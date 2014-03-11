Pumput kotikäyttöön

Etsitkö tapaa hyödyntää kierrätettyä vettä kotitaloudessa tai puutarhan kastelussa ja samalla säästää puhdasta juomavettä? Kärcheriltä löytyy tehokkaat ja helppokäyttöiset vesipumput erilaisiin tarpeisiin ja tilanteisiin. Puutarha- ja tynnyripumput siirtävät vettä vaivattomasti tynnyreistä, säiliöistä tai kaivoista sinne, missä sitä eniten tarvitset. Valikoimamme kattaa pumput niin puutarhan kasteluun kuin kotitalouskäyttöön. Uppopumpulla tyhjennät uima-altaat ja suihkulähteet kevätsiivouksen yhteydessä tai kauden lopussa. Meiltä löydät vaihtoehdot niin kirkkaan kuin harmaan veden pumppaamiseen, joten voit valita juuri sinun tarpeisiisi sopivan mallin.

Täydellinen pumppu kaikkiin tilanteisiin

Uppopumput kirkkaalle ja harmaalle jätevedelle

Tyhjennyspumput

Uppopumput pumppaavat vettä nopeasti ja helposti joko kierrättämään vettä tai nostamalla sen pois. Voit valita Kärcherin malleista harmaalle tai kirkkaalle vedelle sopivan pumpun. 

Katso tuotteet
Kastelupumput ja vesiautomaatit kotitalouskäyttöön

Kastelupumput ja vesiautomaatit

Näitä tuotteita voidaan käyttää erittäin monipuolisesti, esimerkiksi puutarhan kasteluun tai sisätiloissa pesukoneen ja wc:n käyttämiseen puhtaalla kaivovedellä, pohjavedellä, sadevedellä tai lähdevedellä.

Katso tuotteet
Uppopumput kirkkaalle vedelle

Uppopumput kirkkaalle vedelle

Flat-pumpuilla kirkas vesi voidaan pumpata altaista tai lattioilta jopa 1 mm syvyyteen asti. 

Uppopumput harmaalle jätevedelle

Uppopumput harmaalle vedelle

Likavesipumput soveltuvat ylimääräisen veden nopeaan pumppaamiseen pois puutarhan vesistöistä tai kaivannoista.

 

Kastelupumput puutarhalle

Kastelupumput puutarhalle

Kastelupumpun avulla voit käyttää vesialtaan, kaivon ja vesisäiliöiden vettä kasvien sekä nurmikon kasteluun. 

Vesiautomaatit kotitalouskäyttöön

Vesiautomaatit kotikäyttöön

Jos haluat hyödyntää kotitalouskäytössä, kuten pesukoneessa ja wc:n huuhtelussa, muuta kuin juomavettä, se hoituu näppärästi vesiautomaatin avulla.

JOKA KODIN PUMPPU

Meillä on oikea ratkaisu jokaiseen tarpeeseen, ja innovatiiviset pumppumme auttavat sinua pitämään piha-alueesi kauniin vihreinä vaivattomasti ja kestävästi. Pumput kuljettavat sade- ja pohjaveden sinne, missä sitä tarvitaan, puutarhaan ja kotiin. Uppopumput sitä vastoin ovat sopivia työkaluja ei-toivotun tai tarpeettoman veden poistamiseen. Sinulle jää hommaksi nojata taaksepäin ja rentoutua, kun pumput tekevän työn puolestasi.

Uppopumput

Tehokkaat uppopumput tarjoavat nopeaa ja luotettavaa apua, jos haluat pumpata pois kirkkaan tai harmaan veden. Kärcherin uppopumpuissa on käytetty hyväksi havaittua keraamista tiivistettä, jota käytetään myös ammattikäyttöön tarkoitetuissa koneissa. Tämä materiaali tekee pumpuista kestävämpiä ja pidentää niiden käyttöikää, ne sopivatkin täydellisesti vaativaan käyttöön kotona ja sen ympäristössä.

Tavallista nopeampi lumen ja jään sulaminen sekä yllättävät rankkasateet saattavat aiheuttaa runsaita tulvia. Pahimmillaan tulvat voivat tuoda vettä asuntojen kellareihin tai alakertaan. Vahingontorjunnan voi aloittaa itse poistamalla tulvavesiä uppopumpun avulla. Koska kyseessä on likavesi, hyvä vaihtoehto on SP Dirt likavesipumppu. Huomioithan, että kostunut tila tarvitsee myös rakennusalan ammattilaisten apua sekä kuivaustoimenpiteitä.

Vahingon tapahtuessa sinun on toimittava nopeasti. Olipa kyseessä pesukonevuoto, rankkasade tai tukkeutunut viemäri, uppopumppu auttaa poistamaan veden turvallisesti ja luotettavasti.

 

Mies käyttää Kärcherin SP Flat uppopumppua

SP Flat

SP Flat -sarjan uppopumput imevät hieman likaista tai kirkasta vettä jopa 1 mm:n syvyyteen asti. Tätä pumppua käytetään esimerkiksi veden pumppaamiseen uima-altaasta tai veden nopeaan poistamiseen kodin lattioilta esimerkiksi pesukoneen vuodon jälkeen.

Mies käyttää Kärcher SP Dirt uppopumppua

SP Dirt

Likavesipumppu mahdollistaa erittäin likaisen tai lietteisen jäteveden pumppaamisen pois. Suuremmatkaan hiukkaset, joiden raekoko on jopa 30 mm, eivät ole ongelma. SP Dirt -pumppua suositellaan esimerkiksi puutarhalampien pumppaamiseen tai nopeaan apuun tulvien yhteydessä.

Kärcher pumps

SP Dual

Monipuolinen 2-in-1-toiminnolla: SP Dual -pumpuissa yhdistyy flat-imu jopa 1 mm:iin asti ja mahdollisuus pumpata pois likainen vesi, jonka hiukkaskoko on jopa 20 mm. Kotelon pohjassa oleva suodatinkori voidaan mukauttaa mihin tahansa käyttötarkoitukseen nopeasti ja helposti. SP Dual on täydellinen veden pumppaamiseen tulvivista kellareista, puutarhalammista ja uima-altaista.

Kastelupumput ja vesiautomaatit

Vesijohtovesi ei ole ilmaista ja sitä kannattaakin käyttää säästäen. Pihan, nurmikon ja puutarhan kastelussa voidaan käyttää mm. sadevettä, pohjavettä tai vaikka kaivon vettä. Kastelupumpun avulla voit hyödyntää säiliöihin kerätyn sadeveden pihan ylläpitoon – vaikkapa kukkien tai kasvimaan kasteluun.

Mies käyttää Kärcherin puutarhapumppua

Puutarhapumput

Nämä pumput on suunniteltu nurmikon ja kasvien kasteluun sprinklereillä ja erilaisilla suuttimilla. Tähän voidaan käyttää kierrätettyä vettä vaihtoehtoisista lähteistä, kuten sadevesitynnyristä. Puutarhapumpuissa hyödynnetään kätevää jalkakäyttöistä virtakytkintä, jotta sinun ei tarvitse kumartua käynnistystä ja sammutusta varten.

Nainen hyödyntää Kärcher vesiautomaattia pesukoneen käytössä

Vesiautomaatit

Kätevien vesiautomaattien avulla voit hyödyntää kodissasi esim. kaivon ja vesisäiliöiden keräysvettä. Tämä vesi soveltuu mm. wc:n huuhteluun tai pesukoneen käyttöön. Vesiautomaatti kytkeytyy päälle ja pois automaattisesti tarpeen mukaan. Laitteessa on sisäänrakennettu takaiskuventtiili, painenäyttö sekä paineentasaussäiliö.

 

Mies käyttää Kärcher puutarhapumppua pihassa

BP Home & Garden puutarhapumput

Puutarhapumppu on monipuolinen ja luotettava ratkaisu mm. puutarhan kastelujärjestelmiin. Pumppu hyödyntää vaihtoehtoisia vesilähteitä, kuten sadevettä tai kaivovettä. Järjestelmä aktivoituu automaattisesti veden tarpeen ilmetessä ja kytkeytyy myös itsestään pois päältä käytön jälkeen.

Sarjan monivaiheset pumput ovat tehokkaita ja kuluttavat noin 30 % vähemmän energiaa kuin perinteiset mallit. Lisäksi ergonomisesti suunniteltu jalkakytkin takaa helpon ja mukavan käytön.

 

MIes käyttää Kärcherin tynnyripumppua

Tynnyripumput

Tynnyripumput keventävät kastelun taakkaa. Niiden käyttö on yksinkertaista; on/off-kytkin on asennettu suoraan takaosan reunaan.

Akkukäyttöistä 18 V:n pumppua voidaan käyttää myös ilman verkkovirtaa. Ohuen muotoilunsa ansiosta tynnyripumput sujahtavat monen kokoisiin säiliöihin. 

Kärcherin säiliöpumppu käytössä

Säiliöpumput

Nämä pumput on suunniteltu upotettaviksi suoraan veteen, olipa kyseessä sitten säiliöt, tynnyrit tai vesikaivot, täyttäen puutarhan kastelun erilaiset tarpeet. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelointi takaa pitkäaikaisen suojan pumppumekanismille. Lisäksi pumppu on sekä käyttäjäystävällinen että turvallinen: alhaisen vedenpinnan aiheuttama toimintahäiriö johtaa automaattiseen sammutukseen, varmistaen pumpun turvallisen käytön.

Mies kastelee kukkia Kärcherin syväkaivopumpun avulla

Syväkaivopumput

Syväkaivopumput on suunniteltu toimimaan syvien kaivojen kapeissa aukoissa ja kuiluissa, mahdollistaen veden pumppauksen syvältä. Monivaiheisen hydrauliikan ansiosta ne kykenevät tuottamaan tarvittavan paineen tehokkaasti.

Pumpuissa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo, joka suojaa niitä ruostumiselta, kun pumput ovat jatkuvasti veden alla käytön aikana. Lisäpainekytkimellä varustettuja pumppuja voidaan käyttää myös kotitalouksien käyttöveden syöttöön.

Pidennetty takuu

Pidennä Kärcher -pumppusi takuu viiteen vuoteen.

 

Pidennetty takuu

Extended warranty on pumps

Videoita

Pumppuvalikoima

Home & Garden -puutarhapumput

Garden-puutarhapumput

Flat-uppopumput puhtaalle vedelle

Flat-uppopumput harmaalle vedelle

Tynnyripumput

Usein kysyttyä

Flat pumppu on tarkoitettu puhtaalle vedelle, esim. paljun tai uima-altaan tyhjennykseen. Flat pumpulla tyhjennettävä kohde saadaan lähestulkoon täysin kuivaksi (pohjalle jää n.1–2 mm vettä). Vedessä saa olla maksimissaan 5 mm kokoisia likahiukkaisia (esim. hienoa hiekkaa). Dirt on likaiselle vedelle, esim. lammikoiden, työmaakuoppien yms. tyhjentämiseen. Sopii myös puhtaalle vedelle, mutta jäännöskorkeus on n. 35 mm tyhjennettävän kohteen pohjalla. Vedessä saa olla maksimissaan 30 mm kokoisia likapartikkeleja.

Painevesiautomaattia ei periaatteessa tarvitse ilmata, käytännössä kuitenkin on hyvä ilmata silloin, kun uusi/pitkään käyttämättä ollut pumppu otetaan käyttöön. Pumpun läpi ajetaan vettä sen aikaa, että veden seassa ei enää ole ilmaa. Painevesiautomaatin käyttöönotossa on tärkeintä, että imuletkussa on pohjaventtiili, imuletku on jäykkä eli ei mene lyttyyn imusta ja että koneeseen (ja mielellään imuletkuun) laitetaan siemenvesi ennen käyttöä. Huom! vesiautomaatti imee vettä todella kovaa, eli imuletkun 100 % tiiviys on edellytys koneen oikealle toiminnalle, muuten pumppu imee herkästi ilmaa eikä vettä.

Uppopumpulle suositellaan halkaisijaltaan mahdollisimman paksua letkua, jotta pumpulle mahdollistetaan täydellä teholla toimiminen. Kuitenkaan sisähalkaisijaltaan yli 1 ¼” paksuista letkua ei kannata käyttää, koska kiinnittäminen letkukaraan vaikeutuu. Letkun ei tarvitse olla jäykkää ts. pumpulle sopii myös ns. ”lattaletku” koska pumppu jaksaa työntää vettä kovalla voimalla. Esim. https://www.kaercher.com/fi/varusteet/fabric-hose-set-29971000.html

Uppopumppu=tyhjennyspumppu=siirtopumppu. Uppopumppu nimensä mukaisesti upotetaan tyhjennettävään kohteeseen ja se sopii erittäin hyvin vesimassojen siirtämiseen/altaiden tyhjentämiseen. Uppopumpussa ei ole virtakytkintä, jolla sitä käynnistetään, vaan tasotunnistin, joka tunnistaa, kun tyhjennettävä kohde on tyhjä. Uppopumppu lähtökohtaisesti pumppaa huomattavasti isomman määrän vettä/tunti kuin vesiautomaatti, mutta veden nostokorkeus (pumpusta ylöspäin) on huomattavasti matalampi.

Vesiautomaatti=kastelupumppu on pumppu, jolla imetään vettä kohteesta toiseen. Eli pumppu itsessään on ”kuivalla maalla”, josta viedään letku kohteeseen, mistä vettä imetään (esim järvi). Kohde josta vesi imetään, voi olla kaukana itse pumpusta, kuten myös kohde johon vettä pumpataan. Vesiautomaatti pystyy nostamaan vettä huomattavan korkealle itse pumpusta, mutta vesimäärä on pienempi kuin uppopumpuissa. Vesiautomaattia ohjataan päälle/pois kytkimellä ja vesiautomaatissa on myös ”automaatti” asento, jolloin pumppu käynnistyy ja sammu itsestään kun esim. kastelupistooli avataan ja suljetaan.

Kannattaa avata harmaa” siemenveden” korkki ja tarkistaa seuraavat asiat.
1. Liikkuko korkin alla oleva koho vapaasti jousen varassa ylös/ alas. Jos koho on väärässä asennossa, se saattaa jumiutua ala-asentoon.
2. Kun mustan kohon nostaa pois, tarkista onko kohon alaosassa pykälän kohdalla musta o-rengas paikoillaan?
3. Onko kohokammiossa hiekkaa tai muuta roskaa, jolloin koho ei sulkeudu tiiviisti imukanavaan?
Jos yllä olevasta ohjeesta ei ole apua, pääset täältä online-korjauspalveluun.

Se voidaan tehdä, mutta näitä pumppuja ei ole luokiteltu juomavedelle turvallisiksi, joten emme suosittele sitä.

Pumppua käytettäessä käytössä on manuaalinen ja automaattinen päälle/pois -tila. Automaattisessa päälle/pois -tilassa uimurikytkintä ei saa kiinnittää pumpun sivulle, koska se jättää pumpun pysyvästi päälle. Jotta pumppu käynnistyy automaattitilassa, jätä uimuri roikkumaan pumpun viereen ja upota se veteen, sitten uimuri nousee korkealle pystysuoraan asentoon ja käynnistää pumpun. Kun vesi laskee minimitason alapuolelle, uimuri putoaa sitten alimmassa asennossa pumpun viereen ja pumppu lakkaa toimimasta automaattisesti.

Pumput ovat tarkoitettu veden tai lietteen pumppaamiseen erilaisista kohteista, SP 5 -pumpun sallittu partikkelikoko on 20 mm ja SP 22.000 Dirt -pumpulla 30 mm. Pumpattavan nesteen lämpötila saa olla 5–35°. Pumput eivät sovellu syövyttävien, lievästi syttyvien tai muiden räjähdysalttiiden aineiden (kuten bensiini, raakaöljy, laimennettu typpi, rasvat, öljyt) pumppaamiseen.

Irrota verkkopistoke ja puhdista imualue.

Kapasiteetti riippuu nostokorkeudesta ja muista pumppuun yhdistetyistä laitteista ja varusteista. Noudata pumppusi maksimikorkeutta.

Täytä pumppu vedellä ennen käynnistämistä ja paina ilmauspainiketta. Irrota verkkopistoke ja puhdista imuletku sekä esisuodatin.

Tarkista sulake ja sähköiset kytkennät. Jos lämpösuojaus on mennyt päälle ylikuumenemisen vuoksi, irrota verkkopistoke, anna pumpun jäähtyä, puhdista imualue ja vältä pumpun kuivakäyttöä. Tarkista imualueen virtausmittari. 