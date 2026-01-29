Käyttöpaikat

Olo- tai makuuhuone

Pöly kerääntyy nopeasti, etenkin huoneissa, joissa vietät paljon aikaa. Kompaktit AF-ilmanpuhdistimet suodattavat tehokkaasti hienon pölyn, siitepölyn ja bakteerit pois ilmasta viemättä liikaa tilaa.

Keittiö

Tiedät ongelman – ruoanlaiton hajut pysyvät sisäilmassa pitkään. AF-sarjan ilmanpuhdistimet korjaavat tilanteen.

Työtila

Jos työskentelet kotoa käsin omassa toimistossasi, tarvitset miellyttävän työympäristön. Kärcherin ilmansuodatin takaa puhtaan huoneilman, mikä puolestaan ​​lisää keskittymiskykyä.

Autotalli

Oma tee-se-itse-nurkkaus autotallissa on kiva juttu – mutta se saattaa tarkoittaa sitä, että pöly ja kemikaalihöyryt ovat todennäköisiä. AF-ilmanpuhdistimien ansiosta tee-se-itse-ammattilaiset voivat huokaista helpotuksesta.

Kellari tai ullakko

Kellarit ja ullakot ovat tunnettuja pölyisyydestään. Jos haluat ripustaa pyykkisi tai säilyttää ruokaa täällä, olet kiitollinen Kärcherin ilmanpuhdistimissa olevista tehokkaista suodattimista.



