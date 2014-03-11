Lakaisu- ja imulakaisukoneet

Missä imulakaisukonetta voi käyttää?

Yksi kone, lukuisia käyttökohteita: Imulakaisukoneita käytetään erityisesti suurien sisä- ja ulkopinta-alojen puhdistamiseen. Perinteisiin, käsikäyttöisiin luutiin ja harjoihin verrattuna imulakaisukoneella poistat karkean ja jopa sitkeän lian, pölyn ja jätteen nopeasti ja tehokkaasti - minimaalisella vaivalla. Monilla likatyypeillä manuaalinen harjaus levittää pölyä ympäristöön, joten lakaisukone auttaa parantamaan myös työturvallisuutta.

Tyypillisiä lakaisu- ja imulakaisukoneiden käyttökohteita ovat: