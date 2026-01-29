Raikas, puhdas ja bakteereista vapaa sisäilma
Etenkin flunssakaudella on erityisen tärkeää huolehtia laadukkaasta sisäilmasta. Ilmanpuhdistimemme taklaavat jopa 99,95% ilmassa leijuvista partikkeleista. Tutustu valikoimaan, ja valitse juuri sinulle sopivin vaihtoehto.
TUOTTEET
Taklaa siitepöly sisätiloissa
Siitepölykausi on taas täällä, ja monilla on vaikeuksia tukkoisen nenän ja kutiavien silmien kanssa. Eikö olisi mukava nauttia kesästä ilman näitä vaivoja? Ilmanpuhdistimemme poistavat sisäilmasta mm. siitepölyn, allergeenit, huonepölyn sekä epämiellyttävät hajut ja tuottavat tilalle raikasta ja puhdasta ilmaa. Meiltä löytyy ratkaisut sekä kotioloihin että toimistotiloihin.
Uutuudet kotikäyttöön
Kärcherin ilmanpuhdistimissa on tehokas HEPA 13 -aktiivihiilisuodatin antibakteerisella pinnoitteella. Laite suodattaa huoneilmasta luotettavasti 99.95% kaikista partikkeleista kooltaan 0.3 µm tai suurempi.
Järeämpi AF 100 -ilmanpuhdistin
Ammattikäyttöön tarkoitetu Kärcher-ilmanpuhdistimet sopivat isompiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin ja kahviloihin, sillä ne tarjoavat raikasta ja puhdasta ilmaa jopa 100 neliömetrin tiloihin. AF 100 voitti Kuluttajalehden testin 04/2023.
Mihin Kärcher-ilmanpuhdistimet pystyvät?
HEPA 13 -suodattimen ja antibakteerisen aktiivihiilisuodattimen ansiosta ilmanpuhdistimemme voivat suodattaa ilmasta erilaisia epäpuhtauksia kaikissa sisätiloissa:
Patogeenit ja aerosolit
Kemikaalihöyryt
Hieno pöly
Allergeenit
Epämiellyttävät hajut
Homeitiöt
Käyttöpaikat
Olo- tai makuuhuone
Pöly kerääntyy nopeasti, etenkin huoneissa, joissa vietät paljon aikaa. Kompaktit AF-ilmanpuhdistimet suodattavat tehokkaasti hienon pölyn, siitepölyn ja bakteerit pois ilmasta viemättä liikaa tilaa.
Keittiö
Tiedät ongelman – ruoanlaiton hajut pysyvät sisäilmassa pitkään. AF-sarjan ilmanpuhdistimet korjaavat tilanteen.
Työtila
Jos työskentelet kotoa käsin omassa toimistossasi, tarvitset miellyttävän työympäristön. Kärcherin ilmansuodatin takaa puhtaan huoneilman, mikä puolestaan lisää keskittymiskykyä.
Autotalli
Oma tee-se-itse-nurkkaus autotallissa on kiva juttu – mutta se saattaa tarkoittaa sitä, että pöly ja kemikaalihöyryt ovat todennäköisiä. AF-ilmanpuhdistimien ansiosta tee-se-itse-ammattilaiset voivat huokaista helpotuksesta.
Kellari tai ullakko
Kellarit ja ullakot ovat tunnettuja pölyisyydestään. Jos haluat ripustaa pyykkisi tai säilyttää ruokaa täällä, olet kiitollinen Kärcherin ilmanpuhdistimissa olevista tehokkaista suodattimista.
Tarvikkeet
HEPA 13 -suodattimen säännöllinen vaihto takaa tasaisen korkean suorituskyvyn ja siten hyvän ilmanlaadun.
Ilmanpuhdistin ammattikäyttöön
Kärcherin ammattikäyttöön suunnitellut ilmanpuhdistimet sopivat suurempiin tiloihin, kuten toimistoihin, oppilaitoksiin, ravintoloihin ja kahviloihin, sillä ne tuottavat raitista ja puhdasta ilmaa jopa 100 neliömetrin kokoisiin tiloihin.