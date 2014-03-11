Painepesurit
Koe WOW-efekti Kärcherin älykkäillä painepesureilla! Löydä tarpeisiisi sopivin painepesuri kattavasta valikoimastamme ja tee mahdottomasta mahdollista. Yksinkertaista, nopeaa ja täydelliset tulokset, jotta sinulla olisi aikaa muuhunkin kuin siivoamiseen. Tee lian puhdistamisesta helppoa ja hauskaa painepesurin avulla.
Valitse tarpeisiisi sopiva pesuri
Viisi tehokasta mallia, joista omat tuotesarjat.
Puhdistuksessa ja kunnossapidossa voit aina luottaa painepesureihimme. Mutta ne tarjoavat paljon muutakin: Etsitkö poikkeuksellisen kompaktia kokoa? Vai kenties kevyttä, mukavaa ja johdotonta mallia, joka kulkee vaivatta mukana?
Jokaisella tuotesarjallamme on omat vahvuutensa, jotka on suunniteltu vastaamaan yksilöllisiä vaatimuksiasi.
Comfort
Suunniteltu kestämään. Muotoiltu mukavaksi. Easy!Motion™-varustekonsepti ja laaja valikoima fiksuja mukavuusominaisuuksia tekevät käytöstä huomattavasti helpompaa, joustavampaa ja mukavampaa kuin koskaan ennen. Näihin ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa 4-in-1 Multi Jet -suihkuputki, COMFORT!Hold-pesupistooli, 2Way!Wash™-pesuainejärjestelmä sekä PremiumFlex-korkeapaineletku.
Power Control
Hellävarainen mutta tehokas puhdistus on nyt helpompaa kuin koskaan laitteiden suuren tehon, Home & Garden -sovelluksen tuen sekä suorituskykyisten varusteiden ansiosta. Näihin kuuluvat esimerkiksi näytöllä varustettu Power Control -pesupistooli, Vario Power -suihkuputki sekä PremiumFlex-korkeapaineletku.
Classic
Täydellinen kumppani kompaktia ja mobiilia ratkaisua etsivälle. Laite vie minimaalisesti tilaa, on helppo varastoida ja aina nopeasti valmis työhön. Kokonaisuuden täydentää älykäs, integroitu letkun säilytysratkaisu.
Battery (akkukäyttöinen)
Täydellinen ratkaisu kohteisiin, joissa pistorasioita ei ole lähettyvillä. Laite on johdoton, vaivaton, mobiili ja joustava – ja tarjoaa rutkasti tehoa juuri silloin, kun sitä tarvitset.
YLEISKATSAUS
Oikea tuoteluokka jokaisen tarpeisiin – nopea yleiskatsaus
Käyttömukavuus
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Ergonomisuus
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Heti valmis käyttöön
Classic
⬛⬛⬛⬛⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Varusteiden säilytys
Classic
⬛⬛⬜⬜⬜
Standard
⬛⬛⬛⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬜⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Kuljetettavuus
Classic
⬛⬛⬛⬜⬜
Standard
⬛⬛⬜⬜⬜
Power Control
⬛⬛⬛⬛⬜
Comfort
⬛⬛⬛⬛⬛
Saatavilla olevat mallit
Classic
K 2 - K 5
Standard
K 2 - K 7
Power Control
K 2 - K 5
Comfort
K 4 - K 7
Luokat suorituskyvyn mukaan
Se on yksinkertaista: mitä enemmän vettä ja painetta, sitä suurempi on pintapuhdistusteho. Kaikki eivät kuitenkaan tarvitse maksimitehoa pesukohteesta riippuen. Siksi olemme jakaneet laitteemme eri suorituskykyluokkiin. Tuloksena on oikea painepesuri jokaiseen käyttötarkoitukseen.
Paine (bar)
K 2
110
K 3
120
K 4
130
K 5
145
K 6
160
K 7
180
Työsuoritus (m²/h)
K 2
20
K 3
25
K 4
30
K 5
40
K 6
50
K 7
60
Virtausnopeus (l/h)
K 2
360
K 3
380
K 4
420
K 5
500
K 6
510
K 7
600
Korkeapaineletkun pituus (m)
K 2
3-5
K 3
5-7
K 4
6-8
K 5
8-10
K 6
8-10
K 7
10
Käyttökohteet
K 2
Puutarhakalusteet
Puutarhatyökalut
Jäteastia
Terassi ja parveke
K 3
Puutarhakalusteet
Puutarhatyökalut
Jäteastia
Terassi ja parveke
Moottoripyörä
Aita
K 4
Puutarhakalusteet
Puutarhatyökalut
Jäteastia
Terassi ja parveke
Moottoripyörä
Aita
Auto
K 5
Puutarhakalusteet
Puutarhatyökalut
Jäteastia
Terassi ja parveke
Moottoripyörä
Aita
Auto
Ulkoportaat ja käytävät
K 6
Puutarhakalusteet
Puutarhatyökalut
Jäteastia
Terassi ja parveke
Moottoripyörä
Aita
Auto
Ulkoportaat ja käytävät
Matkailuauto
K 7
Puutarhakalusteet
Puutarhatyökalut
Jäteastia
Terassi ja parveke
Moottoripyörä
Aita
Auto
Ulkoportaat ja käytävät
Matkailuauto
Uima-allas
Vene
Julkisivu
Saatavilla Classic-valikoimassa
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
–
K 7
–
Saatavilla Standard-valikoimassa
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Saatavilla Power Control -valikoimassa
K 2
⬛
K 3
⬛
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
-
K 7
-
Saatavilla Comfort Premium -valikoimassa
K 2
–
K 3
–
K 4
⬛
K 5
⬛
K 6
⬛
K 7
⬛
Ominaisuudet
Aina tehokkaasti jäähdytetty
Innovatiivisen vesijäähdytteisen moottoriteknologian myötä Kärcher asettaa uudet standardit kotikäyttöön tarkoitetuille painepesureille*. Ennen kuin vesi käytetään painepesuun, se kiertää moottorin kotelon ympärillä varmistaen jatkuvan jäähdytyksen. Saavutettu etu: moottori tarjoaa poikkeuksellista suorituskykyä, pitkän eliniän ja huomattavasti hiljaisemman käyntiäänen**.
* Koskee valikoituja K 4 – K 7 -sarjan malleja, joissa on vesijäähdytteinen oikosulkumoottori (asynkronimoottori). ** Verrattuna saman suorituskykyluokan Kärcher-yleismoottoreihin. Perustuu sisäisiin testeihin.
Korkeatehoiset pumput - “Made by Kärcher”
Koska pumppu on jokaisen painepesurin sydän, emme jätä mitään sattuman varaan: suunnittelemme ja valmistamme kaikki pumppumme itse, tarkasti kunkin laitteen suorituskykyluokkaan sovitettuina. Käytämme huolella valittuja korkeatehoisia materiaaleja, kuten alumiinia* ja kiillotettua ruostumatonta terästä. Tuloksena on pumppuja, jotka tarjoavat erinomaisen hyötysuhteen ja pitkäikäisen kestävyyden**.
* Koskee valikoituja K 5 – K 7 -sarjan malleja, joissa on alumiinipumppu. ** Kärcherin alumiinipumput verrattuna saman suorituskykyluokan Kärcher N-Cor -pumppuihin. Perustuu sisäisiin testeihin.
Tarkka suutinsuunnittelu takaa maksimaalisen puhdistustehon
Tunnusmerkkimme on tarkka suutinsuunnittelu, joka säätelee painetta ja veden virtausta millimetrin tarkkuudella: tuloksena on maksimaalinen puhdistusteho ja virheetön lopputulos. Suutinteknologiamme kohokohtia ovat Dirt Blaster -pistesuihkusuutin, joka poistaa pinttyneen lian vaivatta, sekä eco!Booster, joka tarjoaa jopa 50 % paremman puhdistustehon*.
* Verrattuna Kärcherin vakioviuhkasuuttimen puhdistustehoon.
Käyttömukavuutta lisäävät innovaatiot
Me Kärcherillä uskomme, että huipputeknologian ei tulisi tarjota ainoastaan poikkeuksellista suorituskykyä, vaan myös vertaansa vailla olevaa käyttömukavuutta. Siksi painepesureissamme on useita innovatiivisia parannuksia, jotka on suunniteltu tekemään työstäsi helpompaa, nopeampaa ja mukavampaa. Yksi esimerkki tästä on COMFORT!Hold™ -pesupistooli, joka tarjoaa parannetun hallittavuuden ja ergonomian – jopa pitkäkestoisissa puhdistustehtävissä*.
* Ominaisuudet ja varusteet voivat vaihdella malleittain.
Kattava valikoima lisävarusteita
Oikeiden lisävarusteiden avulla mikään puhdistushaaste ei ole mahdoton: hallitset tilanteen aina, oli vastassa sitten korkea seinä, piilossa oleva nurkka tai pinttyneinkin lika. Sinun, painepesurisi ja oikeiden lisävarusteiden yhdistelmällä mikään este ei ole liian suuri. Tutustu laajaan valikoimaamme ja löydä uusia käyttömahdollisuuksia.
Comfort-sarja
Kärcherin uusi Premium-luokka
Suunniteltu tehokkaaksi, tehty mukavaksi: uusi Comfort-sarja asettaa uuden vaatimustason suorituskykyiselle ja vaivattomalle puhdistukselle. Jokainen yksityiskohta on optimoitu takaamaan erinomainen suorituskyky ja ensiluokkainen pesukokemus. Innovatiivisiin ominaisuuksiin ja parannettuun hallittavuuteen keskittyvät painepesurit tarjoavat maksimaalisen käyttömukavuuden. Ne ovat täydellinen valinta säännölliseen käyttöön, kun vaatimuksena on huippuluokan suorituskyky.
Hyödyt
Comfort-ominaisuudet
Älykäs Easy!Motion™-konsepti pitää johdot ja letkut siistissä järjestyksessä parantaen käyttömukavuutta huomattavasti. Sitä täydentää 2Way!Wash™-pesuainejärjestelmä, joka tarjoaa maksimaalista joustavuutta pesuaineen levitykseen: voit vaihtaa vaivatta Multi Jet -suihkuputken ja vaahdotussuuttimen välillä.
Mukavuutta parhaimmillaan
Kattavat ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen käyttömukavuuden: COMFORT!Hold™ -pesupistooli, tehon säätö ja LCD-näyttö parantavat hallittavuutta ja ergonomiaa. Kun tähän lisätään 4-in-1 Multi Jet -suihkuputki, PremiumFlex-letku sekä letkukela, saavutetaan äärimmäinen joustavuus – jokaisesta pesutehtävästä tulee nopea ja vaivaton.
LCD-näyttö & eco!Mode-asetus*
Pesupistooli LCD-näytöllä ja painikkeilla paineen sekä pesuaineen määrän säätämiseen. Sisältää eco!Mode-toiminnon*, joka vähentää veden ja energian kulutusta.
* eco!Mode-tilassa energiankulutus pienenee 35 % ja vedenkulutus 25 % (K 5) tai 30 % (K 7) verrattuna korkeimpaan asetukseen (taso 3).
4-in-1 Multi Jet -suihkuputki
4-in-1 Multi Jet yhdistää neljä eri suihkutyyppiä yhteen ja samaan suihkuputkeen: Dirt Blaster -pistesuuttimen, korkeapaineisen viuhkasuihkun, leveän viuhkasuihkun alennetulla paineella* sekä pesuainesuihkun. Valitse haluamasi suihkutusmuoto yksinkertaisesti kääntämällä suihkuputken päätä – suihkuputkea ei tarvitse vaihtaa kesken työn.
*Alennettu paine on noin 50 % laitteen maksimipaineesta. Tarkat arvot voivat vaihdella mallikohtaisesti.
COMFORT!Hold™ -pesupistooli
COMFORT!Hold™ vähentää merkittävästi liipaisimen painamiseen tarvittavaa voimaa, mikä on erityisen hyödyllistä pitkäkestoisissa pesutöissä tai suuria pintoja pestessä. Lisäksi Quick Connect -liitäntä tekee korkeapaineletkun kiinnittämisestä vaivatonta.
Connect-malleissa on myös pesupistoolin (pesukahvan) 180 asteen tasonsäätö, joka mahdollistaa ergonomisen työskentelyasennon ja entistä suuremman joustavuuden käytön aikana.
Home & Garden -puhelinsovellus
Home & Garden -sovelluksen avulla hyödynnät Kärcherin laajaa asiantuntemusta saavuttaaksesi täydellisen puhdistustuloksen. Sovelluksen kautta voit määrittää asetukset, kuten paineen ja pesuaineen määrän, ja siirtää ne suoraan pesuvinkistä pesupistooliin.
Power Control -sarja
Tällaista on nykyaikainen korkeapainepesu
Pesutyössä tarvitaan oikeaa tekniikkaa, ja sitä Power Control -sarjan laitteet tarjoavat runsaasti: täyttä tehoa, älykkäitä vinkkejä ja kestäviä varusteita. Esimerkkinä tästä on Power Control -pesupistooli, joka näyttää valitun painetason suoraan näytöltä. Voit myös vaihtaa vaivatta vesisuihkusta pesuaineeseen vain suihkuputkea kääntämällä. Lisäksi Home & Garden -sovellus neuvoo, miten teet painepesuristasi entistä hellävaraisemman ja tehokkaamman.
Standard-sarja
Puhtauden uusi taso
Standard-sarjan painepesurit ovat yhtä toiminnallisia ja olennaiseen keskittyviä kuin niiden selkeät linjat antavat ymmärtää. Valikoima sisältää laitteita kaikkiin tarpeisiin: kevyistä ja kompaktista malleista aloitteleville pesurinkäyttäjille aina tehokkaisiin, vesijäähdytteisellä moottorilla varustettuihin malleihin vaativia pesutehtäviä varten. Tämä tarkoittaa, että kuka tahansa voi saada aidon WOW-elämyksen.
Classic-sarja
Yksinkertaisesti tehokasta
Classic-painepesurimme ovat todiste siitä, ettei tarvitse olla suuri saadakseen suuria aikaan. Yksinkertaisesti sanottuna nämä mallit tekevät juuri sen, mitä niiden kuuluukin – puhdistavat uskomattoman hyvin. Varmistaaksemme erinomaisen lopputuloksen, olemme suunnitelleet ne niin älykkään kompakteiksi, että niitä on helppo kuljettaa minne tahansa ja ne vievät vain vähän tilaa säilytyksessä – olipa paikkana auton tavaratila tai työn jälkeen kellarin hylly. Lisäksi ne ovat uskomattoman helppokäyttöisiä. Lyhyesti sanottuna: täydellinen painepesuri kaikille, jotka haluavat vain puhdistaa tehokkaasti.
Battery-sarja (akkukäyttöiset)
Ei johtoa, ei esteitä – vain puhdasta pesutehoa.
Puhtautta ilman sähkövirtaa: akkukäyttöinen painepesuri soveltuu moniin eri käyttökohteisiin, kuten pienten autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja veneiden pesuun sekä muihin kodin pieniin pesutehtäviin. Jopa 14 minuutin akunkeston ansiosta voit pestä täysin riippumattomana sähköliitännästä. Pesun aikana pesupistoolin analoginen näyttö näyttää aina valitun toimintatilan.
Liikkuvaa painepesua missä vaan, milloin vaan
Tarvitsetko lisää liikkuvuutta? Käytännöllisillä Kärcherin matala- ja keskipainepesureilla poistat lian heti paikan päällä, sen sijaan että kuljettaisit sen mukanasi kotiin. Akun ja vesisäiliön tai imuletkun ansiosta puhdistusratkaisumme ovat täysin riippumattomia vesi- ja sähköliitännöistä.
Home & Garden -sovellus
Mitä hyötyä tehosta on, jos se ei ole älykästä? Ei yhtikäs mitään! Siksi Smart Control ‑sarjan laitteet eivät ole pelkästään huipputehokkaita, vaan ne myös pitävät sisällään valtavan määrän Kärcher-asiantuntemusta. Bluetooth-yhteyden kautta voit helposti yhdistää Smart Control ‑painepesurin älypuhelimeesi Home & Garden ‑sovelluksella. Asiantuntijoidemme vinkeillä voit puolestaan puhdistaa harvoin tai ensimmäistä kertaa puhdistamasi kohteet entistä ehommiksi.
Varusteet ja pesuaineet
Kaikki perustuu kattavaan kokonaisuuteen! Oikea yhdistelmä laitteita, varusteita ja pesuaineita takaa, ettei sitkeimmälläkään lialla ole enää mahdollisuuksia. Oikeat varusteet laajentavat käyttömahdollisuuksia merkittävästi ja tekevät pesemisestä entistä tehokkaampaa, nopeampaa ja vaivattomampaa.
Painepesurin varusteet
Kärcher tarjoaa erittäin laajan valikoiman varusteita ja pesuaineita. Tämän ansiosta pystymme ratkaisemaan kaikki puhdistushaasteesi, olivatpa ne mitä tahansa. Yksinkertaisen bajonettikiinnityksen ansiosta varusteemme on helppo yhdistää mihin tahansa painepesuriin.
Painepesurin pesuaineet
Kärcherin uuden sukupolven pesuaineissa on vakuuttava ja ainutlaatuinen 3-in-1-vaikutusmekanismi. Täydellisen pesutehon lisäksi nämä uudet yleispesuaineet tarjoavat hellävaraista hoitoa ja luotettavaa suojaa – säästäen käyttäjältä huomattavasti aikaa ja vaivaa.
Kärcher panostaa entistä vahvemmin kestävään kehitykseen käyttämällä uusiutuvia ja luonnonmukaisia raaka-aineita. Myös pullon muotoilu on tarkkaan harkittu: olipa kyseessä suora kiinnitys laitteeseen (Plug ’n’ Clean), säiliön täyttö tai imu erillisen pesuaineletkun kautta, uudet pesuaineet ovat yhteensopivia kaikkien Kärcher-painepesureiden kanssa.
eco!Booster: Maksimoi puhdistusteho, minimoi vedenkulutus.
Ehkäpä kaikkien aikojen suurin WOW: erittäin tehokas Kärcher eco!Booster-suutin tarjoaa jopa 50 prosenttia paremman puhdistustehon, minkä ansiosta saat WOW-elämyksen herkillä pinnoilla entistä nopeammin ja vaivattomammin kuin Kärcherin tavallisella viuhkasuuttimella. Erityisen hämmästyttävää on sen 50 prosenttia parempi vesi- ja energiatehokkuus, joka säästää täten arvokkaita luonnonvaroja. Pinttyneen lian poistamiseksi voit irrottaa lisäosan ja pestä yksittäiset kohdat tarkasti.
Kärcher-painepesureiden vastuullisuus
Kärcherin sitoutuminen kestävään kehitykseen
Vastuullisuus on ankkuroitu syvälle Kärcherin perheyrityksen arvoihin, sillä puhdistaminen on pohjimmiltaan arvon säilyttämistä. Siksi emme panosta ainoastaan erinomaiseen pesutulokseen, vaan pidämme ensisijaisen tärkeänä myös tuotteidemme kestävyyttä ja korjattavuutta sekä tuotannon ja pakkausten vastuullisuutta. Kärcher pyrkii jatkuvasti kehittymään entistä kestävämmäksi toimijaksi.
Vastuullisuus ja Kärcherin painepesurit
Puutarhaletkuun verrattuna Kärcher-painepesurit kuluttavat huomattavasti vähemmän vettä. Ne ovat myös vankkarakenteisia, pitkäikäisiä ja älykkään muotoilunsa sekä kierrätysmateriaalien käytön ansiosta erityisen resurssitehokkaita. Kärcheriin voit luottaa: tarjoamme korkealaatuisia ja korjattavia painepesureita, jotka pysyvät toimintavarmoina vuodesta toiseen.
Enemmän WOW-efektiä, huomattavasti vähemmän vettä
Suosikkiesineidesi palauttaminen uudenveroisiksi on Kärcher-painepesurilla huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin puutarhaletkulla. Se on fakta! Moni ei kuitenkaan tiedä, että painepesuri kuluttaa jopa 80 prosenttia* vähemmän arvokasta juomavettä. Peseminen on vieläkin resurssitehokkaampaa, kun käytät lisävarusteena saatavaa imuletkua, jolla voit hyödyntää sadevettä tynnyristä tai muusta vaihtoehtoisesta vesilähteestä.
* Laskelma perustuu seuraaviin oletuksiin: Painepesuri kuluttaa 80 % vähemmän vettä pesutehtävää kohden, olettaen että painepesurin veden tuotto on 40 % puutarhaletkun tuotosta ja pesemiseen kuluu puolet vähemmän aikaa. Arvot voivat vaihdella käyttökohteen, laiteluokan ja puutarhaletkun vesimäärän mukaan.
Vesijäähdytys: Pitkän käyttöiän salaisuus
Valitut K 4-, K 5- ja K 7 -luokkien Kärcher-painepesurit on varustettu vesijäähdytteisillä moottoreilla, jotka takaavat tehokkaan suorituskyvyn ja erityisen pitkän käyttöiän. Salaisuus piilee siinä, että vesi kiertää moottorin kautta jäähdyttäen sen ennen pesukäyttöä, mikä takaa optimaalisen hyötysuhteen. Koska olemme täysin vakuuttuneita painepesureidemme laadusta, tarjoamme sinulle mahdollisuuden pidentää takuun 5 vuoteen – rekisteröimällä laitteesi ja varusteesi.
Kestävämpää puhtautta kierrätetyillä materiaaleilla
Uudet Power Control Flex- ja Smart Control Flex -painepesurit puhdistavat tehokkaasti ja tutulla Kärcher-laadulla, mutta ne on valmistettu myös 20-prosenttisesti kierrätetystä muovista*. Laitteiden lisäksi myös valitut suihkuputkien komponentit** on valmistettu kierrätysmuovista. Käytetty materiaali saadaan kierrätetyistä turvatyynykankaista sekä niiden valmistusprosessin ylijäämämateriaaleista.
* Vain laite: kaikki muoviosat varusteita lukuun ottamatta.
** Suihkuputket: (lukuun ottamatta suutinta, liitososaa jne.) valmistettu Saksassa. Saatavuus riippuu markkinoiden materiaalitarjonnan vaihteluista.
Tehokas ja monipuolinen – ennen ja nyt. Painepesurit vuosikymmenten saatossa.
WOW, mikä pesutulos!
Kärcher-painepesureiden hyödyt
Jo yli 70 vuoden ajan Kärcher on hionut painepesun taitojaan ja tarjonnut asiakkailleen ensiluokkaisia pesuelämyksiä jatkuvien innovaatioidensa ansiosta. Kärcher-painepesurin valintaan on lukemattomia syitä – tule mukaan ja koe painepesun WOW-elämys.
Edelläkävijän teknologiaa
Huippuluokan suorituskykyä: säästä jopa 50 % aikaa, vettä ja energiaa
Laatua, jonka voit nähdä ja tuntea
Luotettavaa merkkilaatua – toimivuus ja suorituskyky on täysin testattu.
Kokemusta, joka luo luottamusta
Puhdistusalan edelläkävijä ja markkinajohtaja.
Vastuullisuutta, joka auttaa ihmisiä ja ympäristöä
Tuemme kiertotaloutta ja vähennämme epäpuhtauksia koko arvoketjumme matkalla.
Tuotteita, jotka sopivat elämäsi jokaiseen vaiheeseen
Oikea laite jokaiseen tarpeeseen, oikea varuste jokaiseen käyttötarkoitukseen.
Painepesureiden käyttökohteet
Painepesurit ovat erittäin monipuolisia apureita kodin askareissa, ja niiden käyttö on todella vaivatonta. Liitä vain laite vesihanaan ja pistorasiaan, avaa hana, käynnistä pesuri ja anna puhdistamisen ilon alkaa!
Oikeilla erikoisvarusteilla laitteistamme tulee todellisia monitoimikoneita – olipa kyseessä märkähiekkapuhallus, putkien avaus tai terassien ja rännien puhdistus, mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Tyypillisiä käyttökohteita kodin ja puutarhan ympärillä ovat:
- Polkupyörät
- Puutarhakoneet ja -työkalut
- Puutarha-, terassi- ja parvekekalusteet
- Aidat ja pienet puutarhapolut tai kivetykset
- Moottoripyörät ja skootterit
- Pienet autot
- Ulkoportaat ja laajat puutarhakäytävät
- Keskikokoiset autot ja farmariautot
- Puutarha- ja kivimuurit
- Matkailuautot ja katumaasturit
- Uima-altaat ja suuret terassialueet
- Talon julkisivut ja kaikki kodin ulkopinnat
Pesuvinkkejä painepesuun
Olemme koonneet käytännön esimerkkejä näyttääksemme, kuinka saavutat parhaat mahdolliset tulokset painepesurillasi. Tietopankistamme löydät yksityiskohtaisia vinkkejä ja tietoa ulkoalueiden puhdistuksesta ja ylläpidosta.Pesuvinkit painepesuun
Sammaloituneet pihalaatat ja kivetykset
Koska sammal ei kasva vain paksuna kerroksena laattojen pinnalla, vaan ulottuu myös syvälle kivilaattojen ja kiveysten huokosiin, on turbosuutin (Dirt Blaster) ihanteellinen väline sen poistamiseen. Turbosuutin tuottaa pyörivän pistesuihkun, jossa pistemäisen suihkun voimakas puhdistusteho yhdistyy viuhkasuihkun laajaan peittoalaan.
Ajoneuvot
Tuulilasi, maalipinta, vanteet... Ajoneuvoissa on useita pintoja, joiden pesemiseen painepesuri sopii ihanteellisesti. Säännöllinen pesu ei ainoastaan pidä autoa siistin näköisenä, vaan se auttaa myös säilyttämään ajoneuvon arvon.
Puiset terassit ja patiot
Puiset terassit tarjoavat kodikkaan ja lämpimän ulkoilualueen kodillesi. Orgaaninen kasvusto ja sään vaihtelut voivat kuitenkin pilata tämän tunnelman. Käyttämällä terassipesuria ja oikeita pesuaineita varmistat, että painepesuri pitää puupinnat puhtaina ja kestävinä vuodesta toiseen.
Terassilaatat
Lika ja sään tuomat jäljet poistuvat kivilaatoilta erittäin nopeasti ja tehokkaasti Kärcher-painepesurilla. T-Racer-terassipesurimme ja Power Scrubber -tehopesurimme ovat ihanteellisia työkaluja tähän tarkoitukseen.
Puutarhakalusteet
Poista ilmansaasteiden tai menneen talven jättämät epäsiistit tahrat puutarhakalusteista sopivilla painepesurin lisävarusteilla. Pinttyneen lian poistoon suosittelemme käyttämään Kärcher-pesuharjaa yhdessä Kärcher-pesuaineen kanssa.
Lasipinnat ja lasiterassit
Oikeilla pesuaineilla ja lisävarusteilla, kuten teleskooppisuihkuputkella, lasipintojen pesu ei ole koskaan ollut helpompaa. Poista kaikki siitepölystä sään aiheuttamiin epäpuhtauksiin ja nauti kirkkaasta näkymästä hetkessä.