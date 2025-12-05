Kärcher – maailmanlaajuinen puhdistusteknologian toimittaja

Perheomisteinen Kärcher on tänä päivänä maailman johtava tehokkaiden ja taloudellisten puhdistusjärjestelmien toimittaja. Kärcherin erottaa muista huippuluokan suorituskyky, laatu ja alan johtava panos omaan tuotekehitykseen.

Palkintoja ja patentteja designista

Kärcherin siivouskoneissa yhdistyvät toimivuus, käyttäjäystävällisyys ja hienostunut suunnittelu. Luovuus ja halu saavuttaa parempia tuloksia erottavat meidät muista, ja tästä on todisteena lukuisia patentteja ja arvostettujen tahojen myöntämiä palkintoja. Kärcherin yli 1 300 patenttia ovat kiistaton osoitus yrityksen kekseliäisyydestä ja innovaatiovoimasta.