODUKTLISTE

Tag et kig på jubilæumsprodukterne, og vær med til at fejre 90 år med Kärcher!

Jubilæumsprodukterne er kendetegnet ved en sort farve og et større udvalg af ekstraudstyr end normalt. Men vær hurtig - der er kun et begrænset antal enheder til rådighed.