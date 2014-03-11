Ajoneuvopesu ja harjapesukone

Itsepalvelupesu on viisas investointi

Jokaisen uuden Kärcher-autopesulan rakennusprosessi lähtee liikkeelle laajamittaisella asiakaskonsultaatiolla, jonka aikana arvioidaan sekä aiottu pesulan paikka että sen kannattavuus. Näin selvitetään pesulan optimaalinen koko ja/tai tarvittavat laitteistot. Uusi pesula suunnitellaan asiakkaan vaatimusten perusteella. Olipa suunnitteilla sitten autopesula autonpesukoneineen, itsepalvelupiste tai kaupallisten rekkojen pesula, me tuemme sinua alustavissa tiedusteluissa sekä vesilupien ja muiden tarvittavien hakemusten tekemisessä. Saatamme autonpesuprojektisi käyntiin aina suunnitteluvaiheesta asennuksiin. Järjestelmä rakennetaan vaatimustesi mukaiseksi avaimet käteen -periaatteella. Työskentelemme kokeneiden yhteistyökumppanien kanssa ja toimitamme vain korkeinta laatua. Voimme auttaa sinua tarvittaessa myös pesukaluston rahoittamisessa.