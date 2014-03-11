Pumput kotikäyttöön
Etsitkö tapaa hyödyntää kierrätettyä vettä kotitaloudessa tai puutarhan kastelussa ja samalla säästää puhdasta juomavettä? Kärcheriltä löytyy tehokkaat ja helppokäyttöiset vesipumput erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Puutarha- ja tynnyripumput siirtävät vettä vaivattomasti tynnyreistä, säiliöistä tai kaivoista sinne, missä sitä eniten tarvitset. Valikoimamme kattaa pumput niin puutarhan kasteluun kuin kotitalouskäyttöön. Uppopumpulla tyhjennät uima-altaat ja suihkulähteet kevätsiivouksen yhteydessä tai kauden lopussa. Meiltä löydät vaihtoehdot niin kirkkaan kuin harmaan veden pumppaamiseen, joten voit valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan mallin.
Täydellinen pumppu kaikkiin tilanteisiin
Tyhjennyspumput
Uppopumput pumppaavat vettä nopeasti ja helposti joko kierrättämään vettä tai nostamalla sen pois. Voit valita Kärcherin malleista harmaalle tai kirkkaalle vedelle sopivan pumpun.
Kastelupumput ja vesiautomaatit
Näitä tuotteita voidaan käyttää erittäin monipuolisesti, esimerkiksi puutarhan kasteluun tai sisätiloissa pesukoneen ja wc:n käyttämiseen puhtaalla kaivovedellä, pohjavedellä, sadevedellä tai lähdevedellä.
Uppopumput kirkkaalle vedelle
Flat-pumpuilla kirkas vesi voidaan pumpata altaista tai lattioilta jopa 1 mm syvyyteen asti.
Uppopumput harmaalle vedelle
Likavesipumput soveltuvat ylimääräisen veden nopeaan pumppaamiseen pois puutarhan vesistöistä tai kaivannoista.
Kastelupumput puutarhalle
Kastelupumpun avulla voit käyttää vesialtaan, kaivon ja vesisäiliöiden vettä kasvien sekä nurmikon kasteluun.
Vesiautomaatit kotikäyttöön
Jos haluat hyödyntää kotitalouskäytössä, kuten pesukoneessa ja wc:n huuhtelussa, muuta kuin juomavettä, se hoituu näppärästi vesiautomaatin avulla.
JOKA KODIN PUMPPU
Meillä on oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen, ja innovatiiviset pumppumme auttavat sinua pitämään piha-alueesi kauniin vihreinä vaivattomasti ja kestävästi. Pumput kuljettavat sade- ja pohjaveden sinne, missä sitä tarvitaan, puutarhaan ja kotiin. Uppopumput sitä vastoin ovat sopivia työkaluja ei-toivotun tai tarpeettoman veden poistamiseen. Sinulle jää hommaksi nojata taaksepäin ja rentoutua, kun pumput tekevän työn puolestasi.
Uppopumput
Tehokkaat uppopumput tarjoavat nopeaa ja luotettavaa apua, jos haluat pumpata pois kirkkaan tai harmaan veden. Kärcherin uppopumpuissa on käytetty hyväksi havaittua keraamista tiivistettä, jota käytetään myös ammattikäyttöön tarkoitetuissa koneissa. Tämä materiaali tekee pumpuista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää, ne sopivatkin täydellisesti vaativaan käyttöön kotona ja sen ympäristössä.
Tavallista nopeampi lumen ja jään sulaminen sekä yllättävät rankkasateet saattavat aiheuttaa runsaita tulvia. Pahimmillaan tulvat voivat tuoda vettä asuntojen kellareihin tai alakertaan. Vahingontorjunnan voi aloittaa itse poistamalla tulvavesiä uppopumpun avulla. Koska kyseessä on likavesi, hyvä vaihtoehto on SP Dirt likavesipumppu. Huomioithan, että kostunut tila tarvitsee myös rakennusalan ammattilaisten apua sekä kuivaustoimenpiteitä.
Vahingon tapahtuessa sinun on toimittava nopeasti. Olipa kyseessä pesukonevuoto, rankkasade tai tukkeutunut viemäri, uppopumppu auttaa poistamaan veden turvallisesti ja luotettavasti.
SP Flat
SP Flat -sarjan uppopumput imevät hieman likaista tai kirkasta vettä jopa 1 mm:n syvyyteen asti. Tätä pumppua käytetään esimerkiksi veden pumppaamiseen uima-altaasta tai veden nopeaan poistamiseen kodin lattioilta esimerkiksi pesukoneen vuodon jälkeen.
