Lakaisu- ja imulakaisukoneet
Tarkasti lakaisevat harjat, korkea suorituskyky. Työnnettävästä lakaisukoneesta istuen ohjattaviin imulakaisukoneisiin - Kärcherin valikoimasta löytyy tehokkaat ja lujatekoiset välineet sisä- ja ulkoalueiden perusteelliseen ja taloudelliseen lakaisuun.
Yksi kone, monia käyttökohteita
Kärcherin lakaisukoneet ja imulakaisukoneet tekevät vaikutuksen erinomaisella suorituskyvyllään ja ergonomisilla ratkaisuillaan, jotka sujuvoittavat työtä ja auttavat pitämään työskentely-ympäristön pölyttömänä. Laitteiden suunnittelussa on kiinnitetty eritystä huomiota helppokäyttöisyyteen: Kärcher on aina heti valmiina käyttöön ja koneen puhdistusrutiinit on helppo suorittaa ilman työkaluja.
Mitä lakaisukoneet ja imulakaisukoneet ovat?
Lakaisukone on nopea ja turvallinen tapa poistaa pölyä ja irtolikaa sisä- ja ulkotiloista. Entä miten lakaisukoneet eroavat imulakaisukoneista? Imulakaisukoneessa harja irrottaa pinnalla olevan lian ja imuturbiini siirtää sen säiliöön. Imuturbiineilla varustetuissa koneissa on myös tehokas suodatusjärjestelmä, jonka estää irronnutta pölyä vapatumasta ympäristöön.
Millaisen lakaisukoneen sinä tarvitset?
Kärcherin kattavasta valikoimasta löytyy kaikki kompaktin kokoisista, työnnettävistä lakaisukoneista suuren tuntikapasiteetin tarjoaviin, istualtaan ohjattaviin imulakaisukoneisiin. Harjojen materiaalin, sivuharjojen lukumäärän ja erilaisten turvavarusteiden avulla koneet voidaan räätälöidä erilaisiin käyttöympäristöihin. Valikoimasta löytyy erilaiset moottorit tarpeen mukaan: bensiini, diesel, nestekaasu ja lukuisat akkuvaihtoehdot.
Täältä löydät tiedot eri laitteista ja tuotekategorioista:
Lakaisu- ja imulakaisukoneet
Perässäkäveltävä imulakaisukone on aikaa ja vaivaa säästävä työkalu piha-alueiden sekä mm. varasto- ja tuotantotilojen lakaisuun. Pyörävetoiset lakaisukoneet lakaisevat siististi ja pölyttömästi myös haastavat nurkat ja seinien ja aitojen vierustat.
Istiuen ohjattavat imulakaisukoneet
Kärcherin päältäajettavat lakaisukoneet tarjoavat taloudellisen ja tehokkaan ratkaisun monenlaisten ulko- ja sisäalueiden lakaisuun ja siivoamiseen.
Kuinka lakaisukone toimii?
Eri mallit toimivat eri periaatteilla:
Rikkalapio-periaate
Telaharja pyörii ajosuuntaan nähden päinvastaisesti. Tämän seurauksena lika siirtyy lakaisukoneen etuosassa olevaan jätesäiliöön (suora liankeruu). Kärcherin työnnettävät lakaisukoneet ja vaativiin teollisuuskohteisiin suunnitellut imulakaisukoneet toimivat tämän periaatteen mukaisesti.
Hyödyt:
- Lakaisussa liikkuu vähemmän pölyä matalamman harjausnopeuden ja lyhyen pyyhkäisyradan ansiosta
- Vähentää harjan kulumista
- Ihanteellinen ratkaisu laajalle pinta-alalle levinneelle lialle sekä hienolle pölylle
Yliheitto-periaate
Lika kerätään telaharjan takana olevaan likasäiliöön. Telaharja pyörii ajosuuntaan nähden päinvastaisesti. Kärcherin kävellen ohjattavat ja istuen ohjattavat imulakaisukoneet toimivat tämän periaatteen mukaisesti.
Hyödyt:
- Likasäiliön voi täyttää 100 % täyteen
- Ihanteellinen sekä karkealle että kevyelle lialle
- Isommat partikkelit voidaan poimia mukaan avaamalla tähän tarkoitukseen suunniteltu roskaluukku
- Ohjaus voidaan sijoittaa niin, että käyttäjällä on hyvä näkyvyys työskentelyalueelle
Missä imulakaisukonetta voi käyttää?
Yksi kone, lukuisia käyttökohteita: Imulakaisukoneita käytetään erityisesti suurien sisä- ja ulkopinta-alojen puhdistamiseen. Perinteisiin, käsikäyttöisiin luutiin ja harjoihin verrattuna imulakaisukoneella poistat karkean ja jopa sitkeän lian, pölyn ja jätteen nopeasti ja tehokkaasti - minimaalisella vaivalla. Monilla likatyypeillä manuaalinen harjaus levittää pölyä ympäristöön, joten lakaisukone auttaa parantamaan myös työturvallisuutta.
Tyypillisiä lakaisu- ja imulakaisukoneiden käyttökohteita ovat:
- Varastot ja logistiikka
- Tehtaat
- Pysäköintialueet ja lastausrampit
- Ruoka- ja juomateollisuus
- Urheiluhallit ja -kentät
- Teräs- ja metalliteollisuus
- Elektroniikkateollisuus
- Lääke- ja kemianteollisuus
- Kuljetusala
- Messu- ja konferenssikeskukset
Millaisilla pinnoilla lakaisu- ja imulakaisukonetta voi käyttää?
Erilaiset lattiapäällysteet ja piha-alueiden pinnoitteet asettavat vaatimuksensa imulakaisukoneille. Normaali, keskikova pääharja on tyypillinen valinta sen monipuolisuuden ja pitkän käyttöiän ansiosta. Sama pääharja ei kuitenkaan sovellu kaikille pinnoille. Tämän takia Kärcher tarjoaa erilaisia ratkaisuja, jotka auttavat saavuttamaan optimaalisen puhdistustuloksen kaikissa käyttökohteissa.
Pääharja valitaan käyttökohteen pinnan mukaan:
Vakio, keskikova pääharja
- Keskikova pääharja
- Käyttö: normaaliin katulikaan, lehtiin ja pölyiseen ympäristöön asfaltilla, tasoituksella tai kivetyksellä
Kova pääharja
- Kovassa, kestävässä harjassa on vahvoja harjaksia, joista osa on teräksisiä
- Käyttö: soveltuu erityisen hyvin karkeille pinnoille, pinttyneelle lialle tai jätteelle
Pehmeä pääharja
- Pehmeät, hellävaraiset harjakset
- Käyttö: ihanteellinen lian ja hienon pölyn poistamiseen liukkaalta tai sileältä lattialta. Soveltuu ensisijaisesti sisäkäyttöön
Antistaattinen pääharja
- Pehmeät harjakset
- Käyttö: tehokas puhdistamaan kokolattiamatot. Sopii loistavasti esim. hotellien kokolattiamattoalueiden ja urheilupaikkojen puhdistamiseen
Minkä kokoisen alueen lakaisu- tai imulakaisukoneella voi puhdistaa?
Lakaisukoneiden suorituskyvyt vaihtelevat mallista sekä varusteista riippuen. Alla olevassa taulukossa on yleiskatsaus suorituskyvystä alueen puhdistuksessa (tunnissa) eri imulakaisukoneilla. Vertailun vuoksi: Manuaalisella lakaisulla eli harjaa käsittelemällä yksi henkilö voi puhdistaa enintään 120 - 160 m2 tunnissa.
Lakaisukoneet
Imulakaisukoneet teollisuuteen
Alueellinen suorituskyky (tunnissa)
7 200 – 28 000 m²
Lakaisukoneet
Istuen ohjattavat imulakaisukoneet
Alueellinen suorituskyky (tunnissa)
5 100 – 13 600 m²
Lakaisukoneet
Kävellen ohjattavat imulakaisukoneet
Alueellinen suorituskyky (tunnissa)
3 375 – 4 725 m²
Lakaisukoneet
Työnnettävät lakaisukoneet / imulakaisukoneet
Alueellinen suorituskyky (tunnissa)
2 800 – 3 680 m²
Työnnettävä lakaisukone säästää työaikaa ja estää tehokkaasti lian leviämisen sisätiloihin
Uudistuneet mallit! Tutustu artikkeliin lakaisukoneen monipuolisesta käytöstä ja uudistuneiden lakaisukoneiden ominaisuuksista.
Tutustu esitteeseen:
