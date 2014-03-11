Ajoneuvopesu ja harjapesukone
Kokonaisratkaisut ajoneuvopesuun. Kärcher tarjoaa täydelliset kokonaisratkaisut henkilöautojen ja hyötyajoneuvojen puhdistukseen, autonpesukoneista itsepalvelupesulaitteisiin. Ratkaisut voidaan räätälöidä yksilöllisesti tarpeen mukaan aina ulkoasua myöten. Palvelumme kattavat kaiken suunnittelusta asennukseen ja käyttöönottoon, ylläpitoa ja huoltoa unohtamatta.
Raskaan kaluston pesukoneet
Puhtaasti ammattilaisille - Tehokkaat ja taloudelliset ratkaisut raskaan kaluston pesukoneet.
Itsepalvelupesujärjestelmät
Laadukkaat, varmatoimiset itsepalvelupesulaitteet huoltamoille ja pesuyrittäjille. Kärcheriltä löytyy ratkaisu joka lähtöön.
Uutuus! Autopesun tulevaisuus on jo täällä: CW 5 Klean!Star iQ
Premium-tason autonpesukoneella teet vaikutuksen vaativimpiinkin asiakkaisiin. Nosta autonpesukokemus aivan uudelle tasolle.
Ajoneuvot puhtaaksi - vastuullisesti
Tavoitteena on mahdollisimman vähäinen veden, energian ja pesuaineiden kulutus - erinomaista pesutulosta unohtamatta. Tutustu mm. vedenkierrätysjärjestelmän toimintaan.
Pesuaineet
Taloudellinen, tehokas ja perusteellinen - jopa ajoneuvojen kaikkein vaikeimmissa muotoiluissa.
Lisätietoa autonpesusta
Ekotehokas, koneellinen autonpesu
Koneellisen autopesun ekotehokkuus: puhdasta jälkeä pienellä veden, kemikaalien ja energian kulutuksella. Lue lisää ekologisesti tehokkaasta autonpesusta.
Autonpesun haasteita - perän pesu
Kärcherin autonpesukoneen CWB 3 Klean!Star iQ:n muotoa seuraavat harjat ja kehittynyt tunnistustekniikka eivät jätä katvealueita. Lue lisää autonpesun haasteista ja Kärcherin ratkaisuista niihin.
Autonpesun haasteita - vanteiden puhdistus
Jäivätkö vanteet likaisiksi konepesusta huolimatta? Kolmella harjalla varustettu vannepesuri tekee kerralla puhdasta.
Autonpesu vuodenajan mukaan
Suomen talvi koettelee autoja monin verroin kovemmin kuin kesäkelit. Puhtaaseen, vahattuun autoon kertyy vähemmän lunta ja jäätä, joten säännöllinen autonpesu suojaa autoa.
Asiakaskertomuksia ajoneuvonpesusta
Autonpesukoneella puhtaita autoja 24/7
Osuuskauppa Keskimaa laajensi autonpesuverkostoon avaamalla uuden ABC CarWash -pesulinjaston Laukaan uusitun S-marketin pihaan. Autonpesukoneeksi valittiin Kärcher Klean!Star iQ
Vedenkierrätysjärjestelmällä varustettu rekanpesukone
Ahola Transport otti käyttöön vedenkierrätysjärjestelmällä varustetun Kärcher TB -rekanpesukoneen. Nyt raskas kalusto puhdistuu jopa 85 % pienemmällä vesimäärällä.
Täyden varustelun itsepalveluhalli autoille
Täyden varustuksen halli löytyy Raision Ratakadulta, jossa sijaitsee yksi Huoltoliike Tuomisen toimipisteistä. Kärcherin valtuutettuna huoltokumppanina toimiva yritys sai uudelle hallilleen osuvan nimen, PesuAsema.fi.
Harjapesukone linja-autojen puhdistuksessa
Linja-autojen säännöllinen puhdistus niin sisä- kuin ulkopuolelta on tärkeä osa Härmän liikenteen huoltorutiineita. Harjapesukone on aktiivisessa käytössä tehden jopa 15 000 pesua vuodessa.
Taloudellista autojen ja rekkojen pesua
Joustava konseptimme mukautuu täydellisesti asiakkaidemme tarpeisiin aina suunnittelusta yksilölliseen toteutukseen asti. Kärcher on rakentanut autopesuloita menestyksekkäästi jo vuosikymmeniä. Kokemuksemme tuhansien autonpesukoneiden rakentajana ja asentajana takaa, että Kärcheristä saat luotettavan ja asiantuntevan kumppanin. Autonpesutiimimme neuvoo sinua mielellään!
Tyytyväisyyttä alusta alkaen: Kärcher-autonpesukoneet
Autoliikkeet, huoltoasemat, pesulat ja sijoittajat voivat olla tyytyväisiä Kärcherin laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin ajoneuvonpesuratkaisuihin heti alusta pitäen. Kärcher tarjoaa hienostuneita järjestelmäratkaisuja kaikenlaisten ajoneuvojen pesuun ja kaikenlaisille toimijoille. Kärcher on aina tukenasi: asiakkaamme ovat luottaneet meihin jo yli 80 vuoden ajan.
Itsepalvelupesu on viisas investointi
Jokaisen uuden Kärcher-autopesulan rakennusprosessi lähtee liikkeelle laajamittaisella asiakaskonsultaatiolla, jonka aikana arvioidaan sekä aiottu pesulan paikka että sen kannattavuus. Näin selvitetään pesulan optimaalinen koko ja/tai tarvittavat laitteistot. Uusi pesula suunnitellaan asiakkaan vaatimusten perusteella. Olipa suunnitteilla sitten autopesula autonpesukoneineen, itsepalvelupiste tai kaupallisten rekkojen pesula, me tuemme sinua alustavissa tiedusteluissa sekä vesilupien ja muiden tarvittavien hakemusten tekemisessä. Saatamme autonpesuprojektisi käyntiin aina suunnitteluvaiheesta asennuksiin. Järjestelmä rakennetaan vaatimustesi mukaiseksi avaimet käteen -periaatteella. Työskentelemme kokeneiden yhteistyökumppanien kanssa ja toimitamme vain korkeinta laatua. Voimme auttaa sinua tarvittaessa myös pesukaluston rahoittamisessa.
Tukea alun jälkeenkin
Olemme asiakkaidemme käytössä suunnittelu- ja rakennusvaiheiden jälkeenkin tarjoamassa käyttöapua, teknistä perehdytystä ja koulutusta sekä asiakaspalvelua ja markkinointitukea, jotta he saavat autopesulastaan irti parhaan mahdollisen tuoton.
Olemme tukenasi!
Tarjoamme ystävällistä ja asiantuntevaa neuvontaa oman ratkaisusi tiimoilta ja vastaamme mielellämme kaikkiin autonpesukoneita ja ajoneuvojen pesujärjestelmiä koskeviin kysymyksiisi.