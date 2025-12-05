Home & Garden

Tutustu siivoukseen uudella tavalla höyry- ja tekstiilipesureidemme avulla. Poista tahrat vaivattomasti niin kovilta, kuin pehmeiltäkin pinnoilta - olipa kyseessä sitten tympeän likainen pesuallas tai matolle kaatuneet kahvit. Nauti hygieenisestä puhtaudesta sekä tahrattoman puhtaasta kodista!

90 years of WOW
90 years with Kärcher

Kärcher täyttää 90 vuotta!

Tänä vuonna Kärcher täyttää 90 vuotta puhtausalan innovaatioiden parissa. Juhlavuotemme kunniaksi meillä on joitakin eksklusiivisia juhlavuoden Black Edition -tuotteita, jotka on suunniteltu tekemään siivoamisesta helpompaa ja tehokkaampaa kuin koskaan ennen.

Uutiset

5.12.2025

Kärcher 90 vuotta -pesutempaus Otaniemessä

Kärcherin 90-vuotisjuhlien kunniaksi järjestimme 90 pesutempausta eri puolilla maailmaa. Me suomalaiset valitsimme valitsimme tietenkin kohteeksi saunan ja tavoitteen oli löytää kohde, joka on todella ahkerassa käytössä. Tällainen löytyi Espoon Otaniemestä.

5.11.2025

Uusi akkutekniikka helpottaa ammattisiivoojan arkea

ISS:n siivouspalveluiden tuotepäällikkö Minna Konttila on nähnyt omassa työssään akkulaitteiden valikoiman kehittymisen ja niiden saaman suosion.

2.10.2025

Kärcher mukana KoneAgria 2025 -messuilla

Kärcher – maailmanlaajuinen puhdistusteknologian toimittaja

Perheomisteinen Kärcher on tänä päivänä maailman johtava tehokkaiden ja taloudellisten puhdistusjärjestelmien toimittaja. Kärcherin erottaa muista huippuluokan suorituskyky, laatu ja alan johtava panos omaan tuotekehitykseen.

Palkintoja ja patentteja designista

Kärcherin siivouskoneissa yhdistyvät toimivuus, käyttäjäystävällisyys ja hienostunut suunnittelu. Luovuus ja halu saavuttaa parempia tuloksia erottavat meidät muista, ja tästä on todisteena lukuisia patentteja ja arvostettujen tahojen myöntämiä palkintoja. Kärcherin yli 1 300 patenttia ovat kiistaton osoitus yrityksen kekseliäisyydestä ja innovaatiovoimasta.

Laadun takeena oma tuotekehitys ja omat tehtaat

Kärcher pyrkii aina löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun puhdistushaasteisiin. Tästä syystä kehitämme tehokkaita järjestelmiä, joissa siivouskoneet, erilaiset tarvikkeet ja pesuaineet toimivat saumattomasti yhteen. Jotta pystymme täyttämään asiakkaidemme tarpeet parhaalla mahdollisella tavalla, käymme jatkuvaa vuoropuhelua niin yksityisten kuin kaupallistenkin käyttäjien kanssa. Asiakkailta saatu tieto käytetään suoraan hyväksi uusien tuotteiden kehityksessä. Näin varmistamme, että jokainen uusi keksintö paitsi suoriutuu koko ajan monimutkaisemmiksi käyvistä siivoustehtävistä, se myös tekee siivoamisesta mahdollisimman helppoa ja suoraviivaista käyttäjälleen.