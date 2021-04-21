Painepesureiden lisävarusteet
Kärcher tarjoaa laajan valikoiman lisävarusteita ja pesuaineita. Varusteet kiinnitetään vaivatta kaikkiin Kärcher-painepesureihin yksinkertaisen pistinkiinnityksen avulla.
Pesuaineemme on kehitetty varta vasten laitteitamme varten. Ne tarjoavat paitsi täydellisen pesutuloksen, hoitavat ja suojaavat tehokkaasti pestäviä pintoja sekä säästävät sinulta paljon aikaa ja vaivaa. Pesuainepullon voi kiinnittää joko suoraan painepesuriin (Plug 'n' Clean), sillä voi täyttää pesuainesäiliön tai pullosta voidaan imeä pesuainetta pesuaineletkulla.
Terassin pesu
Painepesurin pesukahvaan kiinnitettävä T7 Plus T-Racer -tasopuhdistin tekee terassin ja kotipihan pesusta helppoa ja nopeaa. Pyörivät korkeapainesuuttimet tuottavat tasaisen puhdistustuloksen ja kuomu suojaa käyttäjää ja ympäristöä roiskeilta.
- Tasopuhdistinta voi käyttää puu-, kivi-, asfaltti- ja betonipinnoilla
- Sillä voi pestä myös pystysuoria pintoja, kuten esim. autotallien ovia.
- Sopii K4–K7-sarjojen painepesureihin.
Ylety korkeammalle
Painepesurin pesukahvaan kiinnitettävä, teleskooppinen jatkovarsi TLA 4 auttaa vaikeapääsyisten kohteiden puhdistamisessa. Käyttökohteita ovat mm. valokatteet, kasvihuoneet ja julkisivut.
- Suihkuputken pituutta voidaan säätää 1,2–3,7 metriä, jolloin peseminen onnistuu jopa 5 m korkeudessa.
- 180° säädettävä nivellys mahdollistaa erilaisten katosten ja kaltevien kattojen puhdistamisen.
Pesukahvan kiinnittäminen suihkuputkeen on erittäin helppoa.
Painetta voidaan ohjata kätevästi, kun käytetään Full Control Plus- tai Smart Control -pesukahvoja.
Teleskooppinen suihkuputki sopii myös vanhempiin pesukahvoihin.