SP Dirt
Likavesipumppu mahdollistaa erittäin likaisen tai lietteisen jäteveden pumppaamisen pois. Suuremmatkaan hiukkaset, joiden raekoko on jopa 30 mm, eivät ole ongelma. SP Dirt -pumppua suositellaan esimerkiksi puutarhalampien pumppaamiseen tai nopeaan apuun tulvien yhteydessä.
SP Dual
Monipuolinen 2-in-1-toiminnolla: SP Dual -pumpuissa yhdistyy flat-imu jopa 1 mm:iin asti ja mahdollisuus pumpata pois likainen vesi, jonka hiukkaskoko on jopa 20 mm. Kotelon pohjassa oleva suodatinkori voidaan mukauttaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen nopeasti ja helposti. SP Dual on täydellinen veden pumppaamiseen tulvivista kellareista, puutarhalammista ja uima-altaista.
Kastelupumput ja vesiautomaatit
Vesijohtovesi ei ole ilmaista ja sitä kannattaakin käyttää säästäen. Pihan, nurmikon ja puutarhan kastelussa voidaan käyttää mm. sadevettä, pohjavettä tai vaikka kaivon vettä. Kastelupumpun avulla voit hyödyntää säiliöihin kerätyn sadeveden pihan ylläpitoon – vaikkapa kukkien tai kasvimaan kasteluun.
Puutarhapumput
Nämä pumput on suunniteltu nurmikon ja kasvien kasteluun sprinklereillä ja erilaisilla suuttimilla. Tähän voidaan käyttää kierrätettyä vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten sadevesitynnyristä. Puutarhapumpuissa hyödynnetään kätevää jalkakäyttöistä virtakytkintä, jotta sinun ei tarvitse kumartua käynnistystä ja sammutusta varten.
Vesiautomaatit
Kätevien vesiautomaattien avulla voit hyödyntää kodissasi esim. kaivon ja vesisäiliöiden keräysvettä. Tämä vesi soveltuu mm. wc:n huuhteluun tai pesukoneen käyttöön. Vesiautomaatti kytkeytyy päälle ja pois automaattisesti tarpeen mukaan. Laitteessa on sisäänrakennettu takaiskuventtiili, painenäyttö sekä paineentasaussäiliö.
BP Home & Garden puutarhapumput
Puutarhapumppu on monipuolinen ja luotettava ratkaisu mm. puutarhan kastelujärjestelmiin. Pumppu hyödyntää vaihtoehtoisia vesilähteitä, kuten sadevettä tai kaivovettä. Järjestelmä aktivoituu automaattisesti veden tarpeen ilmetessä ja kytkeytyy myös itsestään pois päältä käytön jälkeen.
Sarjan monivaiheset pumput ovat tehokkaita ja kuluttavat noin 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset mallit. Lisäksi ergonomisesti suunniteltu jalkakytkin takaa helpon ja mukavan käytön.
Tynnyripumput
Tynnyripumput keventävät kastelun taakkaa. Niiden käyttö on yksinkertaista; on/off-kytkin on asennettu suoraan takaosan reunaan.
Akkukäyttöistä 18 V:n pumppua voidaan käyttää myös ilman verkkovirtaa. Ohuen muotoilunsa ansiosta tynnyripumput sujahtavat monen kokoisiin säiliöihin.
Säiliöpumput
Nämä pumput on suunniteltu upotettaviksi suoraan veteen, olipa kyseessä sitten säiliöt, tynnyrit tai vesikaivot, täyttäen puutarhan kastelun erilaiset tarpeet. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelointi takaa pitkäaikaisen suojan pumppumekanismille. Lisäksi pumppu on sekä käyttäjäystävällinen että turvallinen: alhaisen vedenpinnan aiheuttama toimintahäiriö johtaa automaattiseen sammutukseen, varmistaen pumpun turvallisen käytön.
Syväkaivopumput
Syväkaivopumput on suunniteltu toimimaan syvien kaivojen kapeissa aukoissa ja kuiluissa, mahdollistaen veden pumppauksen syvältä. Monivaiheisen hydrauliikan ansiosta ne kykenevät tuottamaan tarvittavan paineen tehokkaasti.
Pumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka suojaa niitä ruostumiselta, kun pumput ovat jatkuvasti veden alla käytön aikana. Lisäpainekytkimellä varustettuja pumppuja voidaan käyttää myös kotitalouksien käyttöveden syöttöön.