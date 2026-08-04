Aggregaatit ja jätevesipumput

Vahvat koneet - paljon voimaa Ei sähköä? Paljon likaista vettä? Bensiinikäyttöisten generaattoreidemme ja jätevesipumpun avulla voit ratkaista ongelmasi ammattimaisella tavalla. Bensiinikäyttöisillä PGG 3/1, 6/1 ja 8/3 -generaattoreilla luot itsenäisen virtalähteen esim. painepesurien käytön varmistamiseksi rakennustyömailla, kunnissa, maataloudessa ja metsätaloudessa. WWP 45-jätevesipumppumme ratkaisee ongelmasi, jos rakennuskuopissa, kellareissa, maanalaisissa autotalleissa tai kaapelikuiluissa on paljon vettä.