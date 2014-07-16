Puutarhakalusteiden pesu
Painepesurimme hoitelevat puutarhakalusteisiisi talven jäljiltä jääneet ikävät tahrat käden käänteessä.
Puutarhakalusteiden pesu
Vesijohtovesi syötetään 4 barin paineella painepesurin apupumppuun, joka nostaa vedenpaineen aina 150 bariin asti. Sitten painepesuri pakottaa tämän paineistetun veden pienen suuttimen läpi korkeapaineisena keskitettynä suihkuna, jolla on suuri pesuteho.
Painepesuri säästää valtavasti aikaa ja rahaa:
4 barin paineella vettä suihkuttava puutarhaletku käyttää 3 500 litraa vettä tunnissa, kun taas 100 barin paineella toimiva painepesuri käyttää tunnissa vain noin 400 litraa vettä.
Kärcherin pesuharja ja pesuaine ovat ihanteellinen ratkaisu pinttyneeseen likaan. Vesisuodatin puolestaan pitää painepesurisi pumpun turvassa.
Tarkoitukseen sopivia laitteita ja varusteita
K 2 Premium Home
Helpommalle lialle.
Power Brush -harja
Roiskeeton apu herkkien pintojen pesuun.