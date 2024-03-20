Miten valitsen itselleni parhaan painepesurin?
Harkitsetko uuden painepesurin ostamista? Painepesuri on tehokkain tapa puhdistaa ulkotiloja, ja voit käyttää niitä esimerkiksi terassin, auton, polkupyörän, asuntovaunun, puutarhakalusteiden ja monen muun kohteen puhdistamiseen. Ne ovat myös erittäin helppokäyttöisiä, ja niissä on erilaisia toimintoja ja ominaisuuksia. Tämä voi tehdä valinnan vaikeaksi. Anna meidän selittää laitteiden erot, jotta voit valita juuri sinun kotiisi ja tarpeisiisi parhaiten sopivan painepesurin.
Vinkki
Aloitetaanpa käymällä läpi joitakin termejä joista et ole ehkä ennen kuullut, mutta jotka voivat olla hyödyllisiä tietää valitessasi painepesuria.
Suorituskykyluokka
Painepesurimme on jaettu eri suorituskykyluokkiin, jotta sinun on helpompi päättää mikä painepesuri sopii parhaiten tarpeisiisi. K7 on tehokkain painepesurimme, kun taas K2 sopii pienempiin siivoustarpeisiin.
Paine (bar)
Tämä ilmaisee kuinka tehokas painepesuri on. Kiinnitä huomiota tähän valitessasi painepesuria, sillä kaikki mallit eivät sovellu kaikkiin puhdistustehtäviin. Esimerkiksi talon julkisivun puhdistamiseen tarvitaan enemmän painetta kuin esimerkiksi polkupyörän puhdistamiseen.
Työsuoritus
Tämä kertoo sinulle, kuinka suuren alueen voit puhdistaa tunnin aikana. Esimerkiksi K5-painepesuri pystyy puhdistamaan noin 40m² alueen tunnissa. Mitä suurempi puhdistustehtävä sinulla on, sitä korkeamman suorituskyvyn tarvitset.
Virtausnopeus
Kertoo kuinka suuri vedenkulutus korkeapainepesurilla on. Esimerkiksi K 5-painepesurilla puhdistettaessa käytät 500 litraa tunnissa. Painepesurit käyttävät 80% vähemmän vettä kuin puutarhaletkut.
MIKÄ PAINEPESURI MINUN TULISI VALITA?
K7
- Irrottaa tiukassa olevaa likaa
- Työsuoritus 60 m² / tunti
- Korkealaatuinen ja tehokas alumiinipumppu
- Vesijäähdytteinen moottori on erityisen kestävä
- Sopii suurien / likaisten alueiden puhdistamiseen säännöllisesti, esim. isot ajotiet, isommat ajoneuvot, suuret kivetyt alueet sekä isot terassit
K5
- Irrottaa tiukassa olevaa likaa
- Työsuoritus 40 m² / tunti
- Kesätävä pumppu alumiiniosin
- Vesijäähdytteinen moottori on erityisen kestävä
- Sopii suurien / likaisten alueiden puhdistamiseen säännöllisesti, esim. ajotiet, autot, kiveykset ja terassit
K3
- Tehoaa kevyeen likaan
- Työsuoritus 25 m² / tunti
- Soveltuu pienemmillä alueille / puhdistuskohteille kuten puutarhakalusteet, polkupyörät, pienet terassit ja autot
K2
- Poistaa kevyen lian
- Työsuoritus 20 m² / tunti
- Soveltuu pienten alueiden ja pesukohteiden puhdistukseen kuten puutarhakalusteet, aidat, polkupyörät ja pienet autot
Kannettavat
- Kevyen lian poistoon
- Akkukäyttöisyys tuo joustavuutta käyttöpaikkaan
- Oma vesisäiliö ja/tai imuletku vaihtoehtoiselle vesilähteelle
- Soveltuu lastenrattaiden, puutarhavälineiden, lemmikkien, polkupyörien ja harrastevälineiden huuhteluun
- Erinomainen lisätarvike matkailuautoon, veneeseen, mökille tai pyöräily/koiraharrastajalle
KUUSI TUOTESARJAA
Me osaamme painepesurit, ja jokaisella tuotesarjallamme on omat vahvuutensa. Tarvitsetpa kevyttä, kompaktia ja kuljetettavaa tai jämäkkää ja jämptiä - meiltä löytyy jokaisen tarpeisiin sopiva laite.
Smart Control
Nämä painepesurit selviävät mistä tahansa tehtävästä. Home & Garden -sovellusyhteys, Bluetooth ja älykkäät varusteet kuten Smart Control -pesukahva ja 3-in-1 -suihkusuutin, tehostustoiminto 15 ylimääräisellä baarilla 30 sekunnin ajan sekä Plug & Clean -järjestelmä pesuaineelle takaavat sujuvan työskentelyn.
Power control
Hellävarainen ja tehokas puhdistaminen ei ole koskaan ollut helpompaa. Home & Garden -sovellusyhteys, näytöllä varustettu Power Control -pesukahva, Vario Power -suihkuputki sekä Plug & Clean -järjestelmä pesuaineelle sujuvoittavat pesu-urakkaa.
Modular
Kaikki mitä tarvitset tehokkaaseen siivoamiseen: helppokäyttöisyys, riittävä teho monipuolisiin puhdistustehtäviin sekä helppo säilytys tarvikkeille laitteen yhteydessä.
Compact
Niille, jotka haluavat kompaktin ja helposti liikuteltavan apulaisen. Vain vähän tilaa vievä, nopeasti käyttöönotettava ja vesijäähdytteisellä moottorilla (K4- K7) varustettu compact on näppärä kokonaisuus.
Classic
Kompaktista ja kannettavasta ratkaisusta pitävät käyttäjät saavat tästä täydellisen avustajan. Se vie vain vähän tilaa, on helppo säilyttää ja aina nopeasti valmiina työhön. Integroitu letkun säilytys.
Kannettava
Akkutoimiset laitteet ovat tulleet jäädäkseen. Kun et ole riippuvainen verkkovirrasta, on lika helpompi pestä siellä, missä se syntyy. Kannettavat pesurimme ovat ihanteellisia pyörien, ulkokalusteiden, lastenvaunujen, vaelluskenkien, lemmikkieläinten ja monen muun likaisen kohteen puhdistamiseen. Voit joko hyödyntää laitteen omaa vesisäiliötä, tai käyttää vaihtoehtoista vesilähdettä imutletkun avulla. Vaivatonta, helppoa ja joustavaa!
VINKKEJÄ ULKOTILOJEN SIIVOUKSEEN
Olemme valinneet joitakin käytännön esimerkkejä painepesurin hyödyntämisestä pihapiirissä. Käy lukemassa parhaat vinkit esimerkiksi rännien puhdistamiseen tai terassin pesuun!SIIVOUSVINKIT ULKOTILOIHIN
5 vuoden takuu painepesureille
Tiedämme mitä odotat painepesuriltasi - korkealaatuista, huippusuorituskykyistä ja ensiluokkaista tukea koko käyttöiän ajan. Näiden vaatimusten täyttäminen on kaiken tekemisemme ytimessä. Siksi tarjoamme 5 vuoden takuun kaikille kuluttajapainepesureihimme. Tuo WOW-fiilis takaisin.