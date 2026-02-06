Painepesuri HD 5/13 EX EB Anniversary Edition
Kätevän kokoinen, letkukelalla varustettu painepesuri, joka kulkee helposti mukana ja on heti käyttövalmis. HD 5/13 sopii pieniin pesukohteisiin, jossa tarvitaan helppoa liikuteltavuutta.
Pienikokoinen ja kattavasti varustettu HD 5/13 EX EB -kylmävesipesuri sopii liikkuvaan työhön ja pieniin pesukohteisiin. Nyt tyylikkään mustana ja kattavasti varusteltuna, Kärcher 90-juhlavuoden mallina. Varustettu kevytliikkeisellä, tukevalla letkukelalla ja 8 m korkeapaineletkulla. Nerokkaan säilytyssysteemin ansiosta pesuvarusteet kulkevat vaivattomasti mukana ja pysyvät helposti käsillä. EASY!Lock pikakiinnitysjärjestelmä mahdollistaa viisi kertaa nopeamman käsittelyn, kuin perinteisissä ruuviliitoksissa. Tässä juhlavuoden mallissa toimitukseen sisältyy vaahdotuslaite sekä pesutehoa lisäävä eco!Booster-suutin. Suuremman pesupinta-alan tarjoava, uusi eco!Booster-suutin mahdollistaa 50% paremman pesutehon kuin tavallinen viuhkasuutin. Ihanteellinen herkille pinnoille, kuten esimerkiksi terassilaudoituksille ja maalatuille aidoille.
Ominaisuudet ja edut
Juhlavuoden erikoismallieco!Booster hellävaraiseen ja nopeaan puhdistukseen - tehostaa puhdistusta ympäristöystävällisesti. Vaahdotuslaite pesuaineen nopeaan ja tarkkaan vaivattomaan levittämiseen Kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu suihkuputki
Korkealaatuiset varusteetAmmattikäyttöön suunniteltu, pyörivä Rotojet-suutin. Kestävä kumiletku teräsvahvistuksella: Kestää painetta ja kulutusta. Tukeva pesukahva, jonka venttiili on rusotumatonta terästä.
Kätevät säilytyspaikat varusteillePidike suuttimen säilyttämiselle. Manuaalinen letkukela. Koukut johdolle.
EASY!Lock-pikakierteet
- Nopea käyttöönotto ja varusteiden kerääminen pesun jälkeen.
- Varusteet nopeasti vaihdettavissa.
- Intuitiivinen käyttö.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|230
|Taajuus (Hz)
|50
|Virtausnopeus (l/h)
|500
|Syöttöveden lämpötila (°C)
|60
|Työpaine (bar)
|130
|Maksimipaine (bar)
|170
|Liitäntäteho (kW)
|2,7
|Virtajohto (m)
|5
|Suutinkoko
|034
|Vedensyöttö
|3/4″
|Liikkuvuus
|vaunu
|Väri
|musta
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|21
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|29
|Mitat (p x l x k) (mm)
|334 x 366 x 954
Toimitus sisältää
- eco!Booster
- Suihkuputki: 600 mm
- Pesukahva: Standardi
- Korkeapaineletkun pituus: 8 m
- Korkeapaineletkun erittely: DN 6, 200 baaria
- Vaahdotin
Ominaisuuksia
- 3-mäntäinen aksiaalipumppu: Männät ruostumatonta terästä
- Integroitu korkeapaineletkukela
- Painekytkinautomatiikka
Käyttökohteet
- Ajoneuvojen pesuun
- Koneiden ja työkalujen puhdistamiseen
- Pihojen, aitojen ja ulkoseinien nopeaan pesuun
- Pienten kohteiden pikapuhdistamiseen