Raikas, puhdas ja bakteereista vapaa sisäilma

Etenkin flunssakaudella on erityisen tärkeää huolehtia laadukkaasta sisäilmasta. Ilmanpuhdistimemme taklaavat jopa 99,95% ilmassa leijuvista partikkeleista. Tutustu valikoimaan, ja valitse juuri sinulle sopivin vaihtoehto.

Taklaa siitepöly sisätiloissa

Siitepölykausi on taas täällä, ja monilla on vaikeuksia tukkoisen nenän ja kutiavien silmien kanssa. Eikö olisi mukava nauttia kesästä ilman näitä vaivoja? Ilmanpuhdistimemme poistavat sisäilmasta mm. siitepölyn, allergeenit, huonepölyn sekä epämiellyttävät hajut ja tuottavat tilalle raikasta ja puhdasta ilmaa. Meiltä löytyy ratkaisut sekä kotioloihin että toimistotiloihin.

beat pollen indoors with air purifiers

Uutuudet kotikäyttöön

Kärcherin ilmanpuhdistimissa on tehokas HEPA 13 -aktiivihiilisuodatin antibakteerisella pinnoitteella. Laite suodattaa huoneilmasta luotettavasti 99.95% kaikista partikkeleista kooltaan 0.3 µm tai suurempi. 

 

AF range for the home

Järeämpi AF 100 -ilmanpuhdistin

Ammattikäyttöön tarkoitetu Kärcher-ilmanpuhdistimet sopivat isompiin tiloihin, kuten toimistoihin, ravintoloihin ja kahviloihin, sillä ne tarjoavat raikasta ja puhdasta ilmaa jopa 100 neliömetrin tiloihin. AF 100 voitti Kuluttajalehden testin 04/2023. 

 

AF 100 testwinner

Mihin Kärcher-ilmanpuhdistimet pystyvät?

HEPA 13 -suodattimen ja antibakteerisen aktiivihiilisuodattimen ansiosta ilmanpuhdistimemme voivat suodattaa ilmasta erilaisia epäpuhtauksia kaikissa sisätiloissa:

Pictogram for pathogens & aerosols

Patogeenit ja aerosolit

Pictogram for chemical vapours

Kemikaalihöyryt

Pictogram for fine dust

Hieno pöly

Pictogram for allergens

Allergeenit

Pictogram for unpleasant odours

Epämiellyttävät hajut

Pictogram for mould spores

Homeitiöt

Käyttöpaikat

 

Olo- tai makuuhuone
Pöly kerääntyy nopeasti, etenkin huoneissa, joissa vietät paljon aikaa. Kompaktit AF-ilmanpuhdistimet suodattavat tehokkaasti hienon pölyn, siitepölyn ja bakteerit pois ilmasta viemättä liikaa tilaa.

Keittiö
Tiedät ongelman – ruoanlaiton hajut pysyvät sisäilmassa pitkään. AF-sarjan ilmanpuhdistimet korjaavat tilanteen.

Työtila
Jos työskentelet kotoa käsin omassa toimistossasi, tarvitset miellyttävän työympäristön. Kärcherin ilmansuodatin takaa puhtaan huoneilman, mikä puolestaan ​​lisää keskittymiskykyä.

Autotalli
Oma tee-se-itse-nurkkaus autotallissa on kiva juttu – mutta se saattaa tarkoittaa sitä, että pöly ja kemikaalihöyryt ovat todennäköisiä. AF-ilmanpuhdistimien ansiosta tee-se-itse-ammattilaiset voivat huokaista helpotuksesta.

Kellari tai ullakko
Kellarit ja ullakot ovat tunnettuja pölyisyydestään. Jos haluat ripustaa pyykkisi tai säilyttää ruokaa täällä, olet kiitollinen Kärcherin ilmanpuhdistimissa olevista tehokkaista suodattimista.

Kärcher ilmanpuhdistin

Tarvikkeet

HEPA 13 -suodattimen säännöllinen vaihto takaa tasaisen korkean suorituskyvyn ja siten hyvän ilmanlaadun.

Front view of the Kärcher AF 100

Ilmanpuhdistin ammattikäyttöön

Kärcherin ammattikäyttöön suunnitellut ilmanpuhdistimet sopivat suurempiin tiloihin, kuten toimistoihin, oppilaitoksiin, ravintoloihin ja kahviloihin, sillä ne tuottavat raitista ja puhdasta ilmaa jopa 100 neliömetrin kokoisiin tiloihin.

