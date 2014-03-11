Uppopumput

Tehokkaat uppopumput tarjoavat nopeaa ja luotettavaa apua, jos haluat pumpata pois kirkkaan tai harmaan veden. Kärcherin uppopumpuissa on käytetty hyväksi havaittua keraamista tiivistettä, jota käytetään myös ammattikäyttöön tarkoitetuissa koneissa. Tämä materiaali tekee pumpuista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää, ne sopivatkin täydellisesti vaativaan käyttöön kotona ja sen ympäristössä.



Tavallista nopeampi lumen ja jään sulaminen sekä yllättävät rankkasateet saattavat aiheuttaa runsaita tulvia. Pahimmillaan tulvat voivat tuoda vettä asuntojen kellareihin tai alakertaan. Vahingontorjunnan voi aloittaa itse poistamalla tulvavesiä uppopumpun avulla. Koska kyseessä on likavesi, hyvä vaihtoehto on SP Dirt likavesipumppu. Huomioithan, että kostunut tila tarvitsee myös rakennusalan ammattilaisten apua sekä kuivaustoimenpiteitä.

Vahingon tapahtuessa sinun on toimittava nopeasti. Olipa kyseessä pesukonevuoto, rankkasade tai tukkeutunut viemäri, uppopumppu auttaa poistamaan veden turvallisesti ja luotettavasti.