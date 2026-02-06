Pienikokoinen ja kattavasti varustettu HD 5/13 EX EB -kylmävesipesuri sopii liikkuvaan työhön ja pieniin pesukohteisiin. Nyt tyylikkään mustana ja kattavasti varusteltuna, Kärcher 90-juhlavuoden mallina. Varustettu kevytliikkeisellä, tukevalla letkukelalla ja 8 m korkeapaineletkulla. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Tässä juhlavuoden mallissa toimitukseen sisältyy vaahdotuslaite sekä pesutehoa lisäävä eco!Booster-suutin. Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille, kuten esimerkiksi terassilaudoituksille ja maalatuille aidoille